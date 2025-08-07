Hà Nội

Doanh nghiệp

“Giới thiệu bạn ngay - Tiền triệu trong tay” với SHB SAHA

Đây là cơ hội vàng để bạn lan tỏa tiện ích tài chính số hiện đại, đồng thời gia tăng thu nhập dễ dàng, nhanh chóng và bền vững.

PV

Từ nay đến hết ngày 31/12/2025, chỉ cần giới thiệu bạn bè, người thân mở tài khoản thanh toán trên ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA, khách hàng sẽ nhận ngay quà tặng tiền mặt hấp dẫn.

Theo đó, người giới thiệu sẽ nhận ngay 30.000 đồng tiền thưởng khi người được giới thiệu hoàn tất mở tài khoản bằng hình thức định danh điện tử (eKYC) và thực hiện ít nhất một giao dịch tài chính từ 100.000 đồng trở lên trên ứng dụng SHB SAHA. Đồng thời, khách hàng mới cũng được SHB gửi tặng mã eVoucher trị giá 30.000 đồng để sử dụng cho dịch vụ nạp tiền điện thoại sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản thành công.

Với tổng giá trị quà tặng lên tới hơn 1,4 tỷ đồng, chương trình không giới hạn số lượt giới thiệu, mang đến cơ hội tăng thu nhập hấp dẫn và lan tỏa trải nghiệm ngân hàng số hiện đại đến đông đảo khách hàng.

Đại diện SHB cho biết, người giới thiệu chỉ cần thực hiện vài thao tác đơn giản là đã có thể dễ dàng giới thiệu cho bạn bè, người thân. Đầu tiên, người dùng đăng nhập vào ứng dụng SHB SAHA, chọn tính năng “Giới thiệu bạn bè” tại giao diện chính, sau đó tạo mã giới thiệu cá nhân bằng cách đồng ý điều khoản khi chọn “Mở tài khoản trực tuyến”.

anh-minh-hoa.jpg

Hệ thống sẽ tự động hiển thị mã QR cho phép người dùng chia sẻ nhanh chóng qua các nền tảng xã hội như Email, Zalo, Facebook hay Instagram... Người được giới thiệu chỉ cần quét mã QR và thao tác mở tài khoản trực tuyến (eKYC) ngay trên ứng dụng SHB SAHA theo hướng dẫn của SHB.

Với quy trình rõ ràng, đơn giản cùng tính năng tạo mã QR tự động, Người giới thiệu không cần điền tay, khách hàng cũng chỉ cần quét mã để bắt đầu thao tác, SHB kỳ vọng chương trình này không chỉ góp phần gia tăng số lượng người dùng ứng dụng SHB SAHA một cách tự nhiên và hiệu quả, mà còn góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng số trong cộng đồng”, đại diện SHB nhấn mạnh.

E-KYC là giải pháp hiện đại trên thế giới cho phép khách hàng mở tài khoản hoàn toàn trực tuyến mà không cần đến quầy giao dịch. Chỉ với một chiếc điện thoại có kết nối Internet và CCCD còn hiệu lực, người dùng có thể mở tài khoản ngay trên ứng dụng SHB SAHA mọi lúc, mọi nơi, nhanh chóng (từ 3 -5 phút), qua đó kiệm thời gian tối đa. Sau khi đăng ký thành công, khách hàng đã có thể chuyển tiền, thanh toán, nạp điện thoại… và sử dụng đầy đủ các tiện ích cơ bản của ngân hàng mà không cần đến chi nhánh. Đây là lựa chọn thông minh cho những ai bận rộn, ưu tiên sự nhanh chóng, tiện lợi và an toàn trong thời đại số.

Về lâu dài, đây không chỉ là một bước tiến kỹ thuật, mà còn là mắt xích quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện của SHB hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính thông minh, đặt khách hàng làm trung tâm và thúc đẩy vai trò chủ động của người dùng trong hành trình trải nghiệm dịch vụ. Từ khi chính thức triển khai năm 2021 đến nay, đã có hơn 1,2 triệu khách hàng SHB mở tài khoản qua eKYC trên ứng dụng ngân hàng số, tăng gấp 40 lần so với con số ban đầu chỉ 30.000 khách.

kv-chuong-trinh.jpg

Xác định “lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm” là một trong 4 trụ cột trong hành trình chuyển đổi số, SHB không ngừng ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao trải nghiệm dịch vụ. Sở hữu SHB SAHA trong tay, khách hàng sẽ được trải nghiệm tất cả tiện ích tài chính hàng ngày như chuyển khoản, nhận tiền, gửi tiết kiệm, thanh toán hóa đơn, nạp phí đường bộ... cho đến mở thẻ quốc tế vay thấu chi online hay đầu tư, bảo hiểm. Tất cả đều được thực hiện nhanh chóng, miễn phí và hoàn toàn trực tuyến, mang đến trải nghiệm thuận tiện dù bạn ở bất kỳ đâu.

Sau gần 32 năm hình thành và phát triển, SHB đã đạt được nhiều bước phát triển, để lại dấu ấn, vị thế lớn mạnh trong thị trường tài chính Việt Nam đồng thời vươn ra thị trường thế giới, đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của nền kinh tế đất nước. Năm 2025, Ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản vượt 832 nghìn tỷ đồng và đến năm 2026 dự kiến vượt 1 triệu tỷ đồng, khẳng định vị thế hàng đầu trên thị trường tài chính trong nước và khu vực.

SHB đang triển khai chuyển đổi mạnh mẽ với tầm nhìn “Ngân hàng tương lai” (Bank of the Future), tích hợp các công nghệ hiện đại như AI, Big Data, Machine Learning vào toàn bộ quy trình và dịch vụ. Mô hình này kỳ vọng nâng cao năng lực cạnh tranh, số hóa toàn diện hành trình khách hàng, tăng trải nghiệm, tự động hóa vận hành, hiện đại hóa ngân hàng lõi và mở rộng hạ tầng công nghệ, từ đó thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả và phát triển các giải pháp dịch vụ tiên tiến.

Dựa trên 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số và kiên định theo 6 giá trị văn hóa cốt lõi “Tâm – Tin – Tín –Tri – Trí – Tầm”, SHB đặt mục tiêu chiến lược trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ tới khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh.

