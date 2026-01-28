Ghé thăm ngôi làng tất bật 'đếm lá tính tiền' dịp cận Tết

Gần Tết Nguyên đán, nhiều hộ dân ở Nghệ An tất bật thu hoạch trầu không, có ngày, chỉ tính bằng… số lá trầu, mỗi gia đình thu về từ 2–3 triệu đồng.
Được nhập khẩu chính hãng từ 2021, Kia EV6 vừa xuất hiện trên thị trường xe cũ với giá rao bán 1,679 tỷ đồng, đáng chú ý đây là mẫu xe độc nhất trên thị trường.
Bất chấp cái lạnh âm độ tại Nhật Bản, một hot girl Việt mới đây đã khiến mạng xã hội 'bùng nổ' khi tung bộ ảnh bikini siêu nóng bỏng giữa trời tuyết trắng.
Trong dàn diễn viên phim Anh hùng xạ điêu phiên bản năm 2003, có người vẫn giữ vị thế ngôi sao hàng đầu, có người chọn cuộc sống bình lặng sau ánh đèn sân khấu.
Gần đây, netizen không ngừng xôn xao trước sự xuất hiện của một gương mặt vừa lạ vừa quen trong chương trình đình đám Single's Inferno (Địa Ngục Độc Thân).
Trải qua 11 năm chung sống, Ái Châu – Huỳnh Đông vẫn duy trì cuộc sống gia đình êm ấm, cùng nhau nuôi dạy con và cân bằng giữa sự nghiệp lẫn đời sống riêng.
Thương hiệu Rimac vừa chính thức ra mắt Founder's Edition phiên bản giới hạn dành riêng cho dòng siêu xe điện Nevera R với số lượng chỉ 10 chiếc.
Dù xuất hiện trong bối cảnh náo nhiệt của sân vận động hay đời thường, hot girl Việt sống tại Dubai là Phương Khánh Ly vẫn sở hữu vẻ đẹp không góc chết.
Vợ chồng Lý Hải – Minh Hà đã tranh thủ dành thời gian riêng tư bên nhau, dạo bước dưới tán mai anh đào nở rộ.
Warren Buffett so sánh AI với vũ khí hạt nhân, cho rằng ngay cả người tạo ra nó cũng không biết công nghệ này sẽ đi về đâu và có thể vượt tầm kiểm soát.
Tộc người Haida là một trong những cộng đồng bản địa nổi bật nhất Bắc Mỹ, gắn bó sâu sắc với biển cả và rừng ven bờ Thái Bình Dương.
Màn khoe dáng trên sân cầu lông của hot girl này khiến ai cũng phải chăm chú.
Không chỉ ghi dấu ấn với vai diễn Mai Siêu Phong, Dương Lệ Bình còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi tài năng múa và nhan sắc dường như không bị thời gian bào mòn.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Sửu chuyên tâm làm việc, biết cách chi tiêu và tài vận khá tốt.
Những ngày này, biệt thự của Phương Oanh được trang hoàng bằng bình hoa tiểu tú cầu, gắn những chiếc lồng đèn giấy hot trend Tết 2026.
Rau đắng là loại rau dân dã, giá rẻ nhưng giàu dưỡng chất, giúp tăng đề kháng, chống oxy hóa, hỗ trợ não bộ và phòng ngừa nhiều bệnh nếu dùng đúng cách.
Bạch Huyền Trang đang trở thành cái tên thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ bộ ảnh mới trong trang phục bikini đỏ nổi bật.
Nữ diễn viên Hồng Diễm khiến cộng đồng mạng thích thú khi hội ngộ hai nam thần màn ảnh Việt - Hồng Đăng và Hà Việt Dũng tại đám cưới diễn viên Kiều My.
Hai chị em gái và một đứa trẻ sơ sinh cùng con chó của họ có thể đã bị hiến tế trong một mỏ đá lửa thời Đồ Đá Mới cách đây hơn 6.000 năm.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận 3 cá thể mèo rừng do người dân giao nộp. Loài này có tên trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.
Đền Kim Liên là một di tích thiêng liêng giữa lòng Hà Nội, gắn với lịch sử Thăng Long ngàn năm văn hiến và tín ngưỡng bảo hộ kinh thành xưa.