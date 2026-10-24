Những chiếc MPV cỡ nhỏ Hyundai Stargazer sản xuất năm 2025 này được rao bán với giá thực tế rẻ hơn nhiều so với giá niêm yết nhằm xả hàng tồn kho.

Video: So sánh Stargazer, Xpander & Toyota Veloz tại Việt Nam.

Năm 2026 sắp đi qua nhưng những chiếc xe sản xuất năm 2025 (số VIN 2025) vẫn còn tồn kho và Hyundai Stargazer là một ví dụ điển hình. Để giải phóng hàng tồn, một số đại lý Hyundai hiện đang giảm giá mạnh cho những chiếc Stargazer số VIN 2025 này.

Cụ thể, Hyundai Stargazer bản tiêu chuẩn được rao bán với giá thực tế chỉ 427 triệu đồng. Con số tương ứng của Hyundai Stargazer X và X Cao cấp là 486 triệu và 518 triệu đồng. Giá bán thực tế của xe sẽ thay đổi theo chính sách của từng đại lý.

Hyundai Stargazer "gây sốc", giảm chỉ còn từ 427 triệu đồng tại đại lý.

Trong khi đó, giá niêm yết của Hyundai Stargazer là 489 triệu ở bản Tiêu chuẩn, 569 triệu ở bản Đặc biệt và 615 triệu ở bản Cao cấp. Như vậy, nếu không ngại mua xe số VIN 2025, khách hàng Việt có thể tiết kiệm số tiền lên đến gần 100 triệu đồng.

Với giá bán thực tế chỉ 430 triệu đồng, Hyundai Stargazer rẻ ngang những mẫu xe hạng A như Kia Morning hay Hyundai Grand i10. Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm rằng mức giảm giá này chỉ dành cho Hyundai Stargazer với phom dáng cũ. Trong khi đó, xe đời mới nhất không được áp dụng mức giảm giá sâu tương tự.

Với giá bán thực tế chỉ 430 triệu đồng, Hyundai Stargazer rẻ ngang những mẫu xe hạng A như Kia Morning hay Hyundai Grand i10.

So với phiên bản nâng cấp, Hyundai Stargazer số VIN 2025 có thiết kế và trang bị khác biệt đáng kể. Ngoài ra, xe cũng sẽ bị mất giá hơn khi bán lại. Với những ai mua xe chạy dịch vụ, ưu tiên tiết kiệm chi phí thì Hyundai Stargazer số VIN 2025 vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.

Khác với xe số VIN 2025, Hyundai Stargazer đời mới hiện đang được áp dụng chương trình ưu đãi chính hãng trị giá lên tới 110 triệu đồng theo chính sách của hãng. Ưu đãi của mẫu xe này bao gồm khuyến mại giảm giá từ hãng và đại lý; quyền lợi thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim; cùng giá trị của gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km (tuỳ điều kiện nào tới trước).

So với phiên bản nâng cấp, Hyundai Stargazer số VIN 2025 có thiết kế và trang bị khác biệt đáng kể. Ngoài ra, xe cũng sẽ bị mất giá hơn khi bán lại.

Trong phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam, Hyundai Stargazer sở hữu doanh số không quá cao. Trong tháng 9/2026, mẫu MPV này chỉ bán ra 200 chiếc, tăng trưởng 30,7% so với tháng liền trước. Trong khi đó, doanh số cộng dồn trong 9 tháng đầu năm nay của xe đạt 2.597 chiếc, thấp hơn những đối thủ như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross.

Bất lợi lớn nhất của Hyundai Stargazer nằm ở thiết kế gây tranh cãi. Trong khi đó, trang bị của xe không thua kém các đối thủ cùng phân khúc.

Trong tháng 9/2026, mẫu MPV này chỉ bán ra 200 chiếc, tăng trưởng 30,7% so với tháng liền trước.

Ở phiên bản mới nhất, xe được trang bị hệ thống đèn LED, cụm màn hình kép gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm liền mạch, cùng có kích thước 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống điều hòa tự động, cửa gió cho hàng ghế sau, cổng sạc USB Type-C cùng các kết nối thông minh.

Hyundai Stargazer được trang bị động cơ xăng Smartstream G1.5L, cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm tại tua máy 4.500 vòng/phút như trước. Động cơ kết hợp cùng hộp số biến thiên thông minh iVT với chế độ giả lập 8 cấp. Ngoài ra, xe còn có 4 chế độ lái, bao gồm Normal, Eco, Sport và Smart.

Hyundai Stargazer được trang bị động cơ xăng Smartstream G1.5L, cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm tại tua máy 4.500 vòng/phút.

Trang bị an toàn cũng là điểm nhấn của mẫu xe này. Xe sở hữu các tính năng an toàn chủ động ADAS vốn còn thiếu trên nhiều đối thủ như hệ thống kiểm soát hành trình thông minh; hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước; đèn pha tự động thích ứng; hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm điểm mù; hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau; hỗ trợ giữ làn đường; hỗ trợ định tâm làn đường; hỗ trợ cảnh báo xe phía trước di chuyển; hỗ trợ mở cửa an toàn; và hỗ trợ cảnh báo bỏ quên người ngồi phía sau.