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[GALLERY] Toyota Hilux chạy bằng hydro sẽ sản xuất tại Thái Lan từ năm 2027

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota Hilux chạy bằng hydro sẽ sản xuất tại Thái Lan từ năm 2027

Toyota dự kiến bắt đầu sản xuất Hilux pin nhiên liệu hydro (FCEV) tại Thái Lan vào 12/2027. Lô xe đầu tiên sẽ xuất khẩu sang châu Âu, Australia và New Zealand.

Nguyễn Chung
Theo Nikkei Asia, Toyota vừa được phê duyệt các ưu đãi đầu tư cho dự án trị giá 1,49 tỷ baht (khoảng 44 triệu USD) nhằm thiết lập dây chuyền sản xuất mẫu xe bán tải Hilux sử dụng pin nhiên liệu hydro tại Thái Lan.
Theo Nikkei Asia, Toyota vừa được phê duyệt các ưu đãi đầu tư cho dự án trị giá 1,49 tỷ baht (khoảng 44 triệu USD) nhằm thiết lập dây chuyền sản xuất mẫu xe bán tải Hilux sử dụng pin nhiên liệu hydro tại Thái Lan.
Hoạt động sản xuất Toyota Hilux chạy bằng hydro dự kiến bắt đầu từ tháng 12/2027 tại nhà máy Ban Pho, Thái Lan. Thay vì xây dựng dây chuyền hoàn toàn mới, Toyota sẽ tận dụng một trong những dây chuyền sản xuất Hilux hiện có để triển khai mẫu xe FCEV.
Hoạt động sản xuất Toyota Hilux chạy bằng hydro dự kiến bắt đầu từ tháng 12/2027 tại nhà máy Ban Pho, Thái Lan. Thay vì xây dựng dây chuyền hoàn toàn mới, Toyota sẽ tận dụng một trong những dây chuyền sản xuất Hilux hiện có để triển khai mẫu xe FCEV.
Các thị trường xuất khẩu xe bán tải Toyota Hilux chạy bằng hydro đầu tiên được nhắc đến gồm châu Âu, Australia và New Zealand. Hiện Toyota chưa công bố kế hoạch phân phối Hilux FCEV tại Đông Nam Á.
Các thị trường xuất khẩu xe bán tải Toyota Hilux chạy bằng hydro đầu tiên được nhắc đến gồm châu Âu, Australia và New Zealand. Hiện Toyota chưa công bố kế hoạch phân phối Hilux FCEV tại Đông Nam Á.
Toyota công bố dự án phát triển Hilux FCEV từ năm 2022 và giới thiệu các nguyên mẫu thử nghiệm vào năm 2024. Đây là một phần trong chiến lược tiếp tục phát triển công nghệ pin nhiên liệu hydro của hãng, bên cạnh xe hybrid và xe thuần điện.
Toyota công bố dự án phát triển Hilux FCEV từ năm 2022 và giới thiệu các nguyên mẫu thử nghiệm vào năm 2024. Đây là một phần trong chiến lược tiếp tục phát triển công nghệ pin nhiên liệu hydro của hãng, bên cạnh xe hybrid và xe thuần điện.
Nguyên mẫu Hilux FCEV năm 2024 được trang bị hệ truyền động điện có công suất 180 mã lực, mô-men xoắn cực đại 299 Nm và phạm vi hoạt động ước tính khoảng 600 km. Tuy nhiên, theo thông tin được Toyota Anh Quốc công bố vào tháng 9/2026, phiên bản thương mại dự kiến ra mắt năm 2028.
Nguyên mẫu Hilux FCEV năm 2024 được trang bị hệ truyền động điện có công suất 180 mã lực, mô-men xoắn cực đại 299 Nm và phạm vi hoạt động ước tính khoảng 600 km. Tuy nhiên, theo thông tin được Toyota Anh Quốc công bố vào tháng 9/2026, phiên bản thương mại dự kiến ra mắt năm 2028.
Xe sẽ có phạm vi hoạt động mục tiêu khoảng 400 km, cùng khả năng kéo tải tối đa 2.500 kg. Mẫu xe sản xuất hàng loạt cũng được kỳ vọng sử dụng thiết kế của Hilux thế hệ hiện hành, thay vì kiểu dáng thế hệ trước như trên các nguyên mẫu. Thông số công suất và mô-men xoắn của phiên bản thương mại hiện chưa được tiết lộ.
Xe sẽ có phạm vi hoạt động mục tiêu khoảng 400 km, cùng khả năng kéo tải tối đa 2.500 kg. Mẫu xe sản xuất hàng loạt cũng được kỳ vọng sử dụng thiết kế của Hilux thế hệ hiện hành, thay vì kiểu dáng thế hệ trước như trên các nguyên mẫu. Thông số công suất và mô-men xoắn của phiên bản thương mại hiện chưa được tiết lộ.
Khác với xe điện chạy pin thông thường (BEV), Hilux FCEV sử dụng hydro để tạo ra điện năng thông qua hệ thống pin nhiên liệu, sau đó cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện vận hành xe. Việc lựa chọn Thái Lan làm nơi sản xuất Hilux FCEV cho thấy Toyota đang tận dụng cơ sở sản xuất sẵn có của dòng bán tải này để phát triển phương tiện sử dụng năng lượng hydro.
Khác với xe điện chạy pin thông thường (BEV), Hilux FCEV sử dụng hydro để tạo ra điện năng thông qua hệ thống pin nhiên liệu, sau đó cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện vận hành xe. Việc lựa chọn Thái Lan làm nơi sản xuất Hilux FCEV cho thấy Toyota đang tận dụng cơ sở sản xuất sẵn có của dòng bán tải này để phát triển phương tiện sử dụng năng lượng hydro.
Video: Hé lộ mẫu xe bán tải Toyota Hilux chạy bằng nhiên liệu hydro,
Nguyễn Chung
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