Hiện trường vụ tai nạn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha

Ít nhất 21 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ tai nạn tàu cao tốc nghiêm trọng ở Tây Ban Nha cuối tuần qua.

Nguồn video: X

AP đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h45 tối 18/1 (giờ địa phương). Công ty điều hành đường sắt Adif thông tin, khi đó, phần cuối của một chuyến tàu đêm đi từ Malaga đến Madrid với khoảng 300 hành khách đã bị trật bánh gần Córdoba và đâm vào một chuyến tàu khác chở khoảng 200 hành khách đang di chuyển từ Madrid đến Huelva, một thành phố khác ở miền nam Tây Ban Nha.

Vụ va chạm giữa hai tàu cao tốc xảy ra gần Cordoba, miền nam Tây Ban Nha, hôm 18/1/2026. Ảnh: X.

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Óscar Puente cho biết, ít nhất 21 người thiệt mạng trong vụ tai nạn. Ngoài ra, người đứng đầu vùng Andalusia, Juanma Moreno, cho biết 75 hành khách được đưa vào bệnh viện, phần lớn được chuyển đến thành phố Cordoba gần đó. 15 người bị thương nặng.

"Lực lượng cứu hộ làm việc xuyên đêm để hỗ trợ các nạn nhân cũng như đưa thi thể những người thiệt mạng ra khỏi đống đổ nát", Juanma Moreno cho biết.

Theo Bộ trưởng Óscar Puente, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Sự cố xảy ra trên một đoạn đường ray bằng phẳng vừa được cải tạo vào tháng 5 trong khi đoàn tàu bị trật bánh chỉ mới hoạt động chưa đầy 4 năm. Đoàn tàu này thuộc sở hữu tư nhân Iryo trong khi đoàn tàu còn lại thuộc sở hữu của công ty đường sắt công cộng Renfe của Tây Ban Nha.