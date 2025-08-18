Học trò Mạnh Quỳnh ngày càng xinh, mạnh dạn "làm mới" mình

Nàng thơ Hà Thành đánh gục mọi ánh nhìn bởi nét đáng yêu Cô nàng 2K3 Đặng Thị Diệp Lân được đông đảo CĐM nhớ đến bởi nét đẹp hồn nhiên, giản dị không chỉ bề ngoài mà còn trong cả tính cách.

Diệp Lân hiện đang sinh sống và học tập tại Hà Nội. Cô nàng được đông đảo dân mạng biết đến với bộ ảnh ‘mở màn mùa thu’ cùng với loạt hình ảnh học đường vui tươi và đầy nữ tính. Không dừng lại ở đó, bởi sở hữu cho mình thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt hồn nhiên cùng nụ cười ngọt ngào, Diệp Lân vẫn luôn là cái tên để lại ấn tượng tốt trong lòng CĐM.