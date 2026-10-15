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Kinh doanh - Địa ốc

Giá bạc thế giới lùi về vùng 59 USD/ounce, bạc trong nước giảm nhẹ

Bạc giao ngay giảm về 59,11-59,31 USD/ounce khi thị trường chờ báo cáo CPI tháng 9 của Mỹ; bạc thỏi trong nước điều chỉnh nhẹ, quanh 54,7-56,6 triệu đồng/kg.

Minh Phương

Giá bạc tiếp tục đi xuống ở cả thị trường thế giới lẫn trong nước trong sáng 14/10, khi nhà đầu tư thận trọng trước báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ.

Bạc thế giới đi xuống

Giá bạc giao ngay hiện ở vùng 59,11-59,31 USD/ounce, thấp hơn khoảng 1,22 USD/ounce so với vùng 60,33-60,53 USD/ounce của phiên trước. Đà giảm diễn ra khi giới đầu tư cân nhắc các yếu tố có thể tác động đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong ngắn hạn, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ là biến số quan trọng đối với kim loại quý. Khi lợi suất tăng, bạc kém hấp dẫn hơn vì không mang lại thu nhập định kỳ, trong khi các tài sản sinh lãi có sức cạnh tranh cao hơn. Ngược lại, nếu lợi suất hạ nhiệt, dòng tiền có thể quay lại các tài sản không sinh lãi như bạc. Diễn biến giá còn phụ thuộc vào sức mạnh của đồng USD và nhu cầu giao dịch trên thị trường hàng hóa.

Giá dầu cũng là yếu tố được theo dõi, vì nếu giá năng lượng tăng mạnh và đẩy mặt bằng giá lên, khả năng Fed duy trì lãi suất cao trong thời gian dài sẽ tăng, gây sức ép lên bạc.

Tâm điểm hiện nay là báo cáo CPI tháng 9 của Mỹ, dự kiến công bố trong ngày 14/10. Nếu CPI thấp hơn dự báo, kỳ vọng về môi trường lãi suất thuận lợi hơn có thể hỗ trợ giá bạc. Ngược lại, nếu lạm phát vẫn dai dẳng, thị trường có thể tăng kỳ vọng Fed giữ chính sách thận trọng, tạo thêm áp lực lên kim loại quý này.

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Giá bạc thế giới và trong nước đều có xu hướng giảm. Ảnh minh họa

Bạc trong nước giảm nhẹ

Tại thị trường trong nước, giá bạc sáng nay giảm ở các thương hiệu lớn. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết bạc miếng 2,05-2,12 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại Hà Nội, bạc thỏi 1kg ở mức 54,9-56,6 triệu đồng/kg.

Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết bạc miếng 1 lượng ở mức 2,05-2,11 triệu đồng/lượng, bạc thỏi 1kg ở mức 54,7-56,4 triệu đồng/kg. Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), bạc miếng 1 lượng được giao dịch ở mức 2,05-2,12 triệu đồng/lượng, còn bạc thỏi 1kg ở mức 54,8-56,6 triệu đồng/kg.

So với ngày 1/10, khi Phú Quý niêm yết bạc miếng 2,14-2,2 triệu đồng/lượng và bạc thỏi 1kg 57-58,8 triệu đồng/kg, mặt bằng giá hiện thấp hơn khoảng 2,1-2,2 triệu đồng/kg ở phân khúc bạc thỏi.

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