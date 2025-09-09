Hà Nội

Hàm răng ám ảnh của loài thằn lằn bay 150 triệu năm tuổi

Giải mã

Hàm răng ám ảnh của loài thằn lằn bay 150 triệu năm tuổi

Rhamphorhynchus là một loài bò sát bay thời Jura nổi tiếng với chiếc đuôi dài có vây hình thoi, mang đến nhiều bí ẩn và sự hấp dẫn trong nghiên cứu cổ sinh học.

T.B (tổng hợp)
1. Sống vào kỷ Jura muộn. Rhamphorhynchus tồn tại cách đây khoảng 150 triệu năm, cùng thời với nhiều loài khủng long khổng lồ trên Trái Đất. Ảnh: Pinterest.
2. Đuôi dài với vây hình thoi. Đặc điểm nổi bật nhất của nó là chiếc đuôi dài kết thúc bằng vây hình thoi, giúp ổn định khi bay lượn. Ảnh: Pinterest.
3. Có kích thước khiêm tốn. Rhamphorhynchus chỉ có sải cánh từ 1,5 đến 2 mét, nhỏ hơn nhiều so với các pterosaur sau này. Ảnh: Pinterest.
4. Hàm răng sắc nhọn hướng về phía trước. Hàm của chúng chứa những chiếc răng nhọn chìa ra, lý tưởng để tóm gọn những con cá trơn trượt. Ảnh: Pinterest.
5. Chuyên săn cá và sinh vật biển. Hóa thạch dạ dày cho thấy Rhamphorhynchus ăn chủ yếu là cá và đôi khi cả động vật không xương sống biển. Ảnh: Pinterest.
6. Có khả năng bay lượn tốt. Cấu trúc cánh và đuôi cho phép nó bay là là trên mặt nước, tương tự chim mòng biển ngày nay. Ảnh: Pinterest.
7. Hóa thạch được tìm thấy ở châu Âu. Đa số hóa thạch Rhamphorhynchus được khai quật tại Đức, trong các lớp đá vôi Solnhofen nổi tiếng. Ảnh: Pinterest.
8. Là một trong những loài pterosaur đầu tiên được mô tả. Rhamphorhynchus được giới khoa học biết đến từ thế kỷ 19, trở thành mẫu vật quan trọng trong nghiên cứu tiến hóa bò sát bay. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
