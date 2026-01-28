Lê Tú Vi khoe nhan sắc "không tuổi" trong bộ ảnh sinh nhật

Đánh dấu cột mốc tuổi 40 đầy ý nghĩa, nữ diễn viên Lê Tú Vi khiến người hâm mộ bất ngờ khi tung bộ ảnh sinh nhật ngọt ngào với tone hồng chủ đạo.
Rolls-Royce Dawn đã dừng sản xuất nhưng cũng đã có ít nhất 2 chiếc về Việt Nam, ngoài chiếc đầu tiên khá kín tiếng, thì xe thứ 2 mới bị bắt gặp trên đường phố.
Masada là pháo đài sa mạc nổi tiếng của Israel, nơi lịch sử, kiến trúc và bi kịch cổ đại giao thoa trên vách đá khô cằn.
Khu dự trữ sinh quyển bướm vua ở Mexico là nơi có một trong những hiện tượng thiên nhiên ngoạn mục nhất thế giới, khi hàng triệu cánh bướm hội tụ mỗi năm.
Hàng trăm gốc đào cổ thụ xù xì, được khoác lên mình lớp áo rêu xanh sẵn sàng chờ các đại gia đón về chơi dịp Tết Nguyên đán.
Sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng vóc dáng vạn người mê, Jenny Yến vừa khiến cộng đồng mạng một phen xôn xao khi tung bộ ảnh mới đầy lung linh bên bờ biển.
Mặc dù được bán với giá khá cao, nhưng chiếc ZR1X mạnh mẽ này đã được bán với giá thấp hơn hơn một triệu USD so với giá của Chevrolet Corvette ZR1 năm ngoái.
Máy hút mùi sau thời gian dài sử dụng thường bám đầy dầu mỡ. Tuy nhiên, chúng ta có thể làm sạch chúng dễ dàng bằng những nguyên liệu quen thuộc ngay tại nhà.
Từ trên cao nhìn xuống, biệt phủ của nghệ sĩ Hoàng Mập đẹp như một resort nằm giữa đồi núi trập trùng của Di Linh, tách biệt khỏi ồn ào phố thị.
Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường nhanh chóng lên tiếng khi bị một số cư dân mạng cho rằng không còn ở đỉnh cao phong độ.
Sở hữu hệ thống núi, chùa và thánh thất độc đáo, Tây Ninh là điểm đến tâm linh quen thuộc của du khách mong cầu an yên, trải nghiệm văn hóa.
Kiểm soát bệnh ổn định nhiều năm, một người đàn ông Mỹ bất ngờ tái phát loạn thần, nhập viện dài ngày sau khi tin vào những phản hồi “nịnh hót” từ ChatGPT.
Dù đang ở tháng thứ 5 của thai kỳ, Thanh Huyền vợ rapper Rhymastic vẫn khiến dân mạng trầm trồ bởi nhan sắc rạng rỡ phong cách thời trang cực 'slay'.
Hoa mận đồng loạt bung nở, phủ trắng các sườn đồi, bản làng, biến cao nguyên Mộc Châu thành bức tranh yên bình, níu chân du khách mỗi độ xuân về.
Vào ngày Rằm tháng Chạp, 3 con giáp này đón nhận vận may lớn, tài lộc và sự nghiệp thăng tiến vượt bậc chuẩn bị đón Tết vui vẻ.
Tổng thống Mexico gọi việc phát hiện một ngôi mộ 1.400 tuổi của nền văn hóa Zapotec ở Oaxaca là "phát hiện khảo cổ quan trọng nhất trong một thập kỷ".
Hoa hậu Nông Thúy Hằng kết hôn vào tháng 7/2025. Mới đây, người đẹp hạnh phúc đón con đầu lòng, đánh dấu cột mốc ý nghĩa trong hành trình hôn nhân.
Một người dò tìm kim loại ở Đức tình cờ phát hiện ra một cây thánh giá hình bánh xe khoảng 1.000 năm tuổi có hình ảnh Chúa Jesus.
Vào ngày 3/3 tới, người yêu thiên văn sẽ có cơ hội ngắm nguyệt thực toàn phần (hay còn gọi trăng máu) tuyệt đẹp.
Mới đây, Hàn Hằng khiến netizen bất ngờ khi đăng tải bộ ảnh dạo phố với phong cách cực chất, khoe trọn vóc dáng thon gọn đến ngỡ ngàng dù mới sinh con chưa lâu.
Hãng xe Yamaha vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga Grand Filano Hybrid phiên bản 2026 tại thị trường Indonesia.