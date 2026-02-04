Hà Nội

Độc đáo biệt thự tạo chiều sâu bằng ánh sáng tự nhiên

Bất động sản

Căn biệt thự được tổ chức theo trục đứng, thiết kế giếng trời, sử dụng mảng kính lớn để đưa ánh sáng tự nhiên lan tỏa khắp không gian.

Tọa lạc tại Singapore, căn biệt thự có diện tích 600m2, được thiết kế cho một gia đình nhiều thế hệ chung sống. Ảnh: Archello
Thiết kế tập trung vào việc tạo không gian sinh hoạt chung rộng rãi, nhiều ánh sáng và tăng kết nối giữa các tầng. Ảnh: Archello
Mặt tiền sử dụng các thanh dầm ngang chạy đều trước mảng kính lớn, giúp điều tiết ánh sáng theo thời điểm trong ngày. Ảnh: Archello
Phòng khách thông tầng đặt ở tầng 2, đóng vai trò trung tâm không gian. Trong phòng trang trí hệ đèn thả và cửa sổ mặt tiền cao tương ứng, cho phép ánh sáng tự nhiên đi sâu vào bên trong. Ảnh: Archello
Khu bếp có bàn đảo lớn ở trung tâm. Hệ tủ cao kịch trần giúp tăng không gian lưu trữ. Ảnh: Archello
Bàn ăn đặt cạnh cửa kính lớn, tận dụng ánh sáng tự nhiên tối đa. Ảnh: Archello
Cầu thang chính được thiết kế như một yếu tố kiến trúc nổi bật, kết nối các tầng đồng thời lấy ánh sáng từ giếng trời phía trên xuống. Ảnh: Archello
Ở tầng 1, cầu thang kết thúc tại một khoảng sân nhỏ rải sỏi, mang lại cảm giác tĩnh. Ảnh: Archello
Ánh sáng tự nhiên len lỏi khắp không gian. Ảnh: Archello
Phòng tắm chính cũng được thiết kế một giếng trời, lấy ánh sáng. Ảnh: Archello
Khu vệ sinh sử dụng đá tự nhiên tông tối ốp toàn bộ tường và mặt bàn. Ảnh: Archello
Phòng ngủ được bố trí tối giản, tối ưu ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Archello
#Thiết kế biệt thự sáng tạo #Sử dụng ánh sáng tự nhiên #Thiết kế giếng trời #Không gian sống mở #Tối giản nội thất #Tối ưu hóa ánh sáng

