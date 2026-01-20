Đội 0 đồng Huế giúp du khách tìm thấy 2 cây vàng rơi xuống sông Hương

Sau nhiều giờ nỡ lực tìm kiếm, Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế (TP Huế) đã tìm thấy 2 cây vàng của người dân bị rơi xuống sông Hương.

Chiều 20/01, thông tin từ Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế xác nhận, đội vừa tìm thấy 2 cây vàng mà người dân không may đánh rơi xuống sông Hương.

Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế tìm thấy 1 cây vàng tại cầu đi bộ gỗ Lim.

Trước đó, vào khuya 19/01, mạng xã hội tại TP Huế xôn xao trước thông tin về việc một du khách đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương tại khu vực cầu đi bộ gỗ lim. Theo giá thị trường hiện tại, số tài sản này ước tính trị giá hơn 300 triệu đồng.

Nhận được thông tin, các thành viên Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế nhanh chóng đến hiện trường và tổ chức lặn tìm kiếm tại các vị trí nghi vấn.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến trưa 20/01, Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế đã tìm thấy cả 2 cây vàng tại khu vực cầu đi bộ gỗ Lim và bàn giao lại cho người dân đánh rơi.

>>> Mời độc giả xem thêm video Công an TP HCM trao trả tài sản cho du khách nước ngoài đánh rơi.