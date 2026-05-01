Du lịch dịp 30/4: Nhiều hoạt động mang màu cờ sắc áo được tổ chức tại các khu du lịch trên khắp cả nước

Sa Pa, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phú Quốc, Tây Ninh… là những điểm đến được du khách ưa chuộng bậc nhất để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4.

Tại đây, không gian ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng cùng chuỗi trải nghiệm văn hoá giải trí độc đáo thu hút đông đảo du khách tham dự.

Lễ thượng cờ trên các đỉnh thiêng

Mừng ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, lễ thượng cờ là thời khắc thiêng liêng để nhân dân và du khách cùng hướng về tổ quốc với lòng tự hào dân tộc. Fansipan (Sa Pa) được mệnh danh “nóc nhà Đông Dương” và núi Bà Đen (Tây Ninh) - “nóc nhà Nam Bộ”, là hai đỉnh núi thiêng được nhiều du khách lựa chọn tham dự lễ thượng cờ trong dịp lễ năm nay.

Lễ thượng cờ trên núi Bà Đen, Tây Ninh

Tại núi Bà Đen, đúng 7h sáng ngày 30/4, lễ thượng cờ chính thức diễn ra tại quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, nơi gần 1000 du khách đến núi Bà Đen được phát miễn phí áo cờ đỏ sao vàng, hoà vào không khí trang nghiêm dưới lá cờ tung bay trên đỉnh thiêng.

Trong khi đó, tại Fansipan, show diễn "Sắc cờ miền biên ải" diễn ra vào sáng 30/4, với các màn biểu diễn múa hoạt cảnh độc đáo về hành trình gìn giữ vùng đất Tây Bắc và hành trình xây dựng tuyến cáp treo Fansipan được xem là "kỳ tích trí tuệ Việt Nam". Kết thúc show là nghi thức thượng cờ trang trọng, nơi tiếng quốc ca vang vọng trên đỉnh thiêng tổ quốc. Bằng cách kết hợp giữa ca, múa, hoạt cảnh và nghi thức thượng cờ, tiết mục tạo nên một không gian giàu cảm xúc, nơi người xem không chỉ cảm nhận lòng yêu nước mà còn trân trọng những con người đã cống hiến để làm nên kỳ tích Việt Nam.

Check-in tại các đại lộ tự hào

Hoà trong không khí cả nước chào mừng 51 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, các điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam đều được trang hoàng cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Tại các khu du lịch lớn trên cả nước như Fansipan (Sa Pa), Hạ Long (Quảng Ninh), Bà Nà (Đà Nẵng), Thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc), núi Bà Đen (Tây Ninh)…, hàng ngàn lá cờ được treo rực rỡ tạo nên những đại lộ cờ hoa ấn tượng, trở thành điểm đến check-in thu hút hàng ngàn du khách.

Cầu Vàng (Bà Nà) đỏ rực sắc cờ đỏ sao vàng

Tại Bà Nà (Đà Nẵng), Cầu Vàng khoác lên mình diện mạo rực rỡ với sắc cờ hoa, trở thành tọa độ check-in không thể bỏ lỡ giữa mây ngàn. Trong khi đó, tại Phú Quốc, Cầu Hôn đỏ rực sắc cờ tổ quốc làm nên một điểm nhấn đầy tự hào tại Thị trấn Hoàng Hôn.

Cầu Hôn (Phú Quốc) tạo thành đại lộ tự hào với hàng trăm lá cờ

Cũng tại các khu du lịch này, hàng ngàn bạn trẻ hoà vào không khí sôi động của điệu nhảy Flashmob trên nền nhạc Nối Vòng Tay Lớn, nơi tình yêu nước được tôn vinh bằng sức sống trẻ trung và nhiệt huyết của giới trẻ.

Ẩm thực mang ký ức lịch sử

Không chỉ tham quan các khu triển lãm lịch sử trên khắp cả nước, du khách còn đặc biệt hào hứng trải nghiệm các không gian ẩm thực mang cảm hứng từ ký ức lịch sử. Tại khu du lịch Sun World Ba Den Mountain (núi Bà Đen, Tây Ninh), khu ẩm thực tiền tuyến phục vụ du khách miễn phí với các gian hàng mang màu sắc chiến khu và các món ăn thời tiền tuyến được du khách hào hứng check-in.

Đặc biệt, chợ lá diễn ra vào hai ngày 30/4 và 1/5 với các gian hàng mang màu sắc thời chiến và các món ăn dân dã được du khách đặc biệt yêu thích. Tại đây, mỗi du khách đi cáp treo lên núi Bà Đen đều được phát lá bồ đề để mua đồ ăn, tạo nên một trải nghiệm “độc bản” trong kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay.

Chợ lá tại núi Bà Đen

Trên đỉnh Bà Nà (Đà Nẵng), các set menu đặc biệt mang chủ đề "Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" cũng tạo nên một không gian ẩm thực sôi động. Du khách cũng có thể chọn không gian sôi động tại Beer Plaza để thưởng thức bia thủ công Sun KraftBeer hảo hạng, hoặc cùng gia đình quây quần bên bữa "Buffet Tự hào" tại nhà hàng Bốn Mùa và Taiga.

Tham dự chuỗi lễ hội bản địa độc đáo

Tại miền Bắc, Lễ hội Hoa hồng đưa Sa Pa thành điểm đến hot bậc nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay. Tại đây, hàng nghìn du khách hào hứng check-in với hàng triệu đóa hồng cổ Sa Pa, hồng leo rực rỡ và các giống ngoại nhập quý hiếm. Bên cạnh đó, Bản Mây với các show diễn nghệ thuật như “Đỉnh thiêng du ký” hay “Tây Bắc mùa hoa nở” được trình diễn ở nhiều khung giờ xuyên suốt trong kỳ nghỉ lễ cũng tạo nên một trải nghiệm đậm bản sắc vùng cao cho Sa Pa.

Hạ Long cũng là điểm đến được nhiều người lựa chọn với sản phẩm mới ra mắt là khu chợ phong cách “thương cảng” độc đáo VUI-Fest Ha Long tại tại khu vực Sun Elite City (Khu vực Ngọn Hải Đăng - Đường Kỳ Quan), Bãi Cháy. Hoạt động thú vị bậc nhất tại đây là màn thủy diễn thuyền buồm đỏ - hình tượng biểu trưng của du lịch miền di sản, được dàn dựng công phu với đội hình 6 chiếc thuyền buồm đỏ thắm.

Màn thủy diễn thuyền buồm đỏ tại Bãi Cháy

Tại thủ phủ du lịch miền Trung, Bà Nà tạo ấn tượng mạnh với Lễ hội Mặt Trời- nơi ẩm thực, bia và nghệ thuật hòa quyện thành những “show diễn đa giác quan” sống động. Bia và ẩm thực trở thành chất liệu cảm hứng, dẫn dắt mọi trải nghiệm – từ biểu diễn, trò chơi, mua sắm đến trò chơi tương tác đến mua sắm, tất cả hòa quyện tạo nên một hệ sinh thái hội hè đầy mê hoặc.

Xem bắn pháo hoa tại các thủ phủ du lịch

Vào tối 30/4, một loạt các điểm đến du lịch trên khắp cả nước đồng loạt bắn pháo hoa mừng 51 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Các điểm đến du lịch bắn pháo hoa đẹp nhất phải kể đến như Quảng trường Thời đại tại Hà Nam; khu vực Sun Elite City (Khu vực Ngọn Hải Đăng - Đường Kỳ Quan), Bãi Cháy; Vịnh trung tâm Cát Bà. Đặc biệt, tại Thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc), du khách sẽ được xem liên tiếp hai màn pháo hoa mãn nhãn ngay khu vực Cầu Hôn.

Pháo hoa tại vịnh Hạ Long

Với một loạt các hoạt động ý nghĩa và sôi động trên khắp ba miền trong suốt 4 ngày của kỳ nghỉ lễ, du lịch nội địa được kỳ vọng sẽ bùng nổ trong dịp lễ 30/4 năm nay.