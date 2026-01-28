Hà Nội

'Mai Siêu Phong' Dương Lệ Bình tài năng, nhan sắc không tuổi

Giải trí

Không chỉ ghi dấu ấn với vai diễn Mai Siêu Phong, Dương Lệ Bình còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi tài năng múa và nhan sắc dường như không bị thời gian bào mòn.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Vietnamnet, mới đây, nghệ sĩ Trung Quốc Dương Lệ Bình đã xuất hiện trong buổi họp báo giới thiệu vở vũ kịch Khổng tước tại Hà Nội (Việt Nam). Ảnh: Dân Việt.
Dương Lệ Bình sinh ra trong cộng đồng người Bạch - một dân tộc thiểu số ở Vân Nam (Trung Quốc), chưa từng được đào tạo bài bản trong các trường lớp vũ đạo chính thống. Nhờ tài năng múa xuất chúng, bà được mệnh danh là Khổng tước làng múa hay Chim công của làng múa. Ảnh: Dân Việt.
Nữ nghệ sĩ cho biết, bà học múa từ chính thiên nhiên quanh mình. "Ví dụ, thông qua các động tác của con ngựa khi chạy trên đồng cỏ hoặc qua các động tác của những chú bướm bên bông hoa. Tất cả đều là cảm hứng để tôi biến chúng thành vũ đạo. Lúc nhỏ, tôi đã học được các vũ điệu khổng tước từ những người tiền bối trong làng. Lũ trẻ chúng tôi cũng thường hay nấp sau các cây lớn để xem các con chim khổng tước nhảy múa, bắt mồi", bà chia sẻ trên Dân Việt. Ảnh: Tiền Phong.
Năm 1971, khi 11 tuổi, Dương Lệ Bình đã được gia nhập vũ đoàn Tây Song Bản Hạc. Ngày đầu tiên gia nhập vũ đoàn bà đã được lên sân khấu biểu diễn. Ảnh: Tiền Phong.
Đến năm 26 tuổi, Dương Lệ Bình lần đầu được thể hiện vũ đạo Linh hồn Khổng tước. Trong 20 năm làm biên đạo, bà từng được đến với nhiều sân khấu có quy mô lớn. Vũ kịch Khổng tước chỉ là một trong những tác phẩm bà đã biên đạo. Ảnh: Vietnamnet.
Dương Lệ Bình từng gây ấn tượng khi đóng vai Mai Siêu Phong trong Anh hùng xạ điêu phiên bản năm 2003. Ảnh: Vietnamnet.
Ngoài hoạt động nghệ thuật, Dương Lệ Bình còn là nữ doanh nhân thành đạt. Ảnh: Vietnamnet.
Ở tuổi 68, Dương Lệ Bình vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai. Theo Tiền Phong, nữ diễn viên giữ được cân nặng không bao giờ vượt quá 46 kg trong suốt nhiều năm. Ảnh: Vietnamnet.
Trải qua 2 lần đò, Dương Lệ Bình cho biết, bản thân không phù hợp với cuộc sống hôn nhân. Bà quyết định không sinh con để cống hiến trọn đời cho sự nghiệp làm vũ công. Ảnh: Vietnamnet.
#Dương Lệ Bình #Mai Siêu Phong Dương Lệ Bình #Khổng Tước làng múa #Anh hùng xạ điêu

