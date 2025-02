Cầm 100.000 đồng, "càn quét" loạt món ngon nức tiếng Đà Lạt

Đà Lạt không chỉ cuốn hút bởi khí hậu mát mẻ và phong cảnh thơ mộng, mà còn bởi những món ăn đặc sắc đậm chất cao nguyên. Ảnh dulichvietnam Chỉ với 100 nghìn đồng, bạn đã có thể no căng bụng khi thưởng thức một số món đặc sản rất nổi tiếng của Đà Lạt. Ảnh minh họa Bánh căn từ lâu đã trở thành một trong những món ăn vặt ngon nhất Đà Lạt. Người ta vẫn thường kháo nhau rằng, bánh căn giống như đứa con lai giữa bánh mì xíu mại và bánh khọt miền Nam. Loại bánh được tạo ra từ hỗn hợp gạo và cơm nguội phơi khô, thịt, tôm, trứng đem nướng trong khuôn bằng đất nung. Khi ăn sẽ dùng kèm với xoài xanh bào sợi, đậu phộng và nước chấm riêng biệt, tạo nên hương vị độc đáo khó quên cho món ăn nức tiếng này. Bánh ướt chồng Đà Lạt: Đây là món ăn “làm mưa làm gió” ở Đà Lạt mà ai đến đây cũng đều ghé vào thưởng thức. Bánh ướt chồng được đổ bằng bột gạo xay tươi, khách ăn đến đâu, đầu bếp đổ đến đó nên giữ được độ nóng và dẻo của bánh. Cứ ăn xong mỗi chiếc bánh, thực khách sẽ lần lượt xếp đĩa chồng lên nhau. Bánh ướt chồng Đà Lạt được bán với giá 2 - 5.000 đồng/cái, ngoài ra nó còn được ăn kèm với nhân thịt nướng, chả lụa, nem chua, nước chấm... Ảnh minh họa Khoai lang, bắp nướng: Ở Đà Lạt, bắp được ướp thêm một chút vị mặn của mắm, vị béo của mỡ hành và một chút tương ớt rồi mới nướng cháy xém trên lò than nên có hương vị thơm ngon, đậm đà. Món khoai nướng ở đây cũng ngon hơn nhiều khi ăn trong thời tiết se lạnh của Đà Lạt. Ảnh minh họa Bánh cuốn ống lá dứa: Bánh cuốn ống lá dứa được làm từ các nguyên liệu đơn giản như: hỗn hợp nếp, dừa nạo, đậu xanh, đường cát, sau đó được người làm bánh khéo léo cuộn bánh thành hình ống, có vỏ mỏng và thơm mùi lá dứa. Ngoài ra, phần nhân được làm từ dừa sợi, kết hợp lại khi ăn bánh sẽ có vị béo thơm của dừa nạo và vị ngọt bùi của đậu xanh. Bánh có giá 10.000 đồng/chiếc. Ảnh Internet Kem bơ được xem là một trong những món ăn vặt ngon nhất Đà Lạt mà ai đến đây cũng không thể bỏ qua. Loại kem được chế biến đơn giản từ những quả bơ sáp béo bùi, kết hợp một chút vị thơm ngọt của kem, tạo nên một trải nghiệm “tê tái” thú vị. Với giá 15.000 - 25.000 đồng/cốc, món kem bơ chinh phục được rất nhiều thực khách. Ảnh Internet Dâu lắc: Với hương vị đặc trưng của dâu là chua nhẹ, ngọt ngọt, thêm một chút vị mặn của muối ớt, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên dư vị khiến người thưởng thức ăn một lần nhớ mãi. Với giá chỉ 10.000 đồng, đây là món ăn vặt đúng chất ngon - bổ - rẻ dành cho thực khách. Ảnh minh họa Sữa đậu nành: Đà Lạt được người ta gọi là vùng đất của sự ngọt ngào. Với món sữa đậu nành tưởng như mộc mạc, quen thuộc nhưng được nhâm nhi ở thành phố mộng mơ cũng trở nên thơm ngon lạ thường. Nước đậu thơm, ngọt và luôn giữ được hơi ấm nóng hổi, vừa thổi vừa uống dành cho du khách. Giá mỗi cốc chỉ khoảng 10.000 đồng Ảnh Internet Bánh tráng nướng: Với những du khách đã từng du lịch Đà Lạt, chắc chắn đều một lần thử qua hương vị thơm ngon, giòn rụm của chiếc bánh tráng nướng nóng hổi. Về phần nguyên liệu, bánh được nướng trên bếp than hồng đến khi vừa chín tới thì cho thêm trứng gà (hoặc trứng cút) trộn đều cùng hành lá, xúc xích, ruốc khô, phô mai và tương ớt. Giữa tiết trời se lạnh của Đà Lạt mà được thưởng thức một chiếc bánh tráng nướng thơm phức cũng đủ làm bạn thấy ấm lòng. Ảnh minh họa

