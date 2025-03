Dấu hiệu lạ trên da cảnh báo bệnh tiểu đường, chớ chủ quan

Bệnh tiểu đường ảnh hưởng đến nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể, bao gồm cả làn da. Da bị tổn thương có thể cảnh báo lượng đường (glucose) trong máu tăng quá cao, là biểu hiện của bệnh tiểu đường chưa được phát hiện hoặc không được kiểm soát hiệu quả.

Ngứa da cẳng chân

Ngứa da trong bệnh cảnh đái tháo đường có thể do nhiều nguyên nhân như da khô, nhiễm nấm men, bệnh lý thần kinh hoặc bệnh lý mạch máu ngoại biên gây tuần hoàn máu kém.

Ngứa da là bệnh da do đái tháo đường thường gặp nhất, xuất hiện ở 50% bệnh nhân trẻ bị đái tháo đường phụ thuộc insulin. Nguyên nhân gây bệnh không rõ ràng, có thể có sự tham gia của bệnh lý mạch máu nhỏ, tăng glycosylation, tổn thương dính lớp sừng và da lão hoá nhanh.

Đốm trên cẳng chân

Những người bị tiểu đường thường có các đốm ở chân. Tình trạng này gọi là bệnh da do tiểu đường.

Người bệnh sẽ xuất hiện các đốm tròn hay hình bầu dục, có màu nâu hay nâu đỏ, thường xuất hiện trên cẳng chân. Các đốm này không gây hại nhưng là dấu hiệu cảnh báo cần kiểm tra tiểu đường.

U lồi có cuống

U lồi có cuống ngoài da là những u lành tính, màu hồng hoặc nâu, có cuống ngoài da thường xuất hiện quanh những nếp gấp như mí mắt, cổ, nách, bẹn ở người lớn tuổi, một số trường hợp xuất hiện kết hợp với chứng gai đen. Nếu xuất hiện nhiều u lồi có cuống ngoài da thì có thể là dấu hiệu của tăng insulin trong máu hoặc rối loạn biến dưỡng carbohydrate trong bệnh đái tháo đường tuýp 2.

Nhiễm trùng da (nhiễm vi khuẩn, vi nấm)

Nhiễm trùng da có thể xảy ra ở 20 – 50% bệnh nhân đái tháo đường kiểm soát kém, đa số là týp 2 do giảm tuần hoàn máu, giảm khả năng thực bào, sự kết dính của bạch cầu suy yếu và hiện tượng hóa ứng động chậm. Nhiễm trùng da ở người bệnh đái tháo đường có thể do vi khuẩn - bao gồm nhọt, loét, áp xe, viêm mô tế bào hoặc do nhiễm nấm, đặc biệt là nấm Candida albicans.

Da vàng cam

Tổn thương da màu vàng cam là những mảng màu vàng cam, giới hạn rõ, xuất hiện ở trên và xung quanh mí mắt, vùng da có nhiều tuyến bã nhờn (vùng mặt) và vùng da có lớp sừng dày (lòng bàn tay, lòng bàn chân). Móng tay và móng chân cũng có thể bị nhuốm màu vàng cam tương tự.

Da dày và cứng

Những người bị tiểu đường còn gặp một vấn đề nữa là da ở một số vị trí cơ thể sẽ dày lên và cứng. Các mảng da dày cứng này không gây đau, thường xuất hiện ở phần lưng trên, vai, cổ nhưng không xuất hiện ở tay, chân.