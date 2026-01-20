Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thiều Bảo Trang khoe lưng trần, tình tứ bên bạn trai giấu mặt

Giải trí

Thiều Bảo Trang khoe lưng trần, tình tứ bên bạn trai giấu mặt

Không chỉ khoe vóc dáng quyến rũ với tấm lưng trần gợi cảm, Thiều Bảo Trang còn chia sẻ khoảnh khắc tình tứ hiếm hoi với bạn trai giấu mặt.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, Thiều Bảo Trang gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh đi hẹn hò lãng mạn cùng bạn trai.
Mới đây, Thiều Bảo Trang gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh đi hẹn hò lãng mạn cùng bạn trai.
Thiều Bảo Trang diện chiếc váy đen siêu ngắn kết hợp áo yếm hở trọn tấm lưng.
Thiều Bảo Trang diện chiếc váy đen siêu ngắn kết hợp áo yếm hở trọn tấm lưng.
Thiết kế táo bạo giúp nữ ca sĩ khoe trọn vóc dáng săn chắc, đặc biệt là tấm lưng thon gọn và đôi chân dài thẳng tắp – vốn được người hâm mộ ưu ái gọi là “đôi chân kiếm Nhật”.
Thiết kế táo bạo giúp nữ ca sĩ khoe trọn vóc dáng săn chắc, đặc biệt là tấm lưng thon gọn và đôi chân dài thẳng tắp – vốn được người hâm mộ ưu ái gọi là “đôi chân kiếm Nhật”.
Tổng thể outfit vừa gợi cảm, vừa sang trọng, tôn lên phong cách quyến rũ đặc trưng của nữ ca sĩ.
Tổng thể outfit vừa gợi cảm, vừa sang trọng, tôn lên phong cách quyến rũ đặc trưng của nữ ca sĩ.
Trong khoảnh khắc được chia sẻ, nữ ca sĩ không ngần ngại thể hiện sự thân mật khi trao nụ hôn má đầy tình cảm cho nửa kia.
Trong khoảnh khắc được chia sẻ, nữ ca sĩ không ngần ngại thể hiện sự thân mật khi trao nụ hôn má đầy tình cảm cho nửa kia.
Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Thiều Bảo Trang nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm.
Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Thiều Bảo Trang nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm.
Cô khéo léo dùng biểu tượng hình con gấu để che diện mạo bạn trai, khiến danh tính “nửa kia” càng trở nên bí ẩn và gây tò mò cho cư dân mạng.
Cô khéo léo dùng biểu tượng hình con gấu để che diện mạo bạn trai, khiến danh tính “nửa kia” càng trở nên bí ẩn và gây tò mò cho cư dân mạng.
Không ít đồng nghiệp trong giới giải trí và khán giả đã để lại lời chúc mừng, bày tỏ sự bất ngờ trước việc nữ ca sĩ công khai khoảnh khắc tình cảm hiếm hoi.
Không ít đồng nghiệp trong giới giải trí và khán giả đã để lại lời chúc mừng, bày tỏ sự bất ngờ trước việc nữ ca sĩ công khai khoảnh khắc tình cảm hiếm hoi.
Thiều Bảo Trang là chị gái của ca sĩ Thiều Bảo Trâm. Vào năm 2013, cặp chị em này đã thành lập nhóm nhạc Bee.T nhưng sau đó lại tách ra hoạt động riêng.
Thiều Bảo Trang là chị gái của ca sĩ Thiều Bảo Trâm. Vào năm 2013, cặp chị em này đã thành lập nhóm nhạc Bee.T nhưng sau đó lại tách ra hoạt động riêng.
Nữ ca sĩ hiện tại hạn chế hoạt động nghệ thuật, xuất hiện trước truyền thông.
Nữ ca sĩ hiện tại hạn chế hoạt động nghệ thuật, xuất hiện trước truyền thông.
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Thiều Bảo Trang #nữ ca sĩ Thiều Bảo Trang #Thiều Bảo Trang gợi cảm #Thời trang Thiều Bảo Trang #bạn trai Thiều Bảo Trang

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT