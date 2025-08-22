Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đón sóng vàng từ tháng 9 - 11/2025, 4 con giáp kiếm tiền như nước

Giải mã

Đón sóng vàng từ tháng 9 - 11/2025, 4 con giáp kiếm tiền như nước

Từ tháng 9 -11/2025 sẽ là giai đoạn tiền bạc dồi dào, tinh thần mua sắm mạnh mẽ và thị trường cũng mở ra nhiều cơ hội cho 3 con giáp dưới đây.

Theo Phunuso
Tuổi Tỵ – Vượng tài nhờ dự án mới: Dòng tiền: Từ tháng 9, tuổi Tỵ sẽ nhận khoản thu nhập tăng đột biến nhờ hoàn tất một dự án quan trọng hoặc ký được hợp đồng mới.
Tuổi Tỵ – Vượng tài nhờ dự án mới: Dòng tiền: Từ tháng 9, tuổi Tỵ sẽ nhận khoản thu nhập tăng đột biến nhờ hoàn tất một dự án quan trọng hoặc ký được hợp đồng mới.
Cơ hội mua nhà: Đây là thời điểm thích hợp để ký hợp đồng mua căn hộ hoặc nhà phố có chính sách trả góp 15–20 năm, tận dụng lãi suất ngân hàng đang ổn định.
Cơ hội mua nhà: Đây là thời điểm thích hợp để ký hợp đồng mua căn hộ hoặc nhà phố có chính sách trả góp 15–20 năm, tận dụng lãi suất ngân hàng đang ổn định.
Lời khuyên: Chọn dự án có tiến độ xây dựng rõ ràng, thanh toán theo tiến độ, và cân đối sao cho số tiền trả hàng tháng không vượt quá 35% thu nhập.
Lời khuyên: Chọn dự án có tiến độ xây dựng rõ ràng, thanh toán theo tiến độ, và cân đối sao cho số tiền trả hàng tháng không vượt quá 35% thu nhập.
Tuổi Dậu – Thu hoạch từ đầu tư: Dòng tiền: Sau nhiều tháng “giam vốn” trong đầu tư, tuổi Dậu sẽ được giải ngân hoặc bán được tài sản đúng giá, thu về khoản lãi đủ để làm vốn mua nhà.
Tuổi Dậu – Thu hoạch từ đầu tư: Dòng tiền: Sau nhiều tháng “giam vốn” trong đầu tư, tuổi Dậu sẽ được giải ngân hoặc bán được tài sản đúng giá, thu về khoản lãi đủ để làm vốn mua nhà.
Cơ hội mua nhà: Nên nhắm tới các dự án nhà ở thương mại đang trong giai đoạn bàn giao, vì dễ thương lượng giá và có thể nhận nhà sớm.
Cơ hội mua nhà: Nên nhắm tới các dự án nhà ở thương mại đang trong giai đoạn bàn giao, vì dễ thương lượng giá và có thể nhận nhà sớm.
Lời khuyên: Giữ lại ít nhất 6 tháng chi phí sinh hoạt trong quỹ dự phòng, phần còn lại mới dùng để trả góp hoặc thanh toán một lần cho chủ đầu tư.
Lời khuyên: Giữ lại ít nhất 6 tháng chi phí sinh hoạt trong quỹ dự phòng, phần còn lại mới dùng để trả góp hoặc thanh toán một lần cho chủ đầu tư.
Tuổi Sửu – Lương thưởng và phụ thu nhập đều tăng: Dòng tiền: 3 tháng tới, thu nhập của tuổi Sửu không chỉ đến từ công việc chính mà còn nhờ các nguồn phụ như kinh doanh online, cho thuê tài sản.
Tuổi Sửu – Lương thưởng và phụ thu nhập đều tăng: Dòng tiền: 3 tháng tới, thu nhập của tuổi Sửu không chỉ đến từ công việc chính mà còn nhờ các nguồn phụ như kinh doanh online, cho thuê tài sản.
Cơ hội mua nhà: Phù hợp với lựa chọn căn hộ nhỏ (30–50m²) ở vị trí thuận tiện giao thông, vừa để ở vừa cho thuê sau này.
Cơ hội mua nhà: Phù hợp với lựa chọn căn hộ nhỏ (30–50m²) ở vị trí thuận tiện giao thông, vừa để ở vừa cho thuê sau này.
Lời khuyên: Chốt mua trong các đợt khuyến mãi cuối năm của chủ đầu tư để nhận gói hỗ trợ vay ưu đãi hoặc tặng nội thất.
Lời khuyên: Chốt mua trong các đợt khuyến mãi cuối năm của chủ đầu tư để nhận gói hỗ trợ vay ưu đãi hoặc tặng nội thất.
Tuổi Thìn – Tài chính khởi sắc nhờ thay đổi nghề nghiệp: Dòng tiền: Chuyển công việc hoặc được thăng chức giúp tuổi Thìn cải thiện thu nhập đáng kể từ tháng 9.
Tuổi Thìn – Tài chính khởi sắc nhờ thay đổi nghề nghiệp: Dòng tiền: Chuyển công việc hoặc được thăng chức giúp tuổi Thìn cải thiện thu nhập đáng kể từ tháng 9.
Cơ hội mua nhà: Có thể mua nhà trả góp song song với tích lũy quỹ đầu tư dài hạn. Chọn các dự án có phương án thanh toán giãn cách để tránh áp lực dòng tiền.
Cơ hội mua nhà: Có thể mua nhà trả góp song song với tích lũy quỹ đầu tư dài hạn. Chọn các dự án có phương án thanh toán giãn cách để tránh áp lực dòng tiền.
Lời khuyên: Tính toán kỹ tổng chi phí vay – lãi suất, tránh “ôm” khoản vay vượt sức chịu đựng. (*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm).
Lời khuyên: Tính toán kỹ tổng chi phí vay – lãi suất, tránh “ôm” khoản vay vượt sức chịu đựng. (*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm).
Theo Phunuso
phunuso.baophunuthudo.vn
Link bài gốc Copy link
https://phunuso.baophunuthudo.vn/tu-thang-911-2025-4-con-giap-tien-vao-nhu-nuoc-co-hoi-vang-mua-nha-tra-gop-193250818084228668.htm?fbclid=IwY2xjawMTzO1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFMNUJWZ3J2UHhGelNOR3A3AR6Cna_jUq9tflR3xYU_iP0KAbNZRvBTbV_i0eTy1xwozMZPD0k64MQPdIIZFg_aem_WJWeX8wO6Ts5WakMRoLAtQ
#con giáp may mắn 2025 #mua nhà trả góp 2025 #tài chính ổn định cuối năm #cơ hội đầu tư bất động sản 2025 #xu hướng mua nhà tháng 9-11/2025 #dòng tiền dồi dào con giáp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT