Góc chưa từng hé lộ trong biệt thự của ca sĩ Minh Hằng

Bất động sản

Biệt thự của Minh Hằng sử dụng gam màu trung tính chủ đạo kết hợp nội thất cao cấp, các món đồ được decor tinh tế. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Ca sĩ Minh Hằng vốn kín tiếng về đời tư, tuy nhiên qua chuyến ghé thăm của streamer Misthy, khán giả có dịp được chiêm ngưỡng cận cảnh biệt thự của "bé Heo". Ảnh chụp màn hình
Biệt thự của Minh Hằng nằm ở vị trí đắc địa, mang lối kiến trúc hiện đại, sang trọng nhưng ấm cúng. Ảnh chụp màn hình
Phòng khách rộng thoáng với hệ cửa kính lớn. Những khung hình kỷ niệm đặt dưới ti vi tạo góc nhìn rất riêng. Ảnh chụp màn hình
Trong phòng khách còn có ghế mây và sofa da bò thư giãn. Ảnh chụp màn hình
Một khoảng không gian rộng rãi dành riêng làm khu vui chơi cho quý tử nhà Minh Hằng. Ảnh chụp màn hình
Kệ đồ chơi được phân loại rõ ràng, ngăn nắp. Ảnh chụp màn hình
Bàn ăn được tô điểm bởi lọ hoa tươi rực rỡ. Ảnh chụp màn hình
Góc trưng bày chiếc cúp, các món đồ decor và balo của con trai Minh Hằng. Ảnh chụp màn hình
Tủ kệ bày những chiếc ly của Minh Hằng, bên cạnh là tủ rượu của ông xã. Ảnh chụp màn hình
Đáng chú ý, tủ rượu có cài mật khẩu để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con trai nhỏ. Ảnh chụp màn hình
