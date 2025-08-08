Ford Ranger và Everest giảm giá, cao nhất tới 60 triệu đồng

Trong tháng 8/2025, khách hàng mua một số mẫu xe Ford sẽ được ưu đãi từ 50 -100% phí trước bạ, mức giảm cao nhất tới 60 triệu đồng.

Video: Giới thiệu Ford Everest phiên bản đặc biệt.

Theo đó, tất cả các khách hàng mua xe đã hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và xuất hóa đơn VAT trong tháng 8/2025 đối với các dòng xe Ranger Sport và Ranger Wildtrak sẽ được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm khoảng 52 - 60 triệu đồng.

Đối với dòng xe Ranger Raptor và Ranger XLS bao gồm phiên bản XLS 4x2 và XLS 4x4, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương ứng mức giảm 20 – 39 triệu đồng.

Trong tháng 8/2025, khách hàng mua một số mẫu xe Ford sẽ được ưu đãi từ 50 -100% phí trước bạ, mức giảm cao nhất tới 60 triệu đồng.

Riêng dòng xe Everest phiên bản Titanium 4x4, Ford Việt Nam và hệ thống đại lý đề xuất ưu đãi tặng 02 năm bảo hiểm vật chất, kèm theo 01 Camera Vietmap cho khách hàng mua xe và hoàn tất thủ tục thanh toán.

Ưu đãi lệ phí trước bạ được Ford Việt Nam và hệ thống đại lý đồng tài trợ, tính theo mức lệ phí 6% cho xe bán tải và 10% cho xe du lịch, áp dụng đồng bộ trên toàn quốc. Đây là động thái thiết thực của hãng nhằm hỗ trợ người tiêu dùng trong bối cảnh giá xe và chi phí vận hành vẫn là yếu tố quan trọng khi quyết định mua sắm.

Ngoài ưu đãi trên, Ford Việt Nam cũng tiếp tục chương trình tri ân dành riêng cho khách hàng thân thiết. Đối với khách hàng đã từng mua xe Ford và quay trở lại mua xe mới trong tháng 8 sẽ được tặng phiếu thay dầu và lọc dầu 3 lần trong 18 tháng, hoặc nhận ưu đãi tiền mặt lên đến 10 triệu đồng tùy dòng xe.

Với những chương trình ưu đãi và tri ân thiết thực, Ford Việt Nam khẳng định nỗ lực đồng hành cùng khách hàng trên mỗi hành trình, hướng tới mục tiêu phục vụ lâu dài và gia tăng trải nghiệm người dùng trong suốt ba thập kỷ hoạt động tại Việt Nam.