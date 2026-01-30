Hà Nội

Vợ chồng Diệu Nhi – Anh Tú du hí Hàn Quốc ngọt ngào, hài hước

Giải trí

Vợ chồng Diệu Nhi – Anh Tú du hí Hàn Quốc ngọt ngào, hài hước

Vợ chồng Diệu Nhi – Anh Tú khiến người hâm mộ thích thú khi đồng loạt chia sẻ loạt hình ảnh và clip trong chuyến du lịch Hàn Quốc.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Anh Tú và Diệu Nhi liên tục cập nhật hành trình khám phá xứ sở kim chi với nguồn năng lượng tràn đầy.
Điểm nhấn thú vị nhất trong loạt khoảnh khắc này chính là màn “hộ tống” vợ của Anh Tú. Thay vì sử dụng các phương tiện di chuyển thông thường, nam diễn viên đã đạp xe kéo theo một chiếc xe hình vịt vàng rực rỡ để chở Diệu Nhi.
Trong một clip ngắn khác, Anh Tú diện trang phục tối màu, đội mũ lưỡi trai, đeo kính, trong khi Diệu Nhi đứng phía sau với biểu cảm vui vẻ, tinh nghịch.
Từ dạo phố, thưởng thức ẩm thực đường phố cho đến check-in tại các địa điểm nổi tiếng, cặp đôi mang đến cảm giác gần gũi, vui tươi đúng chất “đi đâu cũng thành show giải trí”.
Bên cạnh những khoảnh khắc tình cảm, cả hai liên tục bày trò trêu chọc, tạo dáng bá đạo giữa đường phố Hàn Quốc, khiến người xem không khỏi bật cười.
Điểm khiến khán giả yêu mến cặp đôi chính là sự bình dị, không màu mè nhưng luôn tràn đầy năng lượng tích cực.
Dù là ngôi sao được đông đảo công chúng quan tâm, Anh Tú và Diệu Nhi vẫn giữ sự tự nhiên, thoải mái, sẵn sàng “quậy” hết mình để lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ bên nhau.
Những ngày gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện các thông tin đồn đoán xoay quanh mối quan hệ của Anh Tú và Diệu Nhi.
Một số bài đăng đặt nghi vấn về việc cả hai ít tương tác, hiếm khi chia sẻ hình ảnh chung và không xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí.
Việc cả hai cùng chia sẻ những khoảnh khắc du lịch đời thường được xem như cách "đáp trả" tinh tế trước loạt tin đồn rạn nứt hôn nhân.
