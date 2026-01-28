Lê Tú Vi khoe nhan sắc "không tuổi" trong bộ ảnh sinh nhật

Hà Nội

Giải trí

Đánh dấu cột mốc tuổi 40 đầy ý nghĩa, nữ diễn viên Lê Tú Vi khiến người hâm mộ bất ngờ khi tung bộ ảnh sinh nhật ngọt ngào với tone hồng chủ đạo.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Lê Tú Vi đã thực hiện một bộ ảnh đặc biệt để kỷ niệm sinh nhật tuổi 40. Không gian chụp được trang trí ngập tràn bóng bay, nến và bánh sinh nhật.
Nữ diễn viên lựa chọn tone hồng nhẹ nhàng làm chủ đạo, tôn lên vẻ ngọt ngào và nữ tính.
Mái tóc xoăn dài bồng bềnh càng khiến cô trông trẻ trung, rạng rỡ hơn tuổi thật.
Nhìn những hình ảnh mới nhất, nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi khó có thể tin rằng Tú Vi đã chạm ngưỡng tuổi 40.
Dù đã là mẹ một con, nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng thon thả đáng ngưỡng mộ cùng làn da sáng mịn, căng tràn sức sống.
Ở tuổi U40, Tú Vi được nhận xét ngày càng mặn mà, cuốn hút theo cách rất riêng.
Không chỉ sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, Tú Vi còn ghi điểm bởi nét đẹp đằm thắm và thanh thoát. Gương mặt hài hòa, ánh mắt sâu lắng tạo nên thần thái dịu dàng đầy cảm xúc.
Nữ diễn viên thường ưu tiên phong cách trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc buông tự nhiên để làm nổi bật vẻ đẹp chín muồi, nền nã.
Sau khi kết hôn cùng nam diễn viên Văn Anh - mỹ nam từng đóng phim "Phía trước là bầu trời" vào cuối năm 2015, Lê Tú Vi ngày càng thăng hạng nhan sắc.
Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, đặc biệt là những khoảnh khắc cận mặt.
