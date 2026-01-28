Warren Buffett cảnh báo AI nguy hiểm như vũ khí hạt nhân

Warren Buffett so sánh AI với vũ khí hạt nhân, cho rằng ngay cả người tạo ra nó cũng không biết công nghệ này sẽ đi về đâu và có thể vượt tầm kiểm soát.