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[GALLERY] Mãn nhãn màn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

Xã hội

[GALLERY] Mãn nhãn màn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

Đúng 21h00 ngày 2/9, bầu trời Hà Nội được thắp sáng bởi màn pháo chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Thiên Anh
Dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, TP Hà Nội tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao phục vụ người dân.
Dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, TP Hà Nội tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao phục vụ người dân.
Ngay từ sớm, các điểm bắn pháo hoa như ở trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội, trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm); Đảo Dừa trong Công viên Thống nhất (phường Hai Bà Trưng); đường đua F1 thuộc Khu Liên hợp thể thao Quốc gia (phường Từ Liêm) và Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ). đã đông nghịt người.
Ngay từ sớm, các điểm bắn pháo hoa như ở trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội, trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm); Đảo Dừa trong Công viên Thống nhất (phường Hai Bà Trưng); đường đua F1 thuộc Khu Liên hợp thể thao Quốc gia (phường Từ Liêm) và Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ). đã đông nghịt người.
Chứng kiến màn pháo hoa, nhiều người dân reo hò thích thú.
Chứng kiến màn pháo hoa, nhiều người dân reo hò thích thú.
Ánh sáng pháo hoa đã tô điểm cho bầu trời đêm Hà Nội.
Ánh sáng pháo hoa đã tô điểm cho bầu trời đêm Hà Nội.
Thay vì vào dưới chân điểm bắn, nhiều người dân chọn vị trí thoáng để ngắm màn pháo hoa tầm cao.
Thay vì vào dưới chân điểm bắn, nhiều người dân chọn vị trí thoáng để ngắm màn pháo hoa tầm cao.
Ở vị trí bên sông Hồng, gần cầu Long Biên, nhiều người dân đã chọn được vị trí đẹp để ngắm màn pháo hoa tầm cao.
Ở vị trí bên sông Hồng, gần cầu Long Biên, nhiều người dân đã chọn được vị trí đẹp để ngắm màn pháo hoa tầm cao.
Màn pháo hoa tầm cao được trình diện trong 15 phút.
Màn pháo hoa tầm cao được trình diện trong 15 phút.
Tổng số pháo hoa nổ tầm cao là 3.700 quả. Trong đó, 2 trận địa tại phường Hoàn Kiếm mỗi trận địa 800 quả; 3 trận địa tại các phường Từ Liêm, Tây Hồ và Hai Bà Trưng mỗi trận địa 700 quả.
Tổng số pháo hoa nổ tầm cao là 3.700 quả. Trong đó, 2 trận địa tại phường Hoàn Kiếm mỗi trận địa 800 quả; 3 trận địa tại các phường Từ Liêm, Tây Hồ và Hai Bà Trưng mỗi trận địa 700 quả.
Màn pháo hoa tầm cao tạo nên sự thích thú cho người dân Thủ đô trong dịp 2/9.
Màn pháo hoa tầm cao tạo nên sự thích thú cho người dân Thủ đô trong dịp 2/9.
Màn pháo hoa ngắm từ phía cầu Long Biên.
Màn pháo hoa ngắm từ phía cầu Long Biên.
Thiên Anh
#pháo hoa #Quốc khánh #Hà Nội #kỷ niệm 81 năm #chào mừng #Pháo hoa Quốc khánh 2/9

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