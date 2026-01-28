Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Warren Buffett cảnh báo AI nguy hiểm như vũ khí hạt nhân

Số hóa

Warren Buffett cảnh báo AI nguy hiểm như vũ khí hạt nhân

Warren Buffett so sánh AI với vũ khí hạt nhân, cho rằng ngay cả người tạo ra nó cũng không biết công nghệ này sẽ đi về đâu và có thể vượt tầm kiểm soát.

Thiên Trang (th)
Warren Buffett, cựu CEO của Berkshire Hathaway và một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại, vừa gây chú ý khi ví trí tuệ nhân tạo giống như vũ khí hạt nhân trong chương trình đặc biệt phát sóng trên CNBC.
Warren Buffett, cựu CEO của Berkshire Hathaway và một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại, vừa gây chú ý khi ví trí tuệ nhân tạo giống như vũ khí hạt nhân trong chương trình đặc biệt phát sóng trên CNBC.
Theo ông, mối nguy lớn nhất không nằm ở bản thân AI mà ở việc ngay cả những người dẫn dắt công nghệ này cũng không biết nó sẽ tiến hóa theo hướng nào.
Theo ông, mối nguy lớn nhất không nằm ở bản thân AI mà ở việc ngay cả những người dẫn dắt công nghệ này cũng không biết nó sẽ tiến hóa theo hướng nào.
Buffett nhấn mạnh rằng khi “thần đèn đã thoát khỏi chai”, con người không thể dễ dàng quay ngược lại như những cuộc khám phá trong lịch sử.
Buffett nhấn mạnh rằng khi “thần đèn đã thoát khỏi chai”, con người không thể dễ dàng quay ngược lại như những cuộc khám phá trong lịch sử.
Ông dẫn lời Albert Einstein về bom nguyên tử để cảnh báo rằng công nghệ có thể thay đổi thế giới nhanh hơn cách con người kịp thích nghi.
Ông dẫn lời Albert Einstein về bom nguyên tử để cảnh báo rằng công nghệ có thể thay đổi thế giới nhanh hơn cách con người kịp thích nghi.
Từ một công nghệ từng được cho là chỉ thuộc về một quốc gia, vũ khí hạt nhân đã lan rộng ra nhiều nước, và AI có nguy cơ đi theo con đường tương tự.
Từ một công nghệ từng được cho là chỉ thuộc về một quốc gia, vũ khí hạt nhân đã lan rộng ra nhiều nước, và AI có nguy cơ đi theo con đường tương tự.
Buffett lo ngại AI, nếu rơi vào tay những cá nhân hay tổ chức không đáng tin cậy, sẽ trở thành mối đe dọa nghiêm trọng.
Buffett lo ngại AI, nếu rơi vào tay những cá nhân hay tổ chức không đáng tin cậy, sẽ trở thành mối đe dọa nghiêm trọng.
Dù thừa nhận AI có tiềm năng mang lại lợi ích khổng lồ, ông cho rằng mặt trái của nó cũng nguy hiểm không kém.
Dù thừa nhận AI có tiềm năng mang lại lợi ích khổng lồ, ông cho rằng mặt trái của nó cũng nguy hiểm không kém.
Cảnh báo của Buffett được đưa ra giữa lúc các tập đoàn công nghệ đổ hàng tỷ USD vào AI, đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm và sự thận trọng trong cuộc đua công nghệ này.
Cảnh báo của Buffett được đưa ra giữa lúc các tập đoàn công nghệ đổ hàng tỷ USD vào AI, đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm và sự thận trọng trong cuộc đua công nghệ này.
Mời quý độc giả xem thêm video: Rác A.I - Vấn nạn mới trên mạng xã hội VTV24
Thiên Trang (th)
#AI #Buffett #nguy hiểm #vũ khí hạt nhân #công nghệ #đầu tư

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT