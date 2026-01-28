Hà Nội

Kinh doanh

Ghé thăm ngôi làng tất bật 'đếm lá tính tiền' dịp cận Tết

Gần Tết Nguyên đán, nhiều hộ dân ở Nghệ An tất bật thu hoạch trầu không, có ngày, chỉ tính bằng… số lá trầu, mỗi gia đình thu về từ 2–3 triệu đồng.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Thời điểm này, người dân xã Nghi Ân cũ (nay là phường Vinh Phú, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An) tất bật công việc chăm sóc, thu hoạch lá trầu không phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Người đưa tin
Những tháng cuối năm thời tiết thuận lợi, cây trầu không sinh trưởng tốt cho năng suất cao và ít bị bệnh nấm lá. Ảnh: Tiền phong
Dịp cận Tết, nhu cầu thờ cúng nhiều, giá trầu tăng cao so với ngày thường mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người trồng. Ảnh: Suckhoedoisong
Theo người dân địa phương, lá trầu không được thu hoạch đều trong năm, nhưng bán chạy và được giá nhất vẫn là dịp Tết và Rằm tháng Giêng. Ảnh: Tiền phong
Khi thu hoạch, người dân phải lựa chọn kỹ loại lá to, dày, xanh đậm, mặt nhẵn bóng, không tì vết để phục vụ nhu cầu thờ cúng. Ảnh: Tiền phong
Những lá nhỏ hoặc xấu hơn bán cho người ăn trầu hoặc các cơ sở chiết xuất tinh dầu. Ảnh: Người đưa tin
Cận Tết, nhu cầu sử dụng lá trầu tăng cao, có ngày người dân phải hái lá từ sáng đến tối mới kịp giao cho khách. Ảnh: Tiền phong
Đáng chú ý, nhiều hộ xuất bán cả nghìn lá trầu mỗi ngày, thu về 2-3 triệu đồng. Ảnh: Người đưa tin
Trong khi đó, những tháng bình thường, thu nhập dao động 10-15 triệu đồng/tháng. Ảnh: Suckhoedoisong
Hái trầu đòi hỏi kỹ thuật và sự khéo léo, nếu làm mạnh tay cây sẽ bị tổn thương, ảnh hưởng đến lứa thu hoạch sau. Ảnh: Suckhoedoisong
