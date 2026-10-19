Hai dải cao độ, hai phong cách sống 'may đo', một lựa chọn gắn bó lâu dài

Tại Vịnh Mây, khác biệt giữa hai bộ sưu tập Bayfront Collection và Hilltop Collection giúp người mua chọn ngôi nhà thứ hai theo cách mình muốn.

Một bên gần nhịp trải nghiệm ven bờ, một bên ưu tiên tầm nhìn và khoảng riêng trên cao. Tại Vịnh Mây (Vinhomes Hải Vân Bay, Đà Nẵng), khác biệt giữa hai bộ sưu tập Bayfront Collection và Hilltop Collection giúp người mua chọn ngôi nhà thứ hai theo cách mình muốn sống để gắn bó lâu dài, thay vì chỉ so sánh diện tích hay cảnh quan.

Bayfront Collection - Đặc quyền sống gần biển, tận hưởng từng khoảnh khắc

Cùng sở hữu một căn nhà hướng biển, nhưng trải nghiệm sống của mỗi gia chủ có thể hoàn toàn khác biệt. Người thích không khí náo nhiệt sẽ muốn mỗi sáng thức dậy được hòa mình vào những hoạt động ven bờ, chiều cùng gia đình vui chơi, tối gặp gỡ bạn bè. Với người đề cao sự riêng tư, niềm vui đôi khi chỉ là ngồi bên hiên nhà, nhâm nhi tách trà và ngắm biển trời chuyển sắc.

Tại Vịnh Mây, hai phong cách sống ấy được hiện thực hóa nhờ lợi thế địa hình hiếm có. Trải rộng trên quy mô 99,6 ha, các sản phẩm được bố trí theo nhiều lớp cao độ từ 4,8 m đến 187,5 m, tạo nên những không gian sống đa dạng giữa núi rừng và vịnh biển.

Các lớp nhà trên triền đồi tạo ra nhiều lựa chọn về hướng nhìn và kết nối tại Vịnh Mây. Ảnh phối cảnh.

Nằm ở dải cao độ thấp hơn, Bayfront Collection quy tụ nhà phố liền kề và dinh thự đơn lập, dành cho những chủ nhân yêu thích nhịp sống nghỉ dưỡng giàu trải nghiệm.

Lợi thế gần mặt vịnh cùng hệ tiện ích ven bờ khiến mỗi kỳ nghỉ tại đây luôn đầy ắp hoạt động. Buổi sáng, gia đình có thể thong thả dạo chơi giữa thiên nhiên. Buổi chiều, những cuộc hẹn bên biển, hoạt động giải trí hay phút giây vui đùa cùng con trẻ trở thành niềm vui thường nhật.

Với nhà phố liền kề, chủ nhân có thêm lựa chọn cân bằng giữa nhu cầu nghỉ dưỡng và khả năng khai thác lưu trú ngắn ngày. Trong khi đó, những dinh thự đơn lập sở hữu lợi thế về không gian riêng, phù hợp với gia đình mong muốn tận hưởng cuộc sống tiện nghi nhưng vẫn giữ được sự kín đáo.

Đây cũng là sức hấp dẫn của Bayfront Collection khi mỗi gia đình đều có thể tìm thấy một tổ ấm tương thích với thói quen sinh hoạt, nhu cầu sử dụng và kế hoạch sở hữu lâu dài.

Hilltop Collection - Đẳng cấp sống trên cao, riêng tư giữa thiên nhiên

Nếu Bayfront Collection hấp dẫn bởi nhịp sống ven biển giàu năng lượng, Hilltop Collection lại chinh phục những chủ nhân tìm kiếm sự tĩnh tại và cảm giác biệt lập.

Chỉ gồm các dinh thự đơn lập tọa lạc trên những dải địa hình cao hơn, Hilltop Collection mở ra trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên khoáng đạt. Từ không gian sống, gia chủ có thể thưởng ngoạn những lớp cảnh quan trải dài về phía vịnh biển hoặc núi rừng, tùy vị trí và hướng nhìn của từng căn.

Ở đây, sự xa xỉ được cảm nhận qua những điều giản dị. Một buổi sáng thong thả ngắm cảnh từ phòng khách, một chiều đọc sách trong không gian yên tĩnh hay những ngày nghỉ dài bên người thân mà chẳng cần bận tâm đến nhịp sống ồn ào bên ngoài.

Dinh thự đơn lập là lựa chọn cho gia chủ đề cao không gian biệt lập và nhịp sinh hoạt riêng. Ảnh phối cảnh Vịnh Mây.

Với các doanh nhân, gia đình đa thế hệ hoặc những người thường xuyên làm việc tại nhà, không gian riêng tư còn mang đến sự chủ động trong sinh hoạt, nghỉ ngơi và tiếp đón bạn bè.

Đáng chú ý, địa hình phân tầng giúp mỗi dinh thự có những đặc điểm riêng về tầm nhìn, hướng tiếp cận và kết nối cảnh quan. Nhờ đó, người yêu biển hay chuộng sắc xanh núi rừng đều có cơ hội lựa chọn vị trí phù hợp với sở thích.

Sự khác biệt ấy khiến Hilltop Collection trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho những chủ nhân xem second-home là chốn trở về thường xuyên, nơi tái tạo năng lượng và tận hưởng cuộc sống theo nhịp điệu của riêng mình.

Một hệ tiện ích, trọn vẹn mọi nhu cầu tận hưởng

Dù lựa chọn sống gần biển hay trên cao, cư dân Vịnh Mây đều được thụ hưởng hệ tiện ích nghỉ dưỡng đa dạng.

Nổi bật là Palm Garden rộng 1,5 ha, nơi dành cho vui chơi, vận động và các hoạt động ngoài trời của cả gia đình. Hải Vân Wellness Hub quy mô 1,6 ha hướng đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe, cân bằng thể chất và tinh thần.

Trong khi đó, Oceania Clubhouse rộng 6.500 m² mang đến không gian ẩm thực, gặp gỡ và giải trí hướng biển. Chủ nhân có thể thưởng thức những bữa ăn cùng gia đình, tổ chức cuộc hẹn với bạn bè rồi trở về tổ ấm riêng để nghỉ ngơi.

Oceania Clubhouse bổ sung không gian gặp gỡ và ẩm thực hướng biển bên ngoài khuôn viên riêng của dinh thự. Hình ảnh minh họa tiện ích.

Sự kết hợp giữa thiên nhiên, tiện ích và các dòng sản phẩm khác biệt giúp Vịnh Mây đáp ứng nhiều nhu cầu sống, từ những kỳ nghỉ cuối tuần đến những đợt lưu trú dài ngày.

Giữa một bên là nhịp sống ven biển đầy hứng khởi và một bên là đặc quyền riêng tư trên triền đồi, Vịnh Mây trao cho mỗi gia chủ cơ hội lựa chọn phong cách sống yêu thích. Bởi giá trị của một ngôi nhà nghỉ dưỡng còn nằm ở cảm giác mong được trở về, để mỗi kỳ nghỉ đều trở thành khoảng thời gian đáng giá bên những người thân yêu.

MUA NHÀ VINHOMES HẢI VÂN BAY KHÔNG LO LÃI SUẤT Sở hữu bất động sản tại Vinhomes Hải Vân Bay với lãi vay ưu đãi chỉ từ 3%/năm cho gói 18 tháng, hoặc khóa trần lãi suất 9%/năm suốt 5 năm cho gói 60 tháng. Phần lãi suất ngân hàng vượt mức cam kết do Vinhomes chi trả, giúp khách hàng không lo biến động lãi suất thả nổi trong thời gian ưu đãi, chủ động dòng tiền và an tâm tích sản dài hạn. Các gói là phương án lựa chọn riêng, áp dụng theo điều kiện chính sách và từng sản phẩm.