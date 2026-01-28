Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vợ chồng Ái Châu mừng 11 năm ngày cưới, hạnh phúc giản dị khiến fan ngưỡng mộ

Giải trí

Vợ chồng Ái Châu mừng 11 năm ngày cưới, hạnh phúc giản dị khiến fan ngưỡng mộ

Trải qua 11 năm chung sống, Ái Châu – Huỳnh Đông vẫn duy trì cuộc sống gia đình êm ấm, cùng nhau nuôi dạy con và cân bằng giữa sự nghiệp lẫn đời sống riêng.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Ái Châu)
Trên trang cá nhân, chia sẻ lại ảnh cưới, Huỳnh Đông nhắn nhủ Ái Châu: "11 năm bên nhau. Nhân 5 lần lên nhé mẹ Py".
Trên trang cá nhân, chia sẻ lại ảnh cưới, Huỳnh Đông nhắn nhủ Ái Châu: "11 năm bên nhau. Nhân 5 lần lên nhé mẹ Py".
Ái Châu bày tỏ trên trang cá nhân: "27/1, kỷ niệm 11 năm ngày cưới của tụi mình, vẫn luôn vui với nhau mỗi ngày bạn chồng nhé".
Ái Châu bày tỏ trên trang cá nhân: "27/1, kỷ niệm 11 năm ngày cưới của tụi mình, vẫn luôn vui với nhau mỗi ngày bạn chồng nhé".
Hơn 10 năm qua, Huỳnh Đông dành nhiều thời gian cho gia đình, chủ động san sẻ việc chăm sóc con cái, trở thành chỗ dựa vững chắc cho vợ. Phía Ái Châu luôn đồng hành cùng chồng trong những cột mốc quan trọng của cuộc sống, từ công việc, nuôi dạy con đến các quyết định lớn của gia đình.
Hơn 10 năm qua, Huỳnh Đông dành nhiều thời gian cho gia đình, chủ động san sẻ việc chăm sóc con cái, trở thành chỗ dựa vững chắc cho vợ. Phía Ái Châu luôn đồng hành cùng chồng trong những cột mốc quan trọng của cuộc sống, từ công việc, nuôi dạy con đến các quyết định lớn của gia đình.
Theo Tiền Phong, Huỳnh Đông lên kế hoạch định cư Canada sau một chuyến lưu diễn. Khi bàn bạc với Ái Châu, nam diễn viên được vợ ủng hộ. Đến năm 2023, cả gia đình Huỳnh Đông sang Canada sinh sống.
Theo Tiền Phong, Huỳnh Đông lên kế hoạch định cư Canada sau một chuyến lưu diễn. Khi bàn bạc với Ái Châu, nam diễn viên được vợ ủng hộ. Đến năm 2023, cả gia đình Huỳnh Đông sang Canada sinh sống.
Huỳnh Đông thỉnh thoảng về Việt Nam để hoạt động nghệ thuật.
Huỳnh Đông thỉnh thoảng về Việt Nam để hoạt động nghệ thuật.
Theo Vietnamnet, năm 2025, khi biết Huỳnh Đông sẽ có cảnh quay tình cảm với Vân Trang (giữa) trong phim Nhà ma xó, Ái Châu đồng ý cho chồng về Việt Nam đóng phim. Nhiều năm qua, Ái Châu và Vân Trang là đôi bạn thân.
Theo Vietnamnet, năm 2025, khi biết Huỳnh Đông sẽ có cảnh quay tình cảm với Vân Trang (giữa) trong phim Nhà ma xó, Ái Châu đồng ý cho chồng về Việt Nam đóng phim. Nhiều năm qua, Ái Châu và Vân Trang là đôi bạn thân.
Ái Châu cho biết, cô và Vân Trang biết nhau từ lúc còn độc thân, vẫn chơi chung sau khi lấy chồng, có con. “Cột mốc quan trọng nào trong cuộc đời đứa này cũng đều phải có mặt đứa kia. Kiểu tri kỷ có thể ngồi nghe nhau nói cả ngày không chán. Kiểu chỉ cần là có mặt, không cần biết lý do”, Ái Châu viết.
Ái Châu cho biết, cô và Vân Trang biết nhau từ lúc còn độc thân, vẫn chơi chung sau khi lấy chồng, có con. “Cột mốc quan trọng nào trong cuộc đời đứa này cũng đều phải có mặt đứa kia. Kiểu tri kỷ có thể ngồi nghe nhau nói cả ngày không chán. Kiểu chỉ cần là có mặt, không cần biết lý do”, Ái Châu viết.
Ái Châu khen ngợi Vân Trang là nữ diễn viên tài năng, có khả năng biến hóa và bền bỉ với nghề. Ngoài Vân Trang, Ái Châu còn thân thiết với Lê Bê La.
Ái Châu khen ngợi Vân Trang là nữ diễn viên tài năng, có khả năng biến hóa và bền bỉ với nghề. Ngoài Vân Trang, Ái Châu còn thân thiết với Lê Bê La.
Ái Châu, Vân Trang và Lê Bê La thường xuyên tụ tập ăn uống.
Ái Châu, Vân Trang và Lê Bê La thường xuyên tụ tập ăn uống.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Ái Châu)
#Ái Châu Huỳnh Đông #Ái Châu #Huỳnh Đông #chồng Ái Châu #vợ chồng Ái Châu #con trai Ái Châu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT