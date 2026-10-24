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[GALLERY] Em trai Thanh Sơn gây chú ý với nhan sắc cực phẩm

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Em trai Thanh Sơn gây chú ý với nhan sắc cực phẩm

Sở hữu ngoại hình sáng cùng lối diễn xuất tự nhiên, Nam Việt đang nhận được sự quan tâm của khán giả khi đảm nhận vai Hùng trong phim "Căn nhà không mái che".

Ngọc Mai
Nam Việt đang trở thành gương mặt được khán giả chú ý trên màn ảnh nhỏ nhờ vai diễn Hùng trong bộ phim "Căn nhà không mái che". Phim lựa chọn bối cảnh nông thôn những năm 2000, tái hiện những lát cắt gần gũi, bình dị của đời sống thường nhật. Ảnh: FB Nam Việt
Nam Việt đang trở thành gương mặt được khán giả chú ý trên màn ảnh nhỏ nhờ vai diễn Hùng trong bộ phim "Căn nhà không mái che". Phim lựa chọn bối cảnh nông thôn những năm 2000, tái hiện những lát cắt gần gũi, bình dị của đời sống thường nhật. Ảnh: FB Nam Việt
Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng nét diễn trẻ trung, tự nhiên, nam diễn viên nhanh chóng tạo được thiện cảm với người xem. Đặc biệt, dung mạo điển trai của anh cũng là chủ đề được nhiều khán giả quan tâm. Ảnh: FB Nam Việt
Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng nét diễn trẻ trung, tự nhiên, nam diễn viên nhanh chóng tạo được thiện cảm với người xem. Đặc biệt, dung mạo điển trai của anh cũng là chủ đề được nhiều khán giả quan tâm. Ảnh: FB Nam Việt
Nhiều trích đoạn của "Căn nhà không mái che" được chia sẻ rộng rãi, thu hút lượng xem và tương tác đáng chú ý. Trong đó, những phân cảnh có sự xuất hiện của Nam Việt cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhờ hiệu ứng từ bộ phim, tên tuổi nam diễn viên dần đến gần hơn với công chúng. Ảnh: FB Nam Việt
Nhiều trích đoạn của "Căn nhà không mái che" được chia sẻ rộng rãi, thu hút lượng xem và tương tác đáng chú ý. Trong đó, những phân cảnh có sự xuất hiện của Nam Việt cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhờ hiệu ứng từ bộ phim, tên tuổi nam diễn viên dần đến gần hơn với công chúng. Ảnh: FB Nam Việt
Nam Việt sinh năm 1999, từng theo học ngành Công nghệ thông tin trước khi quyết định chuyển hướng sang nghệ thuật. Sau đó, anh theo học chuyên ngành Diễn viên Kịch tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Việc lựa chọn con đường diễn xuất cho thấy mong muốn theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật của nam diễn viên trẻ. Ảnh: FB Nam Việt
Nam Việt sinh năm 1999, từng theo học ngành Công nghệ thông tin trước khi quyết định chuyển hướng sang nghệ thuật. Sau đó, anh theo học chuyên ngành Diễn viên Kịch tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Việc lựa chọn con đường diễn xuất cho thấy mong muốn theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật của nam diễn viên trẻ. Ảnh: FB Nam Việt
Hiện tại, Nam Việt công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, nơi anh có cơ hội trau dồi kỹ năng biểu diễn và tích lũy kinh nghiệm sân khấu. Bên cạnh hoạt động tại nhà hát, anh cũng tham gia nhiều dự án phim truyền hình. Ảnh: FB Nam Việt
Hiện tại, Nam Việt công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, nơi anh có cơ hội trau dồi kỹ năng biểu diễn và tích lũy kinh nghiệm sân khấu. Bên cạnh hoạt động tại nhà hát, anh cũng tham gia nhiều dự án phim truyền hình. Ảnh: FB Nam Việt
Trước khi được chú ý với "Căn nhà không mái che", Nam Việt từng góp mặt trong một số bộ phim như: "Những nẻo đường gần xa", "Không ngại cưới chỉ cần một lý do", "Anh có phải đàn ông không" và "Lằn ranh". Tuy nhiên, ở những dự án trước, anh chủ yếu đảm nhận các vai phụ nên chưa tạo được dấu ấn rộng rãi. Vai Hùng được xem là cơ hội giúp nam diễn viên thể hiện rõ hơn khả năng của mình. Ảnh: FB Nam Việt
Trước khi được chú ý với "Căn nhà không mái che", Nam Việt từng góp mặt trong một số bộ phim như: "Những nẻo đường gần xa", "Không ngại cưới chỉ cần một lý do", "Anh có phải đàn ông không" và "Lằn ranh". Tuy nhiên, ở những dự án trước, anh chủ yếu đảm nhận các vai phụ nên chưa tạo được dấu ấn rộng rãi. Vai Hùng được xem là cơ hội giúp nam diễn viên thể hiện rõ hơn khả năng của mình. Ảnh: FB Nam Việt
Trong "Căn nhà không mái che", Nam Việt gây thiện cảm khi thể hiện được nét ngông nghênh, nghịch ngợm của nhân vật Hùng. Lối diễn không quá gượng ép, kết hợp với cách thể hiện gần gũi giúp nhân vật trở nên tự nhiên và phù hợp với không khí của bộ phim. Bên cạnh đó, ngoại hình sáng cũng là một lợi thế giúp anh thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh. Ảnh: FB Nam Việt
Trong "Căn nhà không mái che", Nam Việt gây thiện cảm khi thể hiện được nét ngông nghênh, nghịch ngợm của nhân vật Hùng. Lối diễn không quá gượng ép, kết hợp với cách thể hiện gần gũi giúp nhân vật trở nên tự nhiên và phù hợp với không khí của bộ phim. Bên cạnh đó, ngoại hình sáng cũng là một lợi thế giúp anh thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh. Ảnh: FB Nam Việt
Một trong những yếu tố khiến các phân cảnh của Nam Việt được quan tâm là sự tương tác ăn ý với Thu Hà Ceri. Những màn đối đáp và tình huống giữa hai nhân vật tạo nên nét thú vị cho câu chuyện, đồng thời góp phần tăng sức hút cho bộ phim. Ảnh: FB Nam Việt
Một trong những yếu tố khiến các phân cảnh của Nam Việt được quan tâm là sự tương tác ăn ý với Thu Hà Ceri. Những màn đối đáp và tình huống giữa hai nhân vật tạo nên nét thú vị cho câu chuyện, đồng thời góp phần tăng sức hút cho bộ phim. Ảnh: FB Nam Việt
Ngoài đời, Nam Việt không quá sôi nổi trên mạng xã hội. Trang cá nhân của nam diễn viên chủ yếu cập nhật hình ảnh liên quan đến các dự án phim hoặc vở kịch mới. Qua những bức ảnh được đăng tải, anh gây ấn tượng với gương mặt nam tính, đường nét hài hòa và phong cách ăn mặc trẻ trung, bắt mắt. Ảnh: FB Nam Việt
Ngoài đời, Nam Việt không quá sôi nổi trên mạng xã hội. Trang cá nhân của nam diễn viên chủ yếu cập nhật hình ảnh liên quan đến các dự án phim hoặc vở kịch mới. Qua những bức ảnh được đăng tải, anh gây ấn tượng với gương mặt nam tính, đường nét hài hòa và phong cách ăn mặc trẻ trung, bắt mắt. Ảnh: FB Nam Việt
Đáng chú ý, Nam Việt còn được biết đến là em trai của diễn viên Thanh Sơn, gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam. Dù có mối liên hệ với người anh nổi tiếng, Nam Việt đang từng bước tạo dựng dấu ấn riêng bằng những vai diễn và nỗ lực của bản thân. Ảnh: FB Nam Việt
Đáng chú ý, Nam Việt còn được biết đến là em trai của diễn viên Thanh Sơn, gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam. Dù có mối liên hệ với người anh nổi tiếng, Nam Việt đang từng bước tạo dựng dấu ấn riêng bằng những vai diễn và nỗ lực của bản thân. Ảnh: FB Nam Việt
Một số phân cảnh của Nam Việt trong bộ phim "Lằn ranh". Clip: FB Nam Việt
Ngọc Mai
#Nam Việt #diễn viên Nam Việt #Em trai Thanh Sơn #Nam Việt Căn nhà không mái che #Nam Việt em trai Thanh Sơn

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