Hot face sao Việt: Uyển Ân diện áo dài khoe dáng khi giảm hơn 10 kg

Giải trí

Hot face sao Việt: Uyển Ân diện áo dài khoe dáng khi giảm hơn 10 kg

Uyển Ân diện áo dài nền nã, khoe dáng mỏng khi giảm hơn 10 kg. Mạnh Trường hội ngộ NSƯT Võ Hoài Nam trong phim mới. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 2/2: Diễn viên Uyển Ân diện áo dài nền nã, khoe dáng mỏng khi giảm hơn 10 kg. Ảnh: FB Huỳnh Uyển Ân
Diễn viên Mạnh Trường hội ngộ NSƯT Võ Hoài Nam trong phim mới. Ảnh: FB Nguyen Manh Truong
Lâm Khánh Chi khoe nhan sắc như búp bê khi diện áo dài và make up tone hồng. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi
Hoa hậu Kỳ Duyên có chuyến du lịch kết hợp chụp ảnh thời trang ở Huế. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Nghệ sĩ Hồng Vân cho biết chị vừa ra Hà Nội dự một sự kiện, tình cờ gặp gỡ hai danh hài Hoài Linh và Xuân Hinh. Ảnh: FB Hồng Vân
Diễn viên Nhật Kim Anh bày mâm cúng, trang hoàng biệt thự 500 m2, cùng gia đình mừng thôi nôi con gái Julia. Ảnh: FB Nhật Kim Anh
Hoa hậu Lương Thuỳ Linh khoe lưng trần trong thiết kế váy lụa ở Phú Quốc. Ảnh: FB Lương Thùy Linh
Diễn viên Lê Tú Vi khoe sắc với áo dài đón Tết sớm. Ảnh: FB Lê Tú Vi
Hội "chị đẹp" gồm: Diệu Nhi, Chi Pu, Trang Pháp, Diệp Lâm Anh đến xem show của ca sĩ Hoà Minzy. Ảnh: FB Chi Pu
Diễn viên Quỳnh Lương chia sẻ khoảnh khắc quá khứ hiếm hoi thời lớp 12. Ảnh: FB Lương Quỳnh
