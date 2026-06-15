Giải bài toán cạnh tranh cho thị trường PROPTECH Việt Nam

Các nền tảng proptech thế hệ mới trên thế giới đang giải bài toán cạnh tranh bằng việc trở thành lớp hạ tầng dữ liệu cho toàn thị trường.

Với Việt Nam, thách thức lớn hơn việc phát triển các ứng dụng công nghệ nằm ở câu hỏi ai có thể xây dựng được nền dữ liệu chung cho thị trường bất động sản.

Ai có thể xây dựng và vận hành lớp dữ liệu chuẩn

Trong hơn một thập kỷ qua, proptech được hiểu là nền tảng đăng tin, ứng dụng tìm nhà hay công cụ hỗ trợ môi giới. Cách tiếp cận này khiến nhiều doanh nghiệp proptech bị cuốn vào cuộc đua lượng truy cập, tiếp thị và chi phí thu hút người dùng, trong khi giá trị lõi của dữ liệu lại chưa được khai thác đúng mức.

Tại các thị trường phát triển, proptech dần được định nghĩa như một lớp hạ tầng của thị trường bất động sản (BĐS). Đó là hệ thống dữ liệu và các công cụ tiêu chuẩn được sử dụng bởi môi giới, ngân hàng, quỹ đầu tư, đơn vị thẩm định hay chủ đầu tư. Trên nền tảng này, các bên có thể “nói cùng một ngôn ngữ” về tài sản, với cùng bộ dữ liệu, mã định danh và logic định giá.

Zillow tại Mỹ khởi đầu là một cổng thông tin nhà ở với giá trị cốt lõi nằm tại dữ liệu lịch sử giao dịch, thông tin thuế, dữ liệu MLS (Multiple Listing Service), yếu tố khu vực, tiện ích xung quanh… được chuẩn hóa để tạo ra chỉ số định giá tự động (Zestimate). Các MLS ở Mỹ là minh chứng cho mô hình “hạ tầng chung” gồm dữ liệu thuộc nhiều công ty môi giới khác nhau nhưng vận hành trên một tiêu chuẩn về cấu trúc, mã tài sản, quy tắc cập nhật.

Hàn Quốc là một ví dụ tiêu biểu về cách dữ liệu hạ tầng tạo dư địa cho proptech. Các công ty như Rsquare xây dựng mô hình kinh doanh xoay quanh việc thu thập, số hóa và phân tích dữ liệu BĐS thương mại. Theo các tài liệu công bố, Rsquare xây dựng cơ sở dữ liệu hơn 120.000 tòa nhà thương mại tại Hàn Quốc cùng hàng chục nghìn tài sản tại Việt Nam, bao gồm hơn 27.000 tòa nhà văn phòng và hơn 13.000 nhà xưởng, khu công nghiệp.

Tại Việt Nam, trong bối cảnh dữ liệu còn phân mảnh, tâm lý lo ngại “proptech sẽ thay thế môi giới” từng xuất hiện không ít. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các thị trường phát triển cho thấy hạ tầng dữ liệu proptech thế hệ mới không thay thế mà nâng cao hiệu quả của môi giới, thẩm định viên, ngân hàng và còn giúp họ hoạt động hiệu suất hơn cũng như tăng giá trị chung trong chuỗi giá trị BĐS.

Tại các thị trường phát triển, proptech dần được định nghĩa là một lớp hạ tầng của thị trường bất động sản.

Báo cáo của OECD năm 2025 chỉ ra rằng dữ liệu BĐS hiện vẫn bị phân mảnh giữa nhiều hệ thống khác nhau, khiến nhà đầu tư và cơ quan quản lý khó đánh giá rủi ro thị trường một cách chính xác. Vì vậy, các quốc gia được khuyến nghị xây dựng hệ thống dữ liệu BĐS chuẩn hóa, có khả năng chia sẻ, kết nối giữa các tổ chức công và tư nhân.[4]

Khi đặt bài toán cạnh tranh cho thị trường proptech Việt Nam, cần chuyển trọng tâm từ “ai làm ứng dụng tốt hơn” sang “ai có thể xây dựng và vận hành lớp dữ liệu chuẩn mà cả thị trường chấp nhận dùng chung”.

Theo các chương trình chuyển đổi số quốc gia, Việt Nam đang xây dựng hệ thống hạ tầng dữ liệu và nền tảng số dùng chung nhằm hỗ trợ chính phủ số, kinh tế số và đổi mới sáng tạo. Các cơ sở dữ liệu quốc gia, trung tâm dữ liệu, nền tảng chia sẻ dữ liệu được xem là “hạ tầng mềm” của nền kinh tế số, giúp kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, doanh nghiệp. Chính phủ cũng khuyến khích phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở và các nền tảng số dùng chung để doanh nghiệp có thể phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng trên cùng một nền tảng dữ liệu.

Meey Group sẵn sàng bước vào sân chơi toàn cầu

Trong bức tranh đó, Meey Group là một trong những doanh nghiệp Việt Nam sớm chọn hướng đi xoay quanh dữ liệu và hạ tầng. Ngay từ giai đoạn khởi nghiệp, Meey Group định vị công nghệ và dữ liệu là hai yếu tố quyết định khả năng vươn ra thị trường quốc tế của một doanh nghiệp proptech.

Hệ sinh thái công nghệ BĐS của Meey Group được thiết kế với một trục chung: dữ liệu được thu thập, chuẩn hóa và liên thông giữa các sản phẩm. Meey Map đóng vai trò là lớp nền dữ liệu bản đồ và quy hoạch, hỗ trợ tra cứu thông tin BĐS trực quan và chính xác; Meey CRM giúp số hóa toàn bộ quy trình quản lý khách hàng, nguồn hàng và giao dịch; trong khi Meey 3D và Meey Atlas mở rộng trải nghiệm trực quan, tạo nên một hệ sinh thái proptech toàn diện, hướng tới việc nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và khả năng ra quyết định của người dùng.

Meey Group lựa chọn chiến lược xây dựng hệ sinh thái proptech “Born in Vietnam, Build for the World”, bám sát đặc thù vận hành của thị trường BĐS trong nước nhưng hướng tới chuẩn mực toàn cầu về dữ liệu và quản trị. Hệ sinh thái sản phẩm công nghệ tài chính BĐS được phát triển với mục tiêu dài hạn là tạo nên một lớp “hồ sơ số” cho BĐS, phục vụ từ môi giới, nhà đầu tư, chủ đầu tư tới tổ chức tài chính.

Meey Group định vị công nghệ và dữ liệu là hai yếu tố quyết định khả năng vươn ra thị trường quốc tế của một doanh nghiệp proptech.

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group, nhấn mạnh rằng nhu cầu ứng dụng công nghệ số trong BĐS ngày càng cấp thiết và proptech sẽ thay đổi mạnh mẽ thị trường theo hướng minh bạch hơn, thanh khoản cao hơn.

Ở góc độ chiến lược, ông Hoàng Mai Chung khẳng định Meey Group định vị là doanh nghiệp công nghệ và dữ liệu, phát triển hệ sinh thái số toàn diện nhằm kết nối các chủ thể trên thị trường BĐS. Việc xây dựng Meey Land Super App không nhằm thay thế hay cạnh tranh với các lực lượng môi giới truyền thống, mà hướng tới cung cấp nền tảng, công cụ và dữ liệu để các bên tham gia thị trường nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng tính minh bạch và tối ưu trải nghiệm giao dịch.

Ông Mai Văn Tuyển, Giám đốc Công nghệ của Meey Group cho biết: “Bàn về proptech, câu hỏi cốt lõi không phải chúng ta có bao nhiêu ứng dụng hay bao nhiêu người dùng, mà là có bao nhiêu tài sản đã có hồ sơ dữ liệu số hoàn chỉnh”.

“Dữ liệu BĐS Việt Nam có nhiều đặc thù về pháp lý, quy hoạch và cấu trúc sản phẩm. Vì vậy, thách thức là xây dựng các thuật toán và mô hình phân tích phù hợp với dữ liệu của thị trường Việt Nam chứ không phải sao chép mô hình từ nước ngoài”, ông Mai Văn Tuyển chia sẻ.

Đây là bước chuẩn bị cần thiết để đưa proptech Việt Nam nói chung và Meey Group nói riêng sẵn sàng bước vào sân chơi toàn cầu, nơi cuộc cạnh tranh nằm ở khả năng xây dựng, vận hành và thương mại hóa hạ tầng dữ liệu BĐS trên chuẩn mực quốc tế.