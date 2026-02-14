Hà Nội

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026, không gian Tết truyền thống giữa lòng Thủ đô

Xã hội

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026, không gian Tết truyền thống giữa lòng Thủ đô

Sự kiện Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách trải nghiệm hoạt động văn hóa – nghệ thuật đặc sắc trong dịp Tết Bính Ngọ.

Thiên Anh
Nhằm phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết cổ truyền, thực hiện Kế hoạch của UBND phường Hoàn Kiếm, Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã được giao tổ chức Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 – một trong những hoạt động văn hóa trọng tâm dịp cuối năm tại khu vực phố cổ Hà Nội. Đây không chỉ là nơi trưng bày, giao thương các loài hoa, cây cảnh quen thuộc mỗi dịp Tết mà còn là không gian văn hóa cộng đồng, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống.
Chợ hoa Xuân Phố cổ mở cửa hàng ngày từ 8h – 22h, kéo dài trên nhiều tuyến phố trung tâm như Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã, với điểm nhấn nổi bật là tuyến phố bích họa Phùng Hưng – nơi được đầu tư trang trí rực rỡ với các cụm tiểu cảnh, mô hình mang đậm không khí Tết.
Không gian chợ năm nay được mở rộng so với các năm trước, vượt ra khỏi mô hình chợ hoa truyền thống chỉ gói gọn ở phố Hàng Lược. Với việc mở rộng địa bàn trải dài nhiều tuyến phố kết nối, ban tổ chức kỳ vọng tạo thêm điểm đến hấp dẫn, vừa phục vụ nhu cầu mua sắm, vừa góp phần định hướng phát triển tuyến phố Phùng Hưng theo hướng dịch vụ, thương mại, du lịch gắn với không gian đi bộ khu phố cổ.
Tại khu vực phố bích họa Phùng Hưng, các gian hàng cạnh hoa là những không gian trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tranh dân gian truyền thống, đồ mỹ nghệ làng nghề… được bố trí khoa học, đẹp mắt. Đặc biệt, khoảng 30 gian hàng giới thiệu sản phẩm đa dạng, thu hút người dân và du khách dừng chân tham quan, mua sắm.
Không chỉ là chợ hoa, sự kiện còn tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống nhằm lan tỏa tinh thần Tết cổ truyền đến cộng đồng. Du khách có thể trải nghiệm các hoạt động dân gian như hát xẩm, viết thư pháp, gói bánh chưng, nặn tò he, tô vẽ tranh Đông Hồ, thậm chí là vẽ mô hình ngựa và các hoạt động sáng tạo như vẽ socola 3D – hình thức mới lạ được giới trẻ rất yêu thích. Những trải nghiệm này không chỉ dừng lại ở việc giải trí mà còn giúp các thế hệ trẻ hiểu rõ hơn giá trị văn hóa truyền thống.
Ngay trong những ngày đầu diễn ra chợ, không gian phố bích họa Phùng Hưng đã thu hút đông đảo gia đình, nhóm bạn trẻ và cả du khách quốc tế đến chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc Tết rực rỡ giữa không gian cổ kính của Hà Nội. Nhiều người đánh giá việc kết hợp nghệ thuật bích họa với chợ hoa đã tạo nên điểm nhấn rất riêng cho mùa Tết năm nay.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham quan và mua sắm, ban tổ chức bố trí các khu vực rõ ràng: chợ hoa Tết, khu làng nghề truyền thống và không gian nghệ thuật dân gian. Đặc biệt, các tuyến phố chính như Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Mã và Hàng Rươi đều không bố trí gian hàng ngay dưới lòng đường, đảm bảo lối đi thông thoáng, thuận tiện cho người dân và du khách.
Công tác chiếu sáng và trang trí được triển khai đồng bộ trên nhiều tuyến phố với hệ thống cổng chào, tiểu cảnh hoa và mô hình trang trí tại các nút giao thông, tạo nên không khí Tết sinh động, lấp lánh ánh đèn. Những sắc màu rực rỡ ấy như kéo người đi bộ tản mạn quanh khu phố, hòa vào không khí Tết cổ truyền đặc trưng của người Hà Nội.
Trong thời gian diễn ra chợ hoa, các tuyến đường liên quan cũng được tổ chức cấm đường, phân luồng giao thông hợp lý để đảm bảo an toàn. Các điểm trông giữ phương tiện được bố trí tại phố Phùng Hưng và các khu vực lân cận, giúp người dân thuận tiện hơn khi tới tham quan.
UBND phường Hoàn Kiếm cũng thành lập tổ kiểm tra liên ngành nhằm giám sát hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và an ninh trật tự cho người dân và du khách.
Thiên Anh
