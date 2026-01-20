Hà Nội

Xã hội

Đội 0 đồng Huế giúp du khách tìm thấy 2 cây vàng rơi xuống sông Hương

Sau nhiều giờ nỡ lực tìm kiếm, Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế (TP Huế) đã tìm thấy 2 cây vàng của người dân bị rơi xuống sông Hương.

Hạo Nhiên

Chiều 20/01, thông tin từ Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế xác nhận, đội vừa tìm thấy 2 cây vàng mà người dân không may đánh rơi xuống sông Hương.

su-that-vu-nguoi-dan-danh-roi-2-cay-vang-xuong-song-huong-2-163-8436.jpg
Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế tìm thấy 1 cây vàng tại cầu đi bộ gỗ Lim.

Trước đó, vào khuya 19/01, mạng xã hội tại TP Huế xôn xao trước thông tin về việc một du khách đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương tại khu vực cầu đi bộ gỗ lim. Theo giá thị trường hiện tại, số tài sản này ước tính trị giá hơn 300 triệu đồng.

Nhận được thông tin, các thành viên Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế nhanh chóng đến hiện trường và tổ chức lặn tìm kiếm tại các vị trí nghi vấn.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến trưa 20/01, Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế đã tìm thấy cả 2 cây vàng tại khu vực cầu đi bộ gỗ Lim và bàn giao lại cho người dân đánh rơi.

>>> Mời độc giả xem thêm video Công an TP HCM trao trả tài sản cho du khách nước ngoài đánh rơi.

(Nguồn: SGGP)
Xã hội

Công an TP Huế trao trả lắc vàng cho người dân đánh rơi

Đội An ninh hàng không (Công an TP Huế) vừa giúp một nữ hành khách tìm lại chiếc lắc vàng bị đánh rơi tại Cảng HKQT Phú Bài.

Ngày 16/12, thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa tổ chức trao trả chiếc lắc vàng cho nữ hành khách V.T.B (trú tại TP HCM).

Trước đó, vào tối 15/12, bà V.T.B cùng người thân đi trên chuyến bay VN1374 từ TP HCM ra TP Huế và đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an TP Huế trao trả điện thoại iPhone cho nữ sinh Nhật Bản

Trên đường làm nhiệm vụ, tổ công tác Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Huế nhặt được chiếc điện thoại iPhone và đã trao trả lại cho nữ sinh viên người Nhật Bản.

Ngày 02/9, thông tin từ Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa trao trả điện thoại nhãn hiệu iPhone 14 Pro cho chị Mii Uchino (SN 1999, quốc tịch Nhật Bản, sinh viên trường Đại học Tsukuba, hiện đang tham gia hội thảo tại ĐH Huế).

Trước đó, khoảng 11h ngày 01/9, tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp, gần khu vực Trung tâm thương mại Aeon Mall, (phường An Cựu, TP Huế), tổ công tác Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Huế trên đường làm nhiệm vụ nhặt được chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 14 Pro.

Xem chi tiết

Xã hội

Cán bộ Công an tỉnh Khánh Hòa trao trả 50 triệu đồng cho người đánh rơi

Sau khi nhặt được túi nylon có 50 triệu đồng, Đại úy Đào Văn Quyết, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tìm người đánh rơi trả lại.

Ngày 20/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, một cán bộ của đơn vị vừa nhặt được và trao trả lại 50 triệu đồng cho người dân đánh rơi.

Trước đó, chiều 14/8, trong lúc di chuyển trên đường Lê Thành Phương, phường Tây Nha Trang, Đại úy Đào Văn Quyết, cán bộ Đội sát hạch thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, nhặt được một bọc nylon màu đen, bên trong có giấy tờ tùy thân cùng 50 triệu đồng tiền mặt.

Xem chi tiết

