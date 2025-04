Hoạt động không phép, Chủ hộ kinh doanh Athena bị xử phạt

Vi phạm về y tế, Chủ hộ kinh doanh Athena (12 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM) vừa bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM ban hành quyết định xử phạt hành chính.



Cụ thể, Chủ hộ kinh doanh Anthena bị xử phạt về hành vi vi phạm: Sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng. đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng. móng và các bộ phận khác trên cơ thể người) xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

Quyết định xử phạt của Thanh tra Sở Y tế TP HCM. (Ảnh chụp màn hình)

Với sai phạm trên, bà Lê Kim Ngọc Quý, Chủ hộ kinh doanh Anthena bị Thanh Tra Sở Y tế xử phạt 30 triệu đồng . Đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sơ trong thời hạn 6 tháng. Cơ sở chỉ được hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi có Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Cùng hành vi vi phạm trên, bà Hà Kim Dung (12-14 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM) đã bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM xử phạt 30 triệu đồng. Đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bà Hà Kim Dung trong thời hạn 6 tháng và chỉ được hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi có Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.