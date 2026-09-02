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[GALLERY] Cận cảnh Mitsubishi Pajero mới ra mắt, về Việt Nam tháng 10/2026

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Mitsubishi Pajero mới ra mắt, về Việt Nam tháng 10/2026

Mitsubishi Pajero đã chính thức trở lại sau hơn 20 năm vắng bóng. Mẫu SUV 7 chỗ mới được định vị cao hơn Pajero Sport, kích thước tiệm cận Toyota Land Cruiser.

Nguyễn Anh
Sau hơn 20 năm vắng bóng, Mitsubishi Pajero đã chính thức trở lại với thế hệ thứ 5. Mẫu SUV 7 chỗ hoàn toàn mới này được định vị cao hơn Pajero Sport, sở hữu kích thước tiệm cận Toyota Land Cruiser 250, động cơ diesel 2.4L và hệ dẫn động 4 bánh S-AWC.
Sau hơn 20 năm vắng bóng, Mitsubishi Pajero đã chính thức trở lại với thế hệ thứ 5. Mẫu SUV 7 chỗ hoàn toàn mới này được định vị cao hơn Pajero Sport, sở hữu kích thước tiệm cận Toyota Land Cruiser 250, động cơ diesel 2.4L và hệ dẫn động 4 bánh S-AWC.
Một trong những thay đổi lớn nhất của Pajero mới nằm ở kích thước. Xe dài 4.920 mm, rộng 1.925 mm và cao tối đa 1.910 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.870 mm. So với Toyota Land Cruiser 250, Pajero chỉ ngắn hơn khoảng 5 mm nhưng chiều dài cơ sở lại nhỉnh hơn 20 mm. Khoảng sáng gầm của Pajero đạt 230 mm.
Một trong những thay đổi lớn nhất của Pajero mới nằm ở kích thước. Xe dài 4.920 mm, rộng 1.925 mm và cao tối đa 1.910 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.870 mm. So với Toyota Land Cruiser 250, Pajero chỉ ngắn hơn khoảng 5 mm nhưng chiều dài cơ sở lại nhỉnh hơn 20 mm. Khoảng sáng gầm của Pajero đạt 230 mm.
Các thông số phục vụ khả năng off-road gồm góc tiếp cận 30,4 độ, góc vượt đỉnh dốc 22,6 độ và góc thoát 25,8 độ. Bán kính quay vòng ở mức 5,8 m. Tỷ lệ phân bổ trọng lượng trước/sau của xe là 52:48. Mitsubishi không lựa chọn kiểu thiết kế quá cầu kỳ cho Pajero mới. Thay vào đó, mẫu SUV này mang dáng vẻ vuông vức và bề thế, đúng chất một mẫu xe địa hình.
Các thông số phục vụ khả năng off-road gồm góc tiếp cận 30,4 độ, góc vượt đỉnh dốc 22,6 độ và góc thoát 25,8 độ. Bán kính quay vòng ở mức 5,8 m. Tỷ lệ phân bổ trọng lượng trước/sau của xe là 52:48. Mitsubishi không lựa chọn kiểu thiết kế quá cầu kỳ cho Pajero mới. Thay vào đó, mẫu SUV này mang dáng vẻ vuông vức và bề thế, đúng chất một mẫu xe địa hình.
Ngôn ngữ thiết kế được hãng gọi là “Grand Charisma – Calm and Composed”, tập trung vào ba yếu tố gồm sự tự tin, thoải mái và cao cấp. Đáng chú ý, Mitsubishi cho biết một phần cảm hứng thiết kế Pajero mới đến từ Kendo - môn kiếm đạo truyền thống của Nhật Bản. Các đường nét trên thân xe vì vậy được tạo hình khá dứt khoát, kết hợp những chi tiết hình lục giác đặc trưng.
Ngôn ngữ thiết kế được hãng gọi là “Grand Charisma – Calm and Composed”, tập trung vào ba yếu tố gồm sự tự tin, thoải mái và cao cấp. Đáng chú ý, Mitsubishi cho biết một phần cảm hứng thiết kế Pajero mới đến từ Kendo - môn kiếm đạo truyền thống của Nhật Bản. Các đường nét trên thân xe vì vậy được tạo hình khá dứt khoát, kết hợp những chi tiết hình lục giác đặc trưng.
Bên trong, Mitsubishi Pajero 2027 mới sử dụng cấu hình 7 chỗ với ba hàng ghế. Hàng ghế giữa có thể trượt tiến/lùi trong phạm vi 150 mm, đồng thời được bổ sung bàn gấp, ngăn chứa đồ và cổng sạc USB-C. Ghế bọc da mềm, hoàn thiện bằng kỹ thuật may Kimekomi nhằm tăng cảm giác cao cấp.
Bên trong, Mitsubishi Pajero 2027 mới sử dụng cấu hình 7 chỗ với ba hàng ghế. Hàng ghế giữa có thể trượt tiến/lùi trong phạm vi 150 mm, đồng thời được bổ sung bàn gấp, ngăn chứa đồ và cổng sạc USB-C. Ghế bọc da mềm, hoàn thiện bằng kỹ thuật may Kimekomi nhằm tăng cảm giác cao cấp.
Khu vực táp-lô nổi bật với cụm màn hình kép kích thước 14,3 inch, trong khi phiên bản tiêu chuẩn dùng màn hình 12,3 inch. Giao diện hiển thị lấy cảm hứng từ cụm đồng hồ Multi Meter dạng ba vòng tròn. Danh sách tiện nghi còn có hệ thống âm thanh Yamaha 12 loa, điều hòa tự động 3 vùng, ghế làm mát và kính cách âm trên toàn bộ xe.
Khu vực táp-lô nổi bật với cụm màn hình kép kích thước 14,3 inch, trong khi phiên bản tiêu chuẩn dùng màn hình 12,3 inch. Giao diện hiển thị lấy cảm hứng từ cụm đồng hồ Multi Meter dạng ba vòng tròn. Danh sách tiện nghi còn có hệ thống âm thanh Yamaha 12 loa, điều hòa tự động 3 vùng, ghế làm mát và kính cách âm trên toàn bộ xe.
Pajero mới tiếp tục trung thành với động cơ diesel. Xe sử dụng máy dầu 4 xi-lanh 2.4L mã 4N16, trang bị turbo biến thiên Wide-Range Single Variable Geometry Turbo. Động cơ sản sinh công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm. Đáng chú ý hơn, động cơ được ghép với hộp số tự động 8 cấp mới.
Pajero mới tiếp tục trung thành với động cơ diesel. Xe sử dụng máy dầu 4 xi-lanh 2.4L mã 4N16, trang bị turbo biến thiên Wide-Range Single Variable Geometry Turbo. Động cơ sản sinh công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm. Đáng chú ý hơn, động cơ được ghép với hộp số tự động 8 cấp mới.
Con số công suất không quá lớn nếu đặt cạnh các SUV cỡ lớn sử dụng động cơ 6 xi-lanh, nhưng mức mô-men xoắn 480 Nm phù hợp với định hướng vận hành địa hình và kéo tải của Pajero. Nền tảng động cơ này có liên hệ với máy dầu 2.4L trên Mitsubishi Triton Athlete. Tuy nhiên, Mitsubishi đã nâng cấp một số chi tiết bên trong, hệ thống turbo và phần mềm điều khiển.
Con số công suất không quá lớn nếu đặt cạnh các SUV cỡ lớn sử dụng động cơ 6 xi-lanh, nhưng mức mô-men xoắn 480 Nm phù hợp với định hướng vận hành địa hình và kéo tải của Pajero. Nền tảng động cơ này có liên hệ với máy dầu 2.4L trên Mitsubishi Triton Athlete. Tuy nhiên, Mitsubishi đã nâng cấp một số chi tiết bên trong, hệ thống turbo và phần mềm điều khiển.
Pajero mới được trang bị hệ dẫn động 4 bánh S-AWC - Super All Wheel Control. Người lái có thể lựa chọn 4 cấu hình truyền động gồm 2H, 4H, 4HLC và 4LLC. Trong đó, 2H sử dụng dẫn động cầu sau cho điều kiện vận hành thông thường. 4H chuyển sang dẫn động 4 bánh toàn thời gian.
Pajero mới được trang bị hệ dẫn động 4 bánh S-AWC - Super All Wheel Control. Người lái có thể lựa chọn 4 cấu hình truyền động gồm 2H, 4H, 4HLC và 4LLC. Trong đó, 2H sử dụng dẫn động cầu sau cho điều kiện vận hành thông thường. 4H chuyển sang dẫn động 4 bánh toàn thời gian.
Khi đi địa hình khó, người lái có thể chọn 4HLC để khóa vi sai trung tâm hoặc 4LLC để kết hợp khóa vi sai trung tâm với tỷ số truyền thấp. Việc duy trì chế độ cầu chậm cho thấy Pajero mới vẫn được phát triển như một chiếc SUV off-road thực thụ, thay vì chỉ mang hình dáng địa hình. Xe còn có 7 chế độ vận hành gồm Eco, Normal, Gravel, Snow, Mud, Sand và Rock.
Khi đi địa hình khó, người lái có thể chọn 4HLC để khóa vi sai trung tâm hoặc 4LLC để kết hợp khóa vi sai trung tâm với tỷ số truyền thấp. Việc duy trì chế độ cầu chậm cho thấy Pajero mới vẫn được phát triển như một chiếc SUV off-road thực thụ, thay vì chỉ mang hình dáng địa hình. Xe còn có 7 chế độ vận hành gồm Eco, Normal, Gravel, Snow, Mud, Sand và Rock.
Việc đưa Pajero trở lại giúp Mitsubishi lấp khoảng trống phía trên Pajero Sport trong danh mục sản phẩm. Trong những năm gần đây, hãng Nhật chủ yếu tập trung tại Việt Nam vào các dòng xe phổ thông như Xpander, Xforce, Destinator, Triton và Pajero Sport. Pajero mới sẽ mở ra một phân khúc hoàn toàn khác khi hướng tới nhóm khách hàng muốn sở hữu SUV khung gầm rời cỡ lớn và cao cấp hơn.
Việc đưa Pajero trở lại giúp Mitsubishi lấp khoảng trống phía trên Pajero Sport trong danh mục sản phẩm. Trong những năm gần đây, hãng Nhật chủ yếu tập trung tại Việt Nam vào các dòng xe phổ thông như Xpander, Xforce, Destinator, Triton và Pajero Sport. Pajero mới sẽ mở ra một phân khúc hoàn toàn khác khi hướng tới nhóm khách hàng muốn sở hữu SUV khung gầm rời cỡ lớn và cao cấp hơn.
Đáng chú ý, Mitsubishi Pajero thế hệ mới dự kiến ra mắt Việt Nam ngay trong tháng 10/2026. Việt Nam được định hướng trở thành một trong những thị trường đầu tiên mở bán và bàn giao mẫu xe này tới khách hàng. Xe dự kiến được sản xuất tại nhà máy Mitsubishi ở Laem Chabang, Thái Lan. Ở thị trường quốc tế, nhóm đối thủ có thể kể đến là Toyota Land Cruiser 250, Land Cruiser 300 hay Nissan Patrol.
Đáng chú ý, Mitsubishi Pajero thế hệ mới dự kiến ra mắt Việt Nam ngay trong tháng 10/2026. Việt Nam được định hướng trở thành một trong những thị trường đầu tiên mở bán và bàn giao mẫu xe này tới khách hàng. Xe dự kiến được sản xuất tại nhà máy Mitsubishi ở Laem Chabang, Thái Lan. Ở thị trường quốc tế, nhóm đối thủ có thể kể đến là Toyota Land Cruiser 250, Land Cruiser 300 hay Nissan Patrol.
Video: Ra mắt mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero thế hệ mới.
Nguyễn Anh
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