Hai giải thưởng uy tín ghi nhận chiến lược phát triển bền vững của SeABank

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á đã được trao tặng hai giải thưởng ghi nhận sự phát triển về quy mô cũng như văn hóa tổ chức của Ngân hàng.

PV

Việc được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam do Vietnam Report & báo Vietnamnet bình chọn và giải thưởng Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2025 do Liên đoàn Thương mại & Công nghiệp Việt Nam – VCCI bình chọn trao tặng đã khẳng định chiến lược phát triển bền vững xây dựng văn hóa tổ chức lấy con người làm trung tâm, phát triển nguồn nhân lực lâu dài và lan tỏa các giá trị vì cộng đồng đã mang lại hiệu quả quan trọng, góp phần tăng trưởng kinh doanh bền vững.

Nỗ lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp và uy tín thương hiệu được ghi nhận

SeABank lần thứ ba liên tiếp góp mặt trong Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam, đồng thời 16 lần liên tiếp giữ vị trí trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) do Vietnam Report phối hợp cùng Báo Vietnamnet công bố, ngày 8/1/2026.

cbnv-seabank-hao-hung-tham-gia-hoat-dong-gan-ket-tap-the-1.jpg

Bảng xếp hạng được xây dựng trên cơ sở đánh giá độc lập, khoa học, dựa vào các chỉ tiêu về doanh thu, hiệu quả hoạt động, năng lực tài chính và triển vọng phát triển bền vững. Việc duy trì thứ hạng trong nhiều năm liên tiếp phản ánh năng lực quản trị ổn định, khả năng thích ứng linh hoạt và chiến lược phát triển dài hạn của Ngân hàng trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Song song với đó, tại chương trình bình chọn Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ đạo tổ chức, SeABank được vinh danh là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu, đáp ứng đồng thời các tiêu chí về hiệu quả hoạt động, tuân thủ pháp luật, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Giải thưởng nhằm tôn vinh những doanh nghiệp không chỉ đạt kết quả kinh doanh tích cực mà còn chú trọng xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, lấy con người làm trung tâm và tạo ra giá trị lâu dài cho xã hội. Việc được trao danh hiệu “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2025” cho thấy những nỗ lực bền bỉ của SeABank trong việc kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh doanh và xây dựng uy tín thương hiệu dựa trên các giá trị nhân văn.

Đặt con người và cộng đồng lên hàng đầu

Với tầm nhìn “Đặt con người và cộng đồng lên hàng đầu”, SeABank xác định trách nhiệm xã hội không phải là hoạt động song hành mang tính thời điểm, mà là một phần cấu thành trong chiến lược phát triển bền vững của Ngân hàng. Trong năm 2025, SeABank đã dành hơn 33 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, được triển khai đa dạng và có trọng tâm, hướng tới những nhu cầu thiết thực của cộng đồng.

Nguồn lực này được Ngân hàng phân bổ cho nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, y tế, hỗ trợ người yếu thế, đến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, thông qua các chương trình và bốn quỹ từ thiện nội bộ Quỹ khuyến học SeADreams, Quỹ bảo an SeALove, Quỹ phát triển bền vững SeAGreens và Quỹ từ thiện SeASmile. Các hoạt động không chỉ tập trung hỗ trợ ngắn hạn, mà còn hướng đến tạo sinh kế, nâng cao chất lượng sống và lan tỏa những giá trị nhân văn bền vững.

Thông qua cách tiếp cận có định hướng và đo lường được tác động xã hội, SeABank từng bước hiện thực hóa cam kết đồng hành cùng cộng đồng, khẳng định vai trò của một ngân hàng phát triển vì con người, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của xã hội và nền kinh tế.

seabank-chu-trong-cac-hoat-dong-nang-cao-chi-so-hanh-phuc-cho-cbnv.jpg

Đến nay, hành trình bền bỉ này đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu rộng tới cộng đồng, với gần 250 tỷ đồng được trao đi, hơn 1 triệu cây xanh được trồng, trên 1.800 mái ấm được xây mới và sửa chữa, gần 220 trẻ em nghèo được nuôi dưỡng, hỗ trợ đến trường, cùng hàng chục nghìn phần quà dành cho các hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm 2025, SeABank tiếp tục xác định con người là trung tâm của chiến lược phát triển bền vững, coi đầu tư cho nguồn nhân lực và văn hóa tổ chức là nền tảng tạo nên tăng trưởng dài hạn. Ngân hàng chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ nhân viên chất lượng cao trong môi trường làm việc tôn trọng, nhân văn và bình đẳng, với hệ thống chính sách nhân sự minh bạch, chế độ đãi ngộ cạnh tranh và lộ trình phát triển nghề nghiệp được chuẩn hóa theo tư vấn của đối tác quốc tế Mercer – Talentnet.

Đồng thời, SeABank đẩy mạnh các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực và phát triển lãnh đạo, gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu cá nhân và định hướng phát triển của tổ chức. Đặc biệt, 100% nhóm năng lực, nhóm đối tượng, nhóm chức danh và nhân sự mới đều được tham gia đào tạo, thể hiện cam kết mạnh mẽ của SeABank trong việc phát triển đồng đều và bền vững nguồn nhân lực.

Tại SeABank, văn hóa doanh nghiệp được xây dựng theo hướng gắn kết, tích cực và đề cao giá trị nhân văn, hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng dẫn đầu về văn hóa tổ chức trong hệ thống tài chính – ngân hàng. SeABank chú trọng chăm lo đời sống tinh thần, nâng cao chỉ số hạnh phúc và sự hài lòng của CBNV, qua đó tạo động lực cống hiến và bứt phá trong công việc. Hàng loạt chương trình gắn kết nội bộ được tổ chức thường niên như SeATalk, Teambuilding, Year End Party, SeALeague,… tạo không gian kết nối cho CBNV.

Bên cạnh đó, các sự kiện văn hóa nội bộ nhân dịp 8/3, 20/10, 19/11 hay chuỗi hoạt động chào mừng 31 năm thành lập ngân hàng với những chương trình sáng tạo như “Giải mã Nàng thơ”, “Lời ngọc gửi Nàng”, “Nam thần quanh ta”… đã góp phần làm giàu đời sống tinh thần và xây dựng cộng đồng SeABanker gắn kết, tràn đầy năng lượng tích cực.

Các chương trình tri ân gia đình CBNV như Quà SeATết cho tứ thân phụ mẫu, hoạt động dành cho con em CBNV (SeAKids, các cuộc thi vẽ tranh, viết thư…) cùng các chương trình vinh danh, khen thưởng như SeAProud tiếp tục khẳng định sự quan tâm toàn diện của Ngân hàng tới người lao động.

Kết quả khảo sát nội bộ năm 2025 cho thấy 90,37% cán bộ nhân viên hài lòng khi làm việc tại SeABank, trong khi 90,5% bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó với ngân hàng trong ít nhất hai năm tới, phản ánh rõ nét hiệu quả của chiến lược phát triển con người và văn hóa doanh nghiệp mà SeABank đang triển khai.

Việc đồng thời được vinh danh là Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2025 và nhiều năm liên tiếp nằm trong Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam là minh chứng cho con đường phát triển mà SeABank đang theo đuổi: Tăng trưởng bền vững trên nền tảng quản trị minh bạch, văn hóa doanh nghiệp vững mạnh gắn liền với trách nhiệm xã hội.

Trong thời gian tới, SeABank sẽ tiếp tục củng cố các trụ cột này, hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng không chỉ hiệu quả về kinh doanh mà còn tạo ra những giá trị tích cực, lâu dài cho cộng đồng và xã hội.

Thông tin về SeABank

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với hơn 4 triệu khách hàng, hơn 5.300 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ 28.450 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III.

Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

Thông tin về truyền thông vui lòng liên hệ:

Mr. Trần Huy Hưng

GĐ Ban Truyền thông và Tiếp thị SeABank

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (024) 3944 8688, máy lẻ 7803 | Fax. (024) 3944 9026

Email: hung.th@seabank.com.vn | Website: www.seabank.com.vn>

