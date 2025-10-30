Fich Ratings lần đầu xếp hạng tín nhiệm BAC A BANK ở mức “B+”, triển vọng ổn định

Mới đây, Fitch Ratings - một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn nhất thế giới đã lần đầu công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm quốc tế cho Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) ở mức “B+”, triển vọng Ổn định.

Đánh giá tín nhiệm: Bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của BAC A BANK

Fitch Ratings là một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới, cùng với Moody’s và Standard & Poor’s (S&P). Các đánh giá của Fitch Ratings được các nhà đầu tư quốc tế, định chế tài chính và tổ chức tín dụng sử dụng như cơ sở quan trọng trong việc đo lường mức độ rủi ro và uy tín tài chính của doanh nghiệp/ tổ chức.

Việc được Fitch Ratings xếp hạng Tín nhiệm dài hạn Nhà phát hành (Long-Term Issuer Default Rating - IDR) ở mức “B+” là một cột mốc quan trọng đối với BAC A BANK, thể hiện sự công nhận về năng lực tài chính, khả năng quản trị rủi ro và tiềm năng phát triển bền vững của Ngân hàng. Bên cạnh đó, kết quả này tạo nền tảng tích cực để BAC A BANK mở rộng hợp tác quốc tế, đa dạng hóa nguồn vốn, gia tăng uy tín trên thị trường, củng cố niềm tin từ nhà đầu tư trong & ngoài nước.

<Nguồn: https://www.fitchratings.com/>;

Theo Báo cáo công bố, Fitch Ratings đồng thời đưa ra xếp hạng Năng lực Tự thân (Viability Rating - VR) của BAC A BANK ở mức “b”, xếp hạng Hỗ trợ Chính phủ (Government Support Rating - GSR) ở mức “b+”. Kết quả này phản ánh khả năng hoạt động độc lập, thích ứng linh hoạt và sức khỏe tài chính ổn định của Ngân hàng, giữa bối cảnh vĩ mô còn nhiều biến động, thách thức.

“Chất lượng tài sản của BAC A BANK tốt hơn mức trung bình của ngành, cùng với tỷ lệ cao các khoản vay có tài sản bảo đảm, đã góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng, hỗ trợ duy trì sự ổn định trong hoạt động” - Fitch Ratings nhận định.

Tính đến tháng 6/2025, tỷ lệ nợ xấu (NPL) của BAC A BANK đạt 1,2%, thuộc nhóm thấp nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Theo đánh giá, con số tích cực này đến từ chính sách quản trị rủi ro thận trọng, kết hợp với khẩu vị rủi ro nhất quán của Ngân hàng, tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp có mức độ rủi ro thấp, qua đó góp phần duy trì chất lượng tài sản ổn định và hiệu quả hoạt động bền vững.

Báo cáo Xếp hạng tín nhiệm của Fitch Ratings cũng ghi nhận định hướng tín dụng đặc thù của BAC A BANK trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển bền vững, khi tỷ trọng cho vay trong lĩnh vực này chiếm khoảng 18% tổng dư nợ. Thực tế, các dự án được BAC A BANK lựa chọn đều là các dự án có áp dụng thành tựu khoa học quản trị, khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, tạo sinh kế và giải quyết việc làm cho người dân địa phương.

Triển vọng “Ổn định” - Kỳ vọng vào quản trị rủi ro và hiệu quả sinh lời

Triển vọng “Ổn định” cho thấy Fitch Ratings kỳ vọng BAC A BANK sẽ duy trì hồ sơ tín nhiệm hiện tại, tiếp tục quản trị rủi ro chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sinh lời trong 12 - 18 tháng tới. Báo cáo nhận định, các chỉ số lợi nhuận của BAC A BANK ổn định hơn so với hầu hết các ngân hàng cùng quy mô, nhờ chiến lược kinh doanh nhất quán cùng khả năng kiểm soát chi phí tín dụng hiệu quả.

Phát biểu về kết quả xếp hạng lần này, ông Chu Nguyên Bình - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á cho biết: “Việc được một tổ chức uy tín toàn cầu như Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức B+ với triển vọng Ổn định là sự ghi nhận cho những nỗ lực của BAC A BANK trong quản trị rủi ro, cải thiện chất lượng tài sản và đảm bảo an toàn tín dụng. Đây là bước tiến giúp chúng tôi nâng cao khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế, mở rộng hợp tác với các đối tác toàn cầu, đồng thời là minh chứng cho định hướng tăng trưởng bền vững, minh bạch và hiệu quả mà Ngân hàng kiên định theo đuổi trong suốt hành trình 31 năm xây dựng và phát triển.”

Bên cạnh các đánh giá riêng về BAC A BANK, Fitch Ratings nhấn mạnh nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ đang tiếp tục là điểm tựa quan trọng hỗ trợ hệ thống ngân hàng. Cụ thể, GDP tăng 7,9% trong 9 tháng đầu năm 2025, sau mức tăng 7,1% của năm 2024 - mức cao hàng đầu khu vực. Ngoài ra, chính sách thương mại thuận lợi, trong đó có việc Mỹ giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Việt Nam từ 46% xuống 20% tạo động lực cho xuất khẩu, góp phần cải thiện thanh khoản cũng như sức khỏe tài chính của hệ thống ngân hàng trong nước.

Trước đó, theo báo cáo gần nhất vào tháng 6/2025, Fitch Ratings giữ mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam ở mức “BB+”, triển vọng Ổn định. Đây là yếu tố giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế, tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính trong nước - trong đó có BAC A BANK - tiếp cận hiệu quả nguồn vốn quốc tế và nâng cao vị thế trên thị trường tài chính khu vực.

Thông tin chi tiết về Báo cáo xếp hạng tín nhiệm của Fitch Ratings đối với BAC A BANK, cũng như triển vọng nâng hoặc hạ điểm xếp hạng trong thời gian tới, được công bố công khai tại website của Fitch Ratings và website ngân hàng: www.baca-bank.vn