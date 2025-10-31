Giải cứu 3 người dân bị lật thuyền giữa dòng nước xiết ở Đà Nẵng

3 người dân phường Điện Bàn trong lúc bơi thuyền đi mua lương thực bị nước chảy siết làm lật thuyền, may mắn được đội cứu hộ ứng cứu kịp thời.

Chiều 28/10, lực lượng Thanh niên xung kích thuộc Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng đã kịp thời cứu sống 3 người dân bị lật thuyền khi đang chèo qua khu vực ngập sâu để mua lương thực tại phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng.

Video: Cứu kịp thời 3 người dân bị lật thuyền giữa dòng nước lũ.

Đúng thời điểm này, cano cứu hộ của lực lượng CATP Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ phát hiện, đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu hộ và đưa cả 3 người vào nơi an toàn.

Theo ghi nhận, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng) hiện vẫn đang ngập sâu, giao thông bị chia cắt. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang túc trực 24/24 tại các điểm xung yếu, bố trí lực lượng hỗ trợ di dời và cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân trong vùng ngập.

