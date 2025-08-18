Hà Nội

Giải trí

Học trò Mạnh Quỳnh ngày càng xinh, mạnh dạn "làm mới" mình

Hoàng Tâm Anh - "nàng thơ bolero" được ca sĩ Mạnh Quỳnh nhận làm học trò ngày càng khẳng định sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc.

Diệu Nga (Ảnh: NVCC)
tam-anh-2.jpg
Hoàng Tâm Anh sinh năm 1992 tại Hà Nội, cô được khán giả biết đến khi tham gia một số chương trình như "Solo cùng bolero 2018", "Ban nhạc quyền năng 2019" với nghệ danh Dương Huệ.
tam-anh-12.jpg
Sau các cuộc thi, cô được Mạnh Quỳnh nâng đỡ, nhận làm học trò.
tam-anh-8.jpg
Nữ ca sĩ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào.
tam-anh-10.jpg
Từng ghi dấu ấn sâu đậm với những ca khúc bolero, Hoàng Tâm Anh đã mạnh dạn "làm mới" mình.
tam-anh-7.jpg
Sự chuyển mình này không chỉ thể hiện qua cách đầu tư về phục trang, vũ đạo khi biểu diễn, mà còn được thể hiện rõ nét qua những tìm tòi, sáng tạo trong cách hát và xử lý tác phẩm.
tam-anh-6.jpg
Mới nhất, nữ ca sĩ đã ra mắt album "Thương hoài ngàn năm". Album gồm 10 ca khúc là sự hòa quyện giữa những bản nhạc trữ tình kinh điển và những sáng tạo mới mẻ của Hoàng Tâm Anh. Trong đó phải kể đến những bài hát như: Con phố buồn hiu, Cơn mê tình ái, Nhớ người tình phụ, Chuyện tình không dĩ vãng…
tam-anh-5.jpg
Điểm nhấn đáng chú ý là sự xuất hiện của các ca khúc bolero được phối lại với những nhạc điệu pop trẻ trung, mang đến một không gian âm nhạc vừa quen thuộc, vừa mới lạ.
tam-anh-4.jpg
"Thương hoài ngàn năm" không chỉ là album đánh dấu một cột mốc trong sự nghiệp của Hoàng Tâm Anh mà còn là lời khẳng định về sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc.
tam-anh-3.jpg
Qua album, “nàng thơ Hà thành” đã chứng minh rằng cô không chỉ là một giọng ca bolero đơn thuần, mà còn là một nghệ sĩ dám thử nghiệm, dám thay đổi để mang đến những sản phẩm chất lượng cho khán giả.
