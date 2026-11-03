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[GALLERY] Siêu xe Saleen S1 Street nhận cọc sau gần 1 thập kỷ, từ 160.000 USD

Số hóa - Xe

[GALLERY] Siêu xe Saleen S1 Street nhận cọc sau gần 1 thập kỷ, từ 160.000 USD

Tới từ hãng siêu xe kiêm hãng độ Mỹ lừng danh một thời Saleen, chiếc xe thể thao S1 từng được ra mắt từ năm 2017 nhưng tới nay hãng mới bắt đầu mở cọc .

Nguyễn Chung
Sau gần một thập kỷ chờ đợi kể từ lần đầu ra mắt tại Triển lãm Ô tô Los Angeles 2017, hãng xe Saleen vừa chính thức mở nhận đặt cọc cho mẫu xe thể thao động cơ giữa S1 Street tại thị trường Mỹ.
Sau gần một thập kỷ chờ đợi kể từ lần đầu ra mắt tại Triển lãm Ô tô Los Angeles 2017, hãng xe Saleen vừa chính thức mở nhận đặt cọc cho mẫu xe thể thao động cơ giữa S1 Street tại thị trường Mỹ.
Dù từng có nhiều tin đồn về thời điểm siêu xe Saleen S1 Street bán ra ngay sau ngày ra mắt. Như vậy phải tới nay, sau gần 10 năm các đơn đặt hàng mới chính thức được hãng xe thể thao Mỹ tiếp nhận.
Dù từng có nhiều tin đồn về thời điểm siêu xe Saleen S1 Street bán ra ngay sau ngày ra mắt. Như vậy phải tới nay, sau gần 10 năm các đơn đặt hàng mới chính thức được hãng xe thể thao Mỹ tiếp nhận.
Phiên bản thương mại S1 Street có giá khởi điểm 160.000 USD chưa bao gồm các tùy chọn bổ sung. Khách hàng muốn giữ suất sản xuất cần đặt cọc trước 1.000 USD và số tiền này được cam kết hoàn trả toàn bộ nếu người mua thay đổi ý định.
Phiên bản thương mại S1 Street có giá khởi điểm 160.000 USD chưa bao gồm các tùy chọn bổ sung. Khách hàng muốn giữ suất sản xuất cần đặt cọc trước 1.000 USD và số tiền này được cam kết hoàn trả toàn bộ nếu người mua thay đổi ý định.
Bên cạnh phiên bản đường phố, Saleen cũng giới thiệu biến thể dành riêng cho đua xe mang tên S1 Race. Phiên bản này có mức giá khởi điểm lên tới 250.000 USD cùng khoản tiền đặt cọc hoàn lại là 2.000 USD.
Bên cạnh phiên bản đường phố, Saleen cũng giới thiệu biến thể dành riêng cho đua xe mang tên S1 Race. Phiên bản này có mức giá khởi điểm lên tới 250.000 USD cùng khoản tiền đặt cọc hoàn lại là 2.000 USD.
Cả hai phiên bản đều sở hữu trọng lượng bản thân ở mức 1.217kg – một thông số tương đối nhẹ đối với phân khúc xe thể thao. Tuy nhiên, hãng chưa nói rõ đây là trọng lượng khô hay trọng lượng ướt đã bao gồm xăng và các dung dịch vận hành.
Cả hai phiên bản đều sở hữu trọng lượng bản thân ở mức 1.217kg – một thông số tương đối nhẹ đối với phân khúc xe thể thao. Tuy nhiên, hãng chưa nói rõ đây là trọng lượng khô hay trọng lượng ướt đã bao gồm xăng và các dung dịch vận hành.
Hãng đưa ra mục tiêu sản xuất 1.500 xe trong năm đầu tiên. Đây được đánh giá là một con số tương đối mạo hiểm đối với một nhà sản xuất xe quy mô nhỏ vốn phụ thuộc nhiều vào các nguồn vốn đầu tư bên ngoài để duy trì hoạt động. Mọi chiếc S1 Street và S1 Race sẽ được sản xuất tại nhà máy của Saleen ở Corona, bang California.
Hãng đưa ra mục tiêu sản xuất 1.500 xe trong năm đầu tiên. Đây được đánh giá là một con số tương đối mạo hiểm đối với một nhà sản xuất xe quy mô nhỏ vốn phụ thuộc nhiều vào các nguồn vốn đầu tư bên ngoài để duy trì hoạt động. Mọi chiếc S1 Street và S1 Race sẽ được sản xuất tại nhà máy của Saleen ở Corona, bang California.
Về hiệu năng, Saleen S1 Street sở hữu công suất 450 mã lực và mô-men xoắn 576Nm. Các thông số này được giữ nguyên kể từ bản thử nghiệm ban đầu. Mẫu xecó khả năng tăng tốc từ 0 lên 96 km/h trong 3,2 giây và đạt tốc độ tối đa 275km/h. Đối với bản đua S1 Race, thời gian tăng tốc giảm xuống còn 2,9 giây và tốc độ tối đa tăng lên 289km/h.
Về hiệu năng, Saleen S1 Street sở hữu công suất 450 mã lực và mô-men xoắn 576Nm. Các thông số này được giữ nguyên kể từ bản thử nghiệm ban đầu. Mẫu xecó khả năng tăng tốc từ 0 lên 96 km/h trong 3,2 giây và đạt tốc độ tối đa 275km/h. Đối với bản đua S1 Race, thời gian tăng tốc giảm xuống còn 2,9 giây và tốc độ tối đa tăng lên 289km/h.
Sự chênh lệch hiệu năng này nhiều khả năng đến từ tinh chỉnh khí động học, cắt giảm trọng lượng và cài đặt vận hành hơn là một động cơ hoàn toàn mới, dù hãng chưa công bố chi tiết kỹ thuật khác biệt giữa hai phiên bản. Mặc dù đã mở nhận đặt cọc, Saleen vẫn chưa xác định thời gian giao xe cụ thể cho những chiếc S1 Street đầu tiên.
Sự chênh lệch hiệu năng này nhiều khả năng đến từ tinh chỉnh khí động học, cắt giảm trọng lượng và cài đặt vận hành hơn là một động cơ hoàn toàn mới, dù hãng chưa công bố chi tiết kỹ thuật khác biệt giữa hai phiên bản. Mặc dù đã mở nhận đặt cọc, Saleen vẫn chưa xác định thời gian giao xe cụ thể cho những chiếc S1 Street đầu tiên.
Thông tin chi tiết về cấu trúc hệ truyền động cũng như việc mốc sản lượng 1.500 xe áp dụng riêng cho từng phiên bản hay tính gộp cả hai vẫn còn bỏ ngỏ. Hiện tại, hãng cũng đang đồng thời triển khai nhiều dự án khác, bao gồm những bản độ Ford Mustang và tiếp tục tìm kiếm thêm các nguồn vốn đầu tư mới.
Thông tin chi tiết về cấu trúc hệ truyền động cũng như việc mốc sản lượng 1.500 xe áp dụng riêng cho từng phiên bản hay tính gộp cả hai vẫn còn bỏ ngỏ. Hiện tại, hãng cũng đang đồng thời triển khai nhiều dự án khác, bao gồm những bản độ Ford Mustang và tiếp tục tìm kiếm thêm các nguồn vốn đầu tư mới.
Video: Giới thiệu mẫu siêu xe Saleen S1 Street mới.
Nguyễn Chung
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