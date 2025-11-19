Đối thoại với Thành ủy Hải Phòng, các cán bộ ngành GD&ĐT kiến nghị gì?

Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức buổi đối thoại, giải đáp nhiều kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Ngày 19/11, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025).

Nhiều ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị giáo dục

Tại Hội nghị đối thoại, Thường trực Thành ủy Hải Phòng ghi nhận 15 ý kiến, kiến nghị trực tiếp trên tổng số 254 ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị giáo dục trên địa bàn.

Đại diện các cơ sở giáo dục phát biểu ý kiến.

Các ý kiến, kiến nghị tập trung vào 5 nhóm vấn đề gồm: Thực trạng cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo; chính sách thu hút đội ngũ giảng viên, giáo viên, nhà quản lý giáo dục chất lượng cao; cơ chế chính sách để nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy; chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và dạy học; về quản lý nhà nước, phân cấp, quản trị, môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Theo đó, các cơ sở giáo dục phản ánh vướng mắc trong hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai (cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều kiện đầu tư), định mức chi cho sửa chữa, bán trú, nuôi ăn, trường chuẩn chưa phù hợp mặt bằng giá và quy định thuế đối với dịch vụ trong đơn vị sự nghiệp còn phức tạp, dễ sai sót. Các cơ sở đề nghị có cơ chế ưu đãi rõ ràng, ổn định cho nhà đầu tư giáo dục, điều chỉnh định mức tài chính theo thực tế và hướng dẫn thống nhất về chính sách thuế trong lĩnh vực giáo dục.

Các cơ sở giáo dục phản ánh tình trạng thiếu giáo viên so với định mức, phải dùng hợp đồng lao động; chính sách thu hút, giữ chân giáo viên, giảng viên đặc thù và chế độ đối với nhân viên trường học chưa tương xứng; áp lực chuẩn hóa trình độ và lo ngại thiếu thống nhất khi phân cấp tuyển dụng.

Các cơ sở đề nghị bổ sung biên chế, có chính sách riêng cho nhân lực trường học, đồng thời ban hành cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài giáo dục và quy trình tuyển dụng thống nhất toàn thành phố.

Đồng thời, các cơ sở giáo dục phản ánh tình trạng chênh lệch cơ hội vào THPT công lập giữa khu vực Đông - Tây, áp lực thi vào lớp 10 do phân luồng sau THCS chưa hiệu quả, cơ chế đối với giáo dục nghề nghiệp và đại học còn phân tán, thiếu thiết chế thể thao, văn hóa, trải nghiệm. Các cơ sở đề nghị có giải pháp tổng thể về cơ cấu sau THCS, ban hành chính sách đặc thù chung cho giáo dục nghề nghiệp và đại học, tăng kết nối “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp” và bổ sung điều kiện bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng tặng hoa chúc mừng ngành giáo dục và đào tạo.

Các cơ sở giáo dục cũng phản ánh hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong nhà trường còn phân tán, thiếu tính hệ thống; hạ tầng số, phòng STEM/STEAM, phòng thí nghiệm còn hạn chế; năng lực số của một bộ phận giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống báo cáo, thống kê điện tử còn trùng lặp. Các cơ sở đề nghị Thành phố đầu tư hạ tầng và không gian số trong nhà trường, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và triển khai cơ sở dữ liệu, báo cáo điện tử dùng chung, nhập liệu một lần, sử dụng nhiều lần.

Đồng thời, phản ánh hạn chế trong quy hoạch mạng lưới và phân bổ chỉ tiêu; yêu cầu mới về quy trình, kiểm soát chất lượng khi phân cấp quản lý, tuyển dụng viên chức...

Tạo điều kiện tốt nhất cho sự nghiệp 'trồng người'

Tại Hội nghị, các ý kiến, kiến nghị của các thầy cô cơ bản đã được lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan trực tiếp giải đáp thấu đáo, làm rõ thêm những định hướng, giải pháp để khắc phục, những nhiệm vụ tập trung trong nhiệm kỳ mới để tạo điều kiện cho các thầy cô giáo, cán bộ, công chức người lao động công tác trong ngành giáo dục và đào tạo thành phố yên tâm công tác, đóng góp cho sự nghiệp “trồng người”.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết, Thường trực Thành ủy Hải Phòng cơ bản đồng ý với các nội dung trả lời. Đồng thời, ông đề nghị các lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương coi những nội dung trả lời là những cam kết, trách nhiệm chính trị, pháp lý phải tập trung tổ chức thực hiện đối với ngành giáo dục và đào tạo thành phố. Những nội dung vượt thẩm quyền của thành phố cũng đã được Thường trực Thành ủy ghi nhận để tổng hợp, kiến nghị Trung ương xem xét, giải quyết.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Thường trực Thành ủy mong muốn ngành giáo dục và đào tạo thành phố sẽ tập trung triển khai 5 nhóm vấn đề trọng tâm, chiến lược.

Cụ thể, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; chú trọng giáo dục đại trà và hình thành hệ giá trị con người Hải Phòng Xã hội chủ nghĩa; thực hiện mục tiêu nâng chỉ số phát triển con người (HDI) lên 0.8; đổi mới mạnh mẽ tư duy giáo dục với tinh thần "Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, chủ thể - Thầy cô giáo là động lực - Nhà trường làm bệ đỡ - Gia đình là điểm tựa - Xã hội là nền tảng", xây dựng nền giáo dục thực chất, trung thực, chuẩn mực; nói không với bệnh thành tích;

Phấn đấu đi đầu cả nước trong chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục; xây dựng Hải Phòng thành thành phố học tập số; thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng và nâng cao hiệu quả quản trị giáo dục; tập trung phát triển nguồn nhân lực giáo dục, nhất là đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng tin tưởng ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành Thành phố Cảng hiện đại - văn minh - sinh thái - đáng sống.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, những năm qua, thành phố luôn quán triệt và kiên trì quan điểm: Giáo dục và đào tạo là lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu, là động lực then chốt để thành phố phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu

Thành phố đã ban hành hơn 10 nghị quyết chuyên đề và nhiều đề án, chính sách đặc thù nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Ngân sách thành phố dành cho giáo dục và đào tạo luôn được ưu tiên ở mức cao với gần 20% tổng chi ngân sách địa phương. Hệ thống giáo dục của thành phố có những bước phát triển khá toàn diện, quy mô và chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ nhất đã đề ra mục tiêu “Xây dựng Hải Phòng trở thành… trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ biển…”. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động số 02 thực hiện Nghị quyết số 71- NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong đó xác định: “Thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo hàng đầu cả nước, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng Đồng bằng sông Hồng; Trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế biển”.