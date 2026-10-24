Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Unitree trình làng robot kung fu có thể nâng ô tô cứu người

Unitree gây chú ý với robot hình người H2-X Kung Fu Legend Guardian có khả năng tung đòn võ thuật, nhảy từ độ cao 4 m và hoạt động liên tục 8 giờ.

Thiên Trang (th)

Unitree vừa giới thiệu robot hình người H2-X Kung Fu Legend Guardian qua video trình diễn trên YouTube và mạng xã hội X. Mang thiết kế gợi nhớ nhân vật Robocop, cỗ máy gây chú ý với những màn tung đấm, đá vào ô tô trong bãi phế liệu, trước khi thể hiện vai trò vệ sĩ cá nhân. Theo nội dung quảng bá, robot có thể đứng chắn trước chủ nhân khi xảy ra tình huống nguy hiểm và nâng ô tô để giải cứu người mắc kẹt bên dưới. Tuy nhiên, những cảnh quay hiện chủ yếu mang tính trình diễn, chưa đủ chứng minh khả năng ứng dụng thực tế trong các tình huống cứu hộ.

u-7873.png
Robot hình người H2-X Kung Fu Legend Guardian trình diễn các động tác võ thuật trong video của Unitree. (Ảnh: Unitree)

Điểm nổi bật của H2-X là sự kết hợp giữa khả năng vận động mạnh mẽ và hình ảnh robot bảo vệ con người. Trong video, thiết bị thực hiện các động tác võ thuật, tung cú đá và đấm với lực đáng kể. Unitree cũng công bố robot có thể nhảy từ bệ cao 4 m và hoạt động liên tục khoảng 8 giờ giữa các lần sạc. Dù vậy, hãng chưa cung cấp thông số kỹ thuật đầy đủ, chẳng hạn tải trọng nâng thực tế, tốc độ phản ứng, khả năng nhận diện nguy hiểm hay điều kiện thử nghiệm. Vì thế, tuyên bố về việc nâng ô tô cứu người vẫn cần thêm dữ liệu kiểm chứng độc lập.

u.png
Unitree quảng bá H2-X với khả năng nhảy từ bệ cao 4 m và thời lượng hoạt động khoảng 8 giờ, nhưng chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật. (Ảnh: root-nation)

Giá bán và thời điểm thương mại hóa H2-X cũng chưa được công bố. Người dùng hiện chỉ có thể tham khảo mẫu robot hình người Unitree H2 có cấu hình tương tự, được giới thiệu với mức giá khoảng 29.900 USD. Mẫu H2 cao khoảng 1,8 m và có tùy chọn chip xử lý Nvidia Jetson AGX Thor. Tuy nhiên, chưa có cơ sở để khẳng định H2-X sẽ sử dụng cấu hình tương tự hoặc có giá bán ngang mẫu này. Việc đưa một robot có sức mạnh thể chất lớn vào môi trường dân dụng còn đòi hỏi kiểm tra độ an toàn, độ tin cậy và khả năng kiểm soát trong những tình huống khó lường.

H2-X xuất hiện trong bối cảnh Unitree đẩy mạnh phát triển robot hình người, lĩnh vực thường được gọi là trí thông minh hiện thân. Tại Computex 2026, Unitree, Nvidia và Sharpa công bố hợp tác phát triển thiết kế H2+, trong đó Nvidia hỗ trợ dữ liệu huấn luyện và chip Jetson AGX Thor T5000. Hướng hợp tác này cho thấy ngành công nghiệp đang kết hợp phần cứng cơ khí, năng lực xử lý AI và dữ liệu để cải thiện khả năng vận động, nhận thức của robot. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận H2-X là sản phẩm thương mại phát triển trực tiếp từ dự án H2+.

Dù video khiến viễn cảnh vệ sĩ robot trở nên hấp dẫn hơn, khoảng cách giữa trình diễn và triển khai thực tế vẫn rất lớn. Một robot có thể tung đòn hoặc nâng vật nặng chưa chắc đã đủ an toàn để hoạt động cạnh con người, đặc biệt trong nhà ở, nơi công cộng hoặc tình huống cứu hộ. Thiết bị cần đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận, chứng minh khả năng dừng đúng lúc và tránh gây thương tích ngoài ý muốn. Hiện Unitree chưa công bố kế hoạch bán H2-X, đối tượng khách hàng hay hướng ứng dụng cuối cùng. Do đó, mẫu robot này nên được xem là màn phô diễn công nghệ, thay vì một vệ sĩ cá nhân sẵn sàng phục vụ người dùng.

Mời quý độc giả xem thêm video: AI ngốn điện kinh hoàng, giới nhà giàu nắm 20.000 tỷ USD đứng ngồi không yên vì lạm phát.
#robot #Unitree #H2-X #vệ sĩ #cứu hộ #võ thuật

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Robot bay siêu nhỏ của MIT tăng tốc 450% nhờ AI

Robot có thể thực hiện 10 cú lộn liên tiếp trong 11 giây, mở ra hướng phát triển các robot siêu nhỏ có thể luồn vào những nơi drone thông thường khó tiếp cận.

Các nhà nghiên cứu tại Viện cộng nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ) đã phát triển một hệ thống điều khiển mới cho robot bay có kích thước côn trùng. So với kết quả trước đây của chính nhóm nghiên cứu, tốc độ ngang của robot tăng 447%, trong khi gia tốc tăng 255%.

Điều đáng chú ý không nằm ở việc robot bay nhanh hơn đơn thuần. Nó còn có thể thực hiện những động tác rất khó như đổi hướng gấp, nghiêng thân nhanh và lộn nhiều vòng liên tiếp mà vẫn bám khá sát quỹ đạo được lập trình.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Elon Musk nói 4 từ, cuộc đua robot hình người nóng hơn bao giờ hết

Chỉ với 4 từ về trận đấu robot tại Trung Quốc, Elon Musk đã thu hút sự chú ý toàn cầu, hé lộ giai đoạn mới của cuộc đua robot hình người.

Chỉ một dòng trạng thái ngắn của Elon Musk cũng đủ khiến cả cộng đồng công nghệ sôi động. Mới đây, CEO Tesla chia sẻ đoạn video ghi lại màn đối kháng giữa hai robot hình người trong lồng đấu tại Trung Quốc kèm bình luận vỏn vẹn: "Robot fights are fun" (Trận đấu robot thật thú vị). Không nhắc đến Tesla Optimus, cũng không phân tích công nghệ phía sau, nhưng bốn từ ấy nhanh chóng trở thành chủ đề được giới công nghệ và AI bàn luận. Với người nhiều năm khẳng định robot hình người sẽ trở thành thị trường còn lớn hơn cả ô tô, động thái này được xem là tín hiệu cho thấy cuộc đua phát triển robot đang bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới, nơi khả năng vận động trong môi trường thực tế được đặt lên hàng đầu.

Đoạn video mà Elon Musk chia sẻ đến từ giải đấu Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) do startup EngineAI của Trung Quốc tổ chức. Trong màn so tài gây chú ý nhất, robot White Eagle tung cú đá khiến đầu của đối thủ Matador gần như tách khỏi thân, nhưng cỗ máy vẫn tiếp tục chiến đấu vì bộ điều khiển chính được đặt bên trong thân robot thay vì phần đầu. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, khung cảnh này gợi nhớ đến những bộ phim khoa học viễn tưởng như Real Steel. Tuy nhiên, dưới góc độ kỹ thuật, điều đáng giá không nằm ở những cú đấm hay cú đá, mà ở cách robot duy trì thăng bằng, tự phục hồi sau va chạm và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ dù gặp sự cố phần cứng. Đây đều là những năng lực quan trọng nếu robot hình người muốn làm việc trong nhà máy, kho vận hoặc hỗ trợ con người trong tương lai.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Trung Quốc thống trị robot, vẫn thua Mỹ ở điểm then chốt

Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc đua robot hình người với hơn 70% bằng sáng chế toàn cầu, nhưng Mỹ vẫn giữ lợi thế về chất lượng công nghệ và giá trị thương mại.

Cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực robot hình người đang ngày càng nóng lên khi Trung Quốc và Mỹ liên tục tăng tốc đầu tư vào công nghệ này. Báo cáo mới từ LexisNexis, dựa trên phân tích hơn 26.000 nhóm bằng sáng chế trên toàn cầu, cho thấy Trung Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu về quy mô đổi mới. Tuy nhiên, nếu xét về chất lượng công nghệ và giá trị thương mại của các sáng chế, Mỹ vẫn đang nắm lợi thế đáng kể. Điều này phản ánh cuộc đua không chỉ nằm ở số lượng bằng sáng chế mà còn ở khả năng tạo ra những công nghệ có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường trong tương lai.

Theo báo cáo, các doanh nghiệp Trung Quốc đang áp đảo bảng xếp hạng đổi mới trong ngành robot hình người. Năm vị trí dẫn đầu đều thuộc về các công ty gồm Fourier, AgiBot, LimX Dynamics, Pudu Robotics và Unitree Robotics, trong khi Leju Robotics đứng thứ 9, giúp Trung Quốc chiếm tới 6 trong top 10 doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Ba đại diện của Mỹ là Figure AI, Apptronik và Agility Robotics lần lượt giữ các vị trí thứ 6, 8 và 10, còn Agile Robots là doanh nghiệp châu Âu duy nhất góp mặt. Đến cuối năm 2025, Trung Quốc nắm giữ khoảng 73% tổng số bằng sáng chế còn hiệu lực liên quan đến cấu trúc robot hình người và chiếm 63% sức mạnh danh mục bằng sáng chế của toàn ngành.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới