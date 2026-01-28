Danh tính hot girl cầu lông "gây mê" hội anh em nhờ nhan sắc miễn chê

Màn khoe dáng trên sân cầu lông của hot girl này khiến ai cũng phải chăm chú.
Gần Tết Nguyên đán, nhiều hộ dân ở Nghệ An tất bật thu hoạch trầu không, có ngày, chỉ tính bằng… số lá trầu, mỗi gia đình thu về từ 2–3 triệu đồng.
Không chỉ ghi dấu ấn với vai diễn Mai Siêu Phong, Dương Lệ Bình còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi tài năng múa và nhan sắc dường như không bị thời gian bào mòn.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Sửu chuyên tâm làm việc, biết cách chi tiêu và tài vận khá tốt.
Những ngày này, biệt thự của Phương Oanh được trang hoàng bằng bình hoa tiểu tú cầu, gắn những chiếc lồng đèn giấy hot trend Tết 2026.
Rau đắng là loại rau dân dã, giá rẻ nhưng giàu dưỡng chất, giúp tăng đề kháng, chống oxy hóa, hỗ trợ não bộ và phòng ngừa nhiều bệnh nếu dùng đúng cách.
Bạch Huyền Trang đang trở thành cái tên thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ bộ ảnh mới trong trang phục bikini đỏ nổi bật.
Nữ diễn viên Hồng Diễm khiến cộng đồng mạng thích thú khi hội ngộ hai nam thần màn ảnh Việt - Hồng Đăng và Hà Việt Dũng tại đám cưới diễn viên Kiều My.
Hai chị em gái và một đứa trẻ sơ sinh cùng con chó của họ có thể đã bị hiến tế trong một mỏ đá lửa thời Đồ Đá Mới cách đây hơn 6.000 năm.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận 3 cá thể mèo rừng do người dân giao nộp. Loài này có tên trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.
Đền Kim Liên là một di tích thiêng liêng giữa lòng Hà Nội, gắn với lịch sử Thăng Long ngàn năm văn hiến và tín ngưỡng bảo hộ kinh thành xưa.
Bất chấp thời tiết giá rét, Quân đội Nga tiếp tục tiến công mạnh về phía bắc Pokrovsk và đã tiến đến cách thị trấn Dobropillya 4 km.
Giữa mùa gió bấc, rừng keo lá tràm Phan Thiết nở hoa vàng óng ven biển, tạo nên khung cảnh lãng mạn, yên bình, hấp dẫn du khách khám phá và lưu giữ khoảnh khắc.
Giữa khung cảnh huyền thoại của dòng sông Nile, Đỗ Khánh Vân chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến du thuyền đầy thơ mộng.
Hình ảnh Chi Pu xuất hiện bên cạnh Ella thu hút sự quan tâm của khán giả, cho thấy tình bạn giữa hai mỹ nhân ngày càng tốt đẹp.
Kia vừa chính thức công bố thông số kỹ thuật chi tiết và giá bán của Seltos 2026 thế hệ mới cùng phiên bản hybrid hoàn toàn mới tại thị trường nội địa Hàn Quốc.
Được tìm thấy tại Thổ Nhĩ Kỳ, tảng đá xanh nhẵn bóng khác thường nổi bật giữa kiến trúc xung quanh. Tảng đá bí ẩn này có liên quan đến người Hittite.
Dây tơ hồng (Cuscuta chinensis) là loài thực vật ký sinh đặc biệt, nổi bật với hình dáng như những sợi chỉ mảnh quấn chặt quanh cây chủ.
Đoạn tin nhắn hội thoại giữa anh trai 21 tuổi và cô em gái 9 tuổi siêu lém lỉnh đang gây bão mạng vì quá đáng yêu.
Tham gia sự kiện thời trang "Thanh Hóa Fashion Show - Blooming Colors 2025", Á hậu Đặng Thị Tân hút sự chú ý với nhan sắc rạng rỡ.
Một game thủ ung thư giai đoạn cuối mong được chơi GTA 6 trước ngày phát hành, và phản hồi đầy nhân văn từ Rockstar khiến cộng đồng xúc động.