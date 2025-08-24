Giá xăng hôm nay 24/8: Tăng đến khi nào?

Giá xăng 24/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 24/8 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 24/8/2025 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 20/8 của liên bộ Tài chính – Công Thương

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 110 đồng/lít, không cao hơn 19.464 đồng/lít. Giá xăng RON 95 tăng 208 đồng/lít, tối đa 20.092 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu lại đồng loạt giảm. Dầu diesel giảm 172 đồng/lít, không quá 17.905 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, không cao hơn 17.814 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 152 đồng/kg, không cao hơn 15.116 đồng/kg.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 33 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 14 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Ảnh minh hoạ.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá dầu thế giới

Theo đó, giá dầu Brent tăng 0,15 USD/thùng (tương đương 0,22%), lên mức 67,82 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,25 USD/thùng (tương đương 0,39%), lên mức 63,77 USD/thùng.

Cả hai loại dầu thô trên đều tăng giá hơn 1% trong phiên giao dịch trước đó. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent đã tăng 2,9%, trong khi giá dầu WTI tăng 1,4%.

Được biết, giá dầu thô được hỗ trợ khi tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm mạnh hơn so với dự báo của các nhà phân tích. Cụ thể, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 6 triệu thùng trong tuần trước, lớn hơn đáng kể so với mức giảm 1,8 triệu thùng được các nhà phân tích dự báo, cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu tăng mạnh.

Trong khi đó, các công ty năng lượng Mỹ tuần này đã cắt giảm số lượng giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên đang hoạt động. Số lượng giàn khoan dầu khí, một chỉ báo sớm về sản lượng trong tương lai, đã giảm tuần thứ tư trong năm tuần, xuống còn 538 giàn, mức thấp nhất từ giữa tháng 7, theo Baker Hughes.