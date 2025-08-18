Hà Nội

Giải mã bùa hộ mệnh nghìn năm hình búa Thần Thor thần thoại

Kho tri thức

Giải mã bùa hộ mệnh nghìn năm hình búa Thần Thor thần thoại

Một chiếc bùa hộ mệnh hình búa Thần Thor 1.000 năm tuổi được tìm thấy ở Thụy Điển tôn vinh các vị thần Bắc Âu cổ đại.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Tại vùng đất cổ xưa linh thiêng Ysby, tỉnh Halland, tây nam Thụy Điển, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Lịch sử Văn hóa Quận Halland bất ngờ tìm thấy được một vật thể nhỏ xíu, kỳ quặc. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Văn hóa Quận Halland.
Đó là một vật thể bằng chì dài 3 cm, có hình dạng tương tự như chiếc búa của thần Thor. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Văn hóa Quận Halland.
Ước tính, nó có niên đại đã 1.000 năm tuổi. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Văn hóa Quận Halland.
Đầu cán búa có lỗ để xâu mặt dây chuyền, mặt chiếc búa có khắc họa các đường nét họa tiết bí ẩn, linh thiêng liên quan đến Hình thức Sidr của các vị thần Bắc Âu truyền thống. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Văn hóa Quận Halland.
Vì thế, nhiều khả năng vật thể hình cây búa Thần Thor này là một chiếc bùa hộ mệnh, cầu khẩn sức mạnh bảo vệ từ các vị thần Bắc Âu để xua đuổi tà ma, hộ thân cho những ai đeo nó. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Văn hóa Quận Halland.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#Bùa hộ mệnh #chiếc búa #Thần Thor #kỷ vật #tâm linh

