Đời thực của Bát A Ca phim “Bộ bộ kinh tâm”

Giải trí

Đời thực của Bát A Ca phim “Bộ bộ kinh tâm”

Trong Bộ bộ kinh tâm, Trịnh Gia Dĩnh đóng vai Bát A Ca hiền lành, si tình. Ngoài đời, tài tử có vợ hoa hậu kém anh 22 tuổi.

Thu Cúc (tổng hợp)
Bộ bộ kinh tâm là phim truyền hình cổ trang của Trung Quốc lên sóng năm 2011. Phim có Trịnh Gia Dĩnh (trong ảnh), Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đóng phim. Ảnh: Znews.
Trong Bộ bộ kinh tâm, Trịnh Gia Dĩnh đóng vai Bát A Ca hiền lành, si tình. Ảnh: Khám Phá.
Ngoài Bộ bộ kinh tâm, Trịnh Gia Dĩnh còn góp mặt trong các phim Bằng chứng thép 2, Diệp Vấn, Cung tâm kế. Ảnh: Khám Phá.
Trịnh Gia Dĩnh từng hẹn hò Xa Thi Mạn. Cả hai nên duyên khi đóng chung phim Bằng chứng thép 2. Ảnh: Người Đưa Tin.
Chu Lệ Kỳ, Đặng Tuỵ Văn (trong ảnh),Trần Mẫn Chi là các bạn gái cũ tin đồn của Trịnh Gia Dĩnh. Ảnh: Người Đưa Tin.
Năm 2015, Bát A Ca phim Bộ bộ kinh tâm công khai hẹn hò Trần Khải Lâm. Ảnh: Vietnamnet.
Trần Khải Lâm sinh năm 1991, kém Trịnh Gia Dĩnh 22 tuổi. Cô từng đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2013, Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc 2014. Ảnh: Vietnamnet.
Trần Khải Lâm và Trịnh Gia Dĩnh làm đám cưới năm 2018. Đến nay, cặp đôi có 3 người con chung. Ảnh: FB Trần Khải Lâm.
Vợ chồng Trịnh Gia Dĩnh thường xuyên dành cho nhau lời ngọt ngào. Theo Vietnamnet, tháng 5/2022, tài tử nhắn nhủ vợ: "Anh chỉ mong tiếp tục nắm tay em đi tiếp quãng đời còn lại. Ảnh: FB Trần Khải Lâm.
Valentine 2025, Trần Khải Lâm viết trên trang cá nhân: “Cảm ơn anh vì là người trung thực và đáng tin cậy nhất trong cuộc đời của em”. Ảnh: FB Trần Khải Lâm.
Mới đây, Trịnh Gia Dĩnh mừng sinh nhật bên vợ. Trần Khải Lâm cho biết, chồng cô vốn không thích tiệc tùng. Tuy nhiên, người đẹp vẫn muốn tổ chức sinh nhật cho bạn đời. Ảnh: FB Trần Khải Lâm.
