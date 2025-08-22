Giá xăng hôm nay 21/8: Tăng nhẹ?

Giá xăng 21/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 21/8 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 21/8/2025 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 20/8 của liên bộ Tài chính – Công Thương

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 110 đồng/lít, không cao hơn 19.464 đồng/lít. Giá xăng RON 95 tăng 208 đồng/lít, tối đa 20.092 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu lại đồng loạt giảm. Dầu diesel giảm 172 đồng/lít, không quá 17.905 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, không cao hơn 17.814 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 152 đồng/kg, không cao hơn 15.116 đồng/kg.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 33 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 14 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá dầu thế giới

Theo đó, giá dầu thô WTI ở mức 63,10 USD/thùng, tăng 0,39 USD/thùng, tương ứng tăng 0,62%. Dầu WTI đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 62,71 USD/thùng và mở cửa phiên hôm nay với mức 62,92 USD/thùng.

Dầu Brent ở mức 67,18 USD/thùng, tăng 0,34 USD/thùng, tương ứng tăng 0,51%. Dầu Brent đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 65,79 USD/thùng và mở cửa phiên cuối tuần với giá 65,97 USD/thùng

Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô giảm 6 triệu thùng, vượt xa dự báo giảm 1,8 triệu thùng của các nhà phân tích và con số 2,4 triệu thùng do Viện Dầu khí Mỹ đưa ra trước đó.

Các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates cho biết trong một lưu ý rằng, diễn biến giá cả bất ổn là do những cập nhật hằng ngày về cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga, với xu hướng “lên - xuống” thất thường.