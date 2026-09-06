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[GALLERY] "Soi" Lamborghini Revuelto SV hơn 60 tỷ đồng mở bán tại Việt Nam

Số hóa - Xe

[GALLERY] "Soi" Lamborghini Revuelto SV hơn 60 tỷ đồng mở bán tại Việt Nam

So với "người anh em" Revuelto tiêu chuẩn vốn có giá niêm yết 53,955 tỷ đồng, mẫu siêu xe về Việt Nam Lamborghini Revuelto SV đắt hơn 6,16 tỷ đồng.

Nguyễn Anh -
Lamborghini Revuelto là dòng siêu xe đã lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam vào hồi đầu năm 2024. Sau hơn 2 năm, mẫu xe này chuẩn bị được bổ sung phiên bản SV mới. Theo công bố của S&amp;S Automotive - nhà phân phối xe Lamborghini chính hãng tại Việt Nam, Revuelto SV hiện đã được mở bán với giá lên đến 60,115 tỷ đồng.
Lamborghini Revuelto là dòng siêu xe đã lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam vào hồi đầu năm 2024. Sau hơn 2 năm, mẫu xe này chuẩn bị được bổ sung phiên bản SV mới. Theo công bố của S&S Automotive - nhà phân phối xe Lamborghini chính hãng tại Việt Nam, Revuelto SV hiện đã được mở bán với giá lên đến 60,115 tỷ đồng.
Như vậy, so với Revuelto tiêu chuẩn vốn có giá niêm yết 53,955 tỷ đồng, Revuelto SV đắt hơn 6,16 tỷ đồng. Là biến thể Super Veloce mới nhất dựa trên mẫu siêu xe V12 của thương hiệu Lamborghini, Revuelto SV đã lần đầu tiên ra mắt thị trường toàn cầu vào tháng 8/2026. So với bản tiêu chuẩn, mẫu xe này được nâng cấp về hệ truyền động, khung gầm và tính khí động học.
Như vậy, so với Revuelto tiêu chuẩn vốn có giá niêm yết 53,955 tỷ đồng, Revuelto SV đắt hơn 6,16 tỷ đồng. Là biến thể Super Veloce mới nhất dựa trên mẫu siêu xe V12 của thương hiệu Lamborghini, Revuelto SV đã lần đầu tiên ra mắt thị trường toàn cầu vào tháng 8/2026. So với bản tiêu chuẩn, mẫu xe này được nâng cấp về hệ truyền động, khung gầm và tính khí động học.
Các thông số đáng chú ý của Revuelto SV gồm công suất tối đa 1.065 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.425 Nm, cho phép xe tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây, 0-200 km/h trong 6,7 giây và đạt tốc độ tối đa hơn 345 km/h. So với Lamborghini Revuelto thông thường, xe có khả năng tăng tốc nhanh hơn 0,1 giây.
Các thông số đáng chú ý của Revuelto SV gồm công suất tối đa 1.065 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.425 Nm, cho phép xe tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây, 0-200 km/h trong 6,7 giây và đạt tốc độ tối đa hơn 345 km/h. So với Lamborghini Revuelto thông thường, xe có khả năng tăng tốc nhanh hơn 0,1 giây.
Động cơ V12, hút khí tự nhiên trên Revuelto SV sản sinh cùng mức công suất 825 mã lực tại tua máy 9.250 vòng/phút như bản tiêu chuẩn. Trong khi đó, phần công suất gia tăng đến từ các mô-tơ điện được nâng cấp, lấy năng lượng từ bộ pin 7,3 kWh lớn hơn mức 3,8 kWh của bản tiêu chuẩn.
Động cơ V12, hút khí tự nhiên trên Revuelto SV sản sinh cùng mức công suất 825 mã lực tại tua máy 9.250 vòng/phút như bản tiêu chuẩn. Trong khi đó, phần công suất gia tăng đến từ các mô-tơ điện được nâng cấp, lấy năng lượng từ bộ pin 7,3 kWh lớn hơn mức 3,8 kWh của bản tiêu chuẩn.
Những thay đổi về thân xe trên Revuelto SV bao gồm một cánh gió dạng vây đặt nghiêng trên cản trước nhằm cải thiện khả năng bịt kín luồng khí xung quanh hốc bánh trước và hướng luồng khí đến các bộ làm mát bên sườn. Trong khi đó, hệ thống cân bằng khí động học được dịch chuyển về phía trước giúp cải thiện khả năng vận hành trên đường đua.
Những thay đổi về thân xe trên Revuelto SV bao gồm một cánh gió dạng vây đặt nghiêng trên cản trước nhằm cải thiện khả năng bịt kín luồng khí xung quanh hốc bánh trước và hướng luồng khí đến các bộ làm mát bên sườn. Trong khi đó, hệ thống cân bằng khí động học được dịch chuyển về phía trước giúp cải thiện khả năng vận hành trên đường đua.
Ở phía sau, Revuelto SV được trang bị cánh gió với thiết kế hai tầng ở mỗi đầu. Trong khi đó, cánh gió Gurney trên nắp khoang động cơ giúp tăng lực ép xuống, đồng thời cải thiện khả năng hút gió tại cửa thoát của bộ tản nhiệt để nâng cao hiệu quả làm mát. Xe cũng được trang bị một kênh làm mát mới cho phanh sau.
Ở phía sau, Revuelto SV được trang bị cánh gió với thiết kế hai tầng ở mỗi đầu. Trong khi đó, cánh gió Gurney trên nắp khoang động cơ giúp tăng lực ép xuống, đồng thời cải thiện khả năng hút gió tại cửa thoát của bộ tản nhiệt để nâng cao hiệu quả làm mát. Xe cũng được trang bị một kênh làm mát mới cho phanh sau.
Những thay đổi về khí động học trên giúp Revuelto SV tăng 80% lực ép xuống so với Revuelto tiêu chuẩn. Ngoài ra, mẫu siêu xe này còn tạo ra lực ép xuống nhiều hơn 10% so với Aventador SVJ. Về khung gầm trên Revuelto SV, nó bao gồm giảm xóc có thể điều chỉnh thủ công, lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua GT3 của hãng.
Những thay đổi về khí động học trên giúp Revuelto SV tăng 80% lực ép xuống so với Revuelto tiêu chuẩn. Ngoài ra, mẫu siêu xe này còn tạo ra lực ép xuống nhiều hơn 10% so với Aventador SVJ. Về khung gầm trên Revuelto SV, nó bao gồm giảm xóc có thể điều chỉnh thủ công, lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua GT3 của hãng.
Lốp xe là loại Bridgestone Potenza Race R được phát triển dành riêng cho Revuelto SV, sử dụng hợp chất mới lấy cảm hứng từ xe đua và thiết kế gai lốp tập trung vào độ bám đường cũng như khả năng vận hành trên mặt đường khô. Revuelto SV cũng được cung cấp lốp Potenza Sport dành cho điều kiện khô và ướt, cùng lốp Blizzak LM005 cho điều kiện mùa đông.
Lốp xe là loại Bridgestone Potenza Race R được phát triển dành riêng cho Revuelto SV, sử dụng hợp chất mới lấy cảm hứng từ xe đua và thiết kế gai lốp tập trung vào độ bám đường cũng như khả năng vận hành trên mặt đường khô. Revuelto SV cũng được cung cấp lốp Potenza Sport dành cho điều kiện khô và ướt, cùng lốp Blizzak LM005 cho điều kiện mùa đông.
Hệ thống phanh sử dụng đĩa carbon-gốm CCM-R Plus với kích thước 420 mm x 40 mm ở phía trước và 410 mm x 32 mm ở phía sau. Một trang bị mới nữa trên Revuelto SV là hệ thống kiểm soát phanh tích hợp Integrated Braking Control. Hệ thống sử dụng cảm biến 6D được kết nối trực tiếp với bộ điều khiển phanh tích hợp để cung cấp các phép đo về gia tốc ngang, dọc và ngang, cũng như độ chúi, độ nghiêng và chuyển hướng.
Hệ thống phanh sử dụng đĩa carbon-gốm CCM-R Plus với kích thước 420 mm x 40 mm ở phía trước và 410 mm x 32 mm ở phía sau. Một trang bị mới nữa trên Revuelto SV là hệ thống kiểm soát phanh tích hợp Integrated Braking Control. Hệ thống sử dụng cảm biến 6D được kết nối trực tiếp với bộ điều khiển phanh tích hợp để cung cấp các phép đo về gia tốc ngang, dọc và ngang, cũng như độ chúi, độ nghiêng và chuyển hướng.
Một chế độ lái mới mang tên Pilota được bổ sung cho Lamborghini Revuelto SV, bên cạnh các chế độ Strada, Sport và Corsa. Chế độ Pilota được kích hoạt thông qua một núm xoay riêng trên vô lăng, cho phép truy cập hệ thống kiểm soát lực kéo 5 cấp độ. Bên trong xe còn có ghế thể thao mới sử dụng vật liệu Corsa-Tex phối da.
Một chế độ lái mới mang tên Pilota được bổ sung cho Lamborghini Revuelto SV, bên cạnh các chế độ Strada, Sport và Corsa. Chế độ Pilota được kích hoạt thông qua một núm xoay riêng trên vô lăng, cho phép truy cập hệ thống kiểm soát lực kéo 5 cấp độ. Bên trong xe còn có ghế thể thao mới sử dụng vật liệu Corsa-Tex phối da.
Theo tạp chí Autocar, việc sản xuất Lamborghini Revuelto SV sẽ được giới hạn trong vòng 2 năm và những chiếc xe đầu tiên dành cho khách hàng sẽ được bàn giao vào đầu năm sau. Ngoài Revuelto, Lamborghini hiện còn bán các mẫu xe khác ở Việt Nam, bao gồm Temerario và Urus.
Theo tạp chí Autocar, việc sản xuất Lamborghini Revuelto SV sẽ được giới hạn trong vòng 2 năm và những chiếc xe đầu tiên dành cho khách hàng sẽ được bàn giao vào đầu năm sau. Ngoài Revuelto, Lamborghini hiện còn bán các mẫu xe khác ở Việt Nam, bao gồm Temerario và Urus.
Video: Xem chi tiết siêu xe Lamborghini Revuelto SV mới.
Nguyễn Anh
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