Doanh nghiệp

Gelex lãi quý 3 tăng gần 150%, vượt kế hoạch cả năm sau 9 tháng

Nhờ lãi lớn từ đầu tư chứng khoán và tăng trưởng mảng kinh doanh chủ lực, Gelex ghi nhận lợi nhuận vượt kế hoạch.

Lê Vy

CTCP Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 với doanh thu thuần đạt 9.841 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này chủ yếu nhờ tăng trưởng ở hầu hết các lĩnh vực. Mảng thiết bị điện đạt 6.300 tỷ đồng, tăng 7% và chiếm 65% tổng doanh thu. Mảng vật liệu xây dựng ghi nhận 2.550 tỷ đồng, tăng 26%, trong khi mảng hạ tầng tiện ích đạt 359 tỷ đồng, tăng 73%.

Doanh thu tài chính trong kỳ đạt 756 tỷ đồng, gấp 24 lần cùng kỳ, chủ yếu đến từ lãi kinh doanh chứng khoán. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế của Gelex đạt 1.253 tỷ đồng, tăng 149,7%.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.443 tỷ đồng, tăng 51,7% và vượt 13,2% kế hoạch năm. Biên lợi nhuận gộp toàn tập đoàn đạt 20,7%, cải thiện so với mức 18,4% của cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/09/2025, tổng tài sản của Gelex đạt hơn 65.200 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt gần 32.000 tỷ đồng, tăng 40%. Vốn chủ sở hữu đạt 27.600 tỷ đồng, tăng gần 19% so với đầu năm.

Các hệ số nợ, hệ số khả năng thanh toán và khả năng trả nợ duy trì tương đối ổn định ở mức an toàn, đảm bảo sức khỏa tài chính của tập đoàn.

