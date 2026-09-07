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[GALLERY] iCaur V27 sắp mở bán tại Việt Nam, giá khoảng hơn 2 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] iCaur V27 sắp mở bán tại Việt Nam, giá khoảng hơn 2 tỷ đồng

Mới đây, chiếc iCaur V27 mang biển số Lào đã xuất hiện tại Việt Nam. Đây là mẫu xe chạy động cơ điện mở rộng quãng đường (EREV) sắp phân phối chính hãng.

Thảo Mai
Chiếc SUV iCaur V27 mới xuất hiện tại Việt Nam này mang BKS Lào, xe sở hữu thông số kích thước tổng thể lần lượt là 5.045 x 1.976 x 1.894 mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 2.900 mm. Xe được định vị trong nhóm SUV cỡ E, do đó có thể được đặt cạnh các mẫu xe như Toyota Land Cruiser Prado.
Chiếc SUV iCaur V27 mới xuất hiện tại Việt Nam này mang BKS Lào, xe sở hữu thông số kích thước tổng thể lần lượt là 5.045 x 1.976 x 1.894 mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 2.900 mm. Xe được định vị trong nhóm SUV cỡ E, do đó có thể được đặt cạnh các mẫu xe như Toyota Land Cruiser Prado.
Xe theo đuổi phong cách việt dã với thiết kế hình khối góc cạnh. Chi tiết lốp dự phòng treo phía sau mang đậm nét đặc trưng của các dòng xe địa hình cổ điển. Mẫu SUV này được trang bị tùy chọn mâm hợp kim kích thước từ 19 đến 21 inch.
Xe theo đuổi phong cách việt dã với thiết kế hình khối góc cạnh. Chi tiết lốp dự phòng treo phía sau mang đậm nét đặc trưng của các dòng xe địa hình cổ điển. Mẫu SUV này được trang bị tùy chọn mâm hợp kim kích thước từ 19 đến 21 inch.
Ngoài ra, iCaur V27 có khoảng sáng gầm đạt 224 mm, khả năng lội nước sâu 600 mm, cùng góc tới 24 độ và góc thoát 23 độ, hỗ trợ vận hành qua 9 chế độ lái địa hình khác nhau.
Ngoài ra, iCaur V27 có khoảng sáng gầm đạt 224 mm, khả năng lội nước sâu 600 mm, cùng góc tới 24 độ và góc thoát 23 độ, hỗ trợ vận hành qua 9 chế độ lái địa hình khác nhau.
Khoang cabin của xe được bố trí theo xu hướng tối giản nhưng tích hợp nhiều tiện nghi công nghệ. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình cảm ứng kích thước 15,4 inch, kết hợp cùng hệ thống âm thanh 15 loa Pioneer. Cửa sổ trời toàn cảnh dạng kính được chia đôi bằng dải đèn trang trí LED mang tên "Starry Sky Island".
Khoang cabin của xe được bố trí theo xu hướng tối giản nhưng tích hợp nhiều tiện nghi công nghệ. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình cảm ứng kích thước 15,4 inch, kết hợp cùng hệ thống âm thanh 15 loa Pioneer. Cửa sổ trời toàn cảnh dạng kính được chia đôi bằng dải đèn trang trí LED mang tên "Starry Sky Island".
Trang bị an toàn trên xe bao gồm 6 túi khí, hệ thống camera quan sát 540 độ cùng gói công nghệ hỗ trợ lái chủ động ADAS. Không rõ khi về Việt Nam xe được trang bị hệ truyền đồng gì, tại Indonesia, V27 được trang bị hệ truyền động EREV.
Trang bị an toàn trên xe bao gồm 6 túi khí, hệ thống camera quan sát 540 độ cùng gói công nghệ hỗ trợ lái chủ động ADAS. Không rõ khi về Việt Nam xe được trang bị hệ truyền đồng gì, tại Indonesia, V27 được trang bị hệ truyền động EREV.
Động cơ xăng tăng áp 1.5L đóng vai trò cung cấp năng lượng cho hệ thống điện, trong khi mô-tơ điện đảm nhiệm việc truyền động. Ở cấu hình tiêu chuẩn, hệ thống cho công suất khoảng 248 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Phiên bản cao cấp sở hữu hai mô-tơ điện, nâng tổng công suất lên 448 mã lực và mô-men xoắn đạt 505 Nm.
Động cơ xăng tăng áp 1.5L đóng vai trò cung cấp năng lượng cho hệ thống điện, trong khi mô-tơ điện đảm nhiệm việc truyền động. Ở cấu hình tiêu chuẩn, hệ thống cho công suất khoảng 248 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Phiên bản cao cấp sở hữu hai mô-tơ điện, nâng tổng công suất lên 448 mã lực và mô-men xoắn đạt 505 Nm.
Cả hai phiên bản đều được trang bị bộ pin 34,31 kWh. Theo thông số tại thị trường Indonesia, xe có thể vận hành khoảng 200 km chỉ bằng năng lượng điện. Khi kết hợp với động cơ xăng, phạm vi hoạt động tổng cộng được công bố ở mức khoảng 1.200 km.
Cả hai phiên bản đều được trang bị bộ pin 34,31 kWh. Theo thông số tại thị trường Indonesia, xe có thể vận hành khoảng 200 km chỉ bằng năng lượng điện. Khi kết hợp với động cơ xăng, phạm vi hoạt động tổng cộng được công bố ở mức khoảng 1.200 km.
iCaur V27 đang nằm trong kế hoạch phân phối chính hãng tại thị trường trong nước, dự kiến ra mắt sớm nhất vào cuối năm nay. Trước đó, đại diện Omoda &amp; Jaecoo Việt Nam từng hé lộ mức giá quy đổi dự kiến cho phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này vào khoảng 2,2 tỷ đồng.
iCaur V27 đang nằm trong kế hoạch phân phối chính hãng tại thị trường trong nước, dự kiến ra mắt sớm nhất vào cuối năm nay. Trước đó, đại diện Omoda & Jaecoo Việt Nam từng hé lộ mức giá quy đổi dự kiến cho phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này vào khoảng 2,2 tỷ đồng.
Hiện Omoda &amp; Jaecoo Việt Nam chưa công bố chính thức giá bán, cấu hình cũng như thời điểm mở bán iCaur V27. Nếu được đưa về đúng kế hoạch, mẫu SUV này sẽ tham gia nhóm xe hybrid có khả năng vận hành thuần điện trong một quãng đường nhất định, đồng thời sở hữu kích thước và thiết kế hướng tới nhóm khách hàng yêu thích SUV cỡ lớn.
Hiện Omoda & Jaecoo Việt Nam chưa công bố chính thức giá bán, cấu hình cũng như thời điểm mở bán iCaur V27. Nếu được đưa về đúng kế hoạch, mẫu SUV này sẽ tham gia nhóm xe hybrid có khả năng vận hành thuần điện trong một quãng đường nhất định, đồng thời sở hữu kích thước và thiết kế hướng tới nhóm khách hàng yêu thích SUV cỡ lớn.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV iCaur V27 mới.
Thảo Mai
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