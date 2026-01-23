Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Giải mã loại áo giáp kiểu vảy cá độc đáo của người xưa

Giải mã

Giải mã loại áo giáp kiểu vảy cá độc đáo của người xưa

Áo giáp kiểu vảy cá rất phổ biến ở thế giới cổ đại. Loại áo giáp này đã góp phần bảo vệ binh sĩ trước các đòn tấn công bằng gươm, đao... của kẻ địch.

Tâm Anh (TH)
Trong suốt chiều dài lịch sử, nhiều loại áo giáp được các nền văn minh sử dụng để trang bị cho binh lính, góp phần quan trọng vào nhiều chiến thắng trên chiến trường. Nổi bật trong số này là áo giáp kiểu vảy cá. Ảnh: Wikimedia Commons.
Trong suốt chiều dài lịch sử, nhiều loại áo giáp được các nền văn minh sử dụng để trang bị cho binh lính, góp phần quan trọng vào nhiều chiến thắng trên chiến trường. Nổi bật trong số này là áo giáp kiểu vảy cá. Ảnh: Wikimedia Commons.
Áo giáp kiểu vảy cá bao gồm hàng trăm vảy kim loại được khâu vào lớp da hoặc lớp vải lót. Các vảy kim loại được khâu chồng lên nhau giống như ở loài cá và bò sát. Ảnh: Public Domain.
Áo giáp kiểu vảy cá bao gồm hàng trăm vảy kim loại được khâu vào lớp da hoặc lớp vải lót. Các vảy kim loại được khâu chồng lên nhau giống như ở loài cá và bò sát. Ảnh: Public Domain.
Vảy kim loại có thể được làm từ nhiều vật liệu như đồng, sắt, da, thậm chí cả sừng và vảy của tê tê. Ảnh: pinterest.
Vảy kim loại có thể được làm từ nhiều vật liệu như đồng, sắt, da, thậm chí cả sừng và vảy của tê tê. Ảnh: pinterest.
Áo giáp kiểu vảy cá có ưu điểm nổi trội là có tác dụng bảo vệ người mặc cao khi bị đâm, chém bằng kiếm, đao... Thêm nữa, các "vảy cá" trên bộ áo giáp cứng và chắc chắn cộng thêm việc được xếp chồng lên nhau theo góc đặc biệt qua đó giúp phân tán lực tác động. Ảnh: Trustees of the British Museum..
Áo giáp kiểu vảy cá có ưu điểm nổi trội là có tác dụng bảo vệ người mặc cao khi bị đâm, chém bằng kiếm, đao... Thêm nữa, các "vảy cá" trên bộ áo giáp cứng và chắc chắn cộng thêm việc được xếp chồng lên nhau theo góc đặc biệt qua đó giúp phân tán lực tác động. Ảnh: Trustees of the British Museum..
Nhờ vậy, binh sĩ mặc áo giáp kiểu vảy cá có thể bảo vệ tốt cơ thể, bao gồm cả những vùng quan trọng khi cận chiến với kẻ thù trên chiến trường. Ảnh: Turkish Ministry of Culture.
Nhờ vậy, binh sĩ mặc áo giáp kiểu vảy cá có thể bảo vệ tốt cơ thể, bao gồm cả những vùng quan trọng khi cận chiến với kẻ thù trên chiến trường. Ảnh: Turkish Ministry of Culture.
Ví dụ sớm nhất về việc sử dụng áo giáp kiểu vảy cá là từ thời Ai Cập cổ đại dưới sự trị vì của pharaoh Amenhotep II (trị vì từ năm 1425 trước Công nguyên đến năm 1400 trước Công nguyên). Một số ghi chép đã đề cập đến việc người Ai Cập mặc loại áo giáp này cho những con ngựa chiến. Ảnh: Turkish Ministry of Culture.
Ví dụ sớm nhất về việc sử dụng áo giáp kiểu vảy cá là từ thời Ai Cập cổ đại dưới sự trị vì của pharaoh Amenhotep II (trị vì từ năm 1425 trước Công nguyên đến năm 1400 trước Công nguyên). Một số ghi chép đã đề cập đến việc người Ai Cập mặc loại áo giáp này cho những con ngựa chiến. Ảnh: Turkish Ministry of Culture.
Áo giáp kiểu vảy cá cũng được tìm thấy ở Trung Đông có niên đại từ thế kỷ 3 trước Công nguyên. Ảnh: @muzeler_dairesi/X.
Áo giáp kiểu vảy cá cũng được tìm thấy ở Trung Đông có niên đại từ thế kỷ 3 trước Công nguyên. Ảnh: @muzeler_dairesi/X.
Những bằng chứng khảo cổ học cho thấy các chiến binh cưỡi ngựa người Scythia đã sử dụng áo giáp kiểu vảy cá vào thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên. Trong khi, sử gia Herodotus cũng ghi chép về việc các chiến binh của đế chế Ba Tư cũng sử dụng loại áo giáp này. Ảnh: UCL Petrie Museum.
Những bằng chứng khảo cổ học cho thấy các chiến binh cưỡi ngựa người Scythia đã sử dụng áo giáp kiểu vảy cá vào thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên. Trong khi, sử gia Herodotus cũng ghi chép về việc các chiến binh của đế chế Ba Tư cũng sử dụng loại áo giáp này. Ảnh: UCL Petrie Museum.
Người La Mã cổ đại đã sử dụng áo giáp kiểu vảy cá và gọi chúng là lorica squamata. Loại áo giáp này được sử dụng rộng rãi suốt nhiều thế kỷ nhưng chưa rõ thời điểm bắt đầu. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, loại áo giáp này có thể được sử dụng từ thế kỷ 1 - 2 sau Công nguyên. Ảnh: wikipedia.
Người La Mã cổ đại đã sử dụng áo giáp kiểu vảy cá và gọi chúng là lorica squamata. Loại áo giáp này được sử dụng rộng rãi suốt nhiều thế kỷ nhưng chưa rõ thời điểm bắt đầu. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, loại áo giáp này có thể được sử dụng từ thế kỷ 1 - 2 sau Công nguyên. Ảnh: wikipedia.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (TH)
#Áo giáp kiểu vảy cá cổ đại #Chức năng bảo vệ của áo giáp #Vật liệu chế tạo áo giáp #áo giáp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT