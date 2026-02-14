Hội nhóm “chạy deadline xuyên Tết”: Người trẻ không thực sự nghỉ ngơi

Vài năm trở lại đây, trên mạng xã hội ngày càng xuất hiện nhiều hội nhóm, bài đăng mang chung một tâm trạng: “chạy deadline xuyên Tết”.

Dù Tết Nguyên đán vẫn được xem là kỳ nghỉ dài nhất trong năm, nhiều người trẻ thừa nhận họ không có một quãng nghỉ trọn vẹn. Công việc, deadline và áp lực duy trì hiệu suất khiến không ít người tiếp tục làm việc xuyên Tết, biến kỳ nghỉ lễ thành khoảng thời gian “nghỉ mà không ngơi”.

Tết đến, deadline vẫn còn

Những ngày cận Tết, trên mạng xã hội xuất hiện dày đặc các bài đăng, hội nhóm chia sẻ về việc phải xử lý công việc xuyên kỳ nghỉ. Thay vì bàn chuyện du xuân hay sum họp, nhiều người trẻ đăng ảnh laptop, điện thoại kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “deadline không nghỉ Tết”.

Một bình luận được chia sẻ nhiều viết: “Mọi người nghỉ Tết từ 27, còn mình nghỉ… deadline đến mùng 6.”

Không ít người cho biết công việc dồn vào cuối năm, dự án gấp hoặc khách hàng không nghỉ khiến họ buộc phải tiếp tục làm việc. “Không phải ham làm, mà là nghỉ không yên tâm” – một tài khoản thừa nhận.

Nghỉ lễ nhưng không dám tắt công việc

Đáng chú ý, nhiều người trẻ cho rằng họ vẫn về quê, vẫn đón Tết cùng gia đình, nhưng đầu óc chưa bao giờ thực sự rời khỏi công việc. Điện thoại luôn bật thông báo, email và tin nhắn công việc được kiểm tra liên tục.

“Ngồi ăn cơm giao thừa mà vẫn phải trả lời tin nhắn công việc, cảm giác Tết trôi qua rất nhanh mà không kịp nghỉ” – một bình luận nhận được nhiều sự đồng cảm.

Một người khác chia sẻ: “Chỉ cần thấy thông báo công việc là tim đập nhanh, dù đang là mùng 1.”

Áp lực duy trì nhịp làm việc

Theo chia sẻ của nhiều người trẻ, việc làm xuyên Tết không chỉ xuất phát từ yêu cầu công việc, mà còn từ nỗi lo bị tụt lại sau kỳ nghỉ dài. Trong bối cảnh cạnh tranh cao và kinh tế nhiều biến động, nhiều người chọn duy trì nhịp làm việc để tránh dồn áp lực sau Tết.

Tài khoản Q.M viết: “Nghỉ mấy ngày Tết, quay lại phải gồng gấp đôi. Thà làm rải rác còn đỡ stress hơn.”

Bên cạnh đó, mô hình làm việc linh hoạt, làm việc từ xa khiến ranh giới giữa nghỉ ngơi và công việc ngày càng mờ nhạt. Khi chỉ cần một chiếc điện thoại hoặc laptop là có thể xử lý công việc, người trẻ khó từ chối, kể cả trong kỳ nghỉ lễ.

Khi kỳ nghỉ không còn trọn vẹn

Dù thừa nhận mệt mỏi, nhiều người trẻ xem việc “chạy deadline xuyên Tết” như một phần tất yếu của công việc hiện đại. “Không phải không muốn nghỉ, mà nghỉ xong lại lo nhiều hơn” – một bình luận ngắn gọn phản ánh tâm trạng chung.

Thực tế, việc không có quãng nghỉ đúng nghĩa khiến nhiều người bước sang năm mới trong trạng thái kiệt sức. Tết qua đi, công việc vẫn còn đó, nhưng năng lượng tinh thần đã bị bào mòn đáng kể.

Người trẻ cần một kỳ nghỉ đúng nghĩa

Giữa những chia sẻ về làm việc xuyên Tết, không ít ý kiến cho rằng điều người trẻ cần không chỉ là thêm ngày nghỉ, mà là sự tôn trọng ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân.

“Chỉ mong Tết được tắt thông báo công việc vài ngày mà không cảm thấy có lỗi” – một bình luận nhận được nhiều lượt đồng tình.

Khi các hội nhóm “chạy deadline xuyên Tết” ngày càng đông, câu chuyện đặt ra không chỉ là thói quen làm việc của người trẻ, mà còn là bài toán về sự cân bằng giữa hiệu suất lao động và sức khỏe tinh thần trong dịp năm mới.