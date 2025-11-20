Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đọ nhan sắc giữa Khả Ngân - mỹ nhân Ấn Độ Avneet Kaur

Giải trí

Đọ nhan sắc giữa Khả Ngân - mỹ nhân Ấn Độ Avneet Kaur

Avneet Kaur và Khả Ngân đóng phim Love in Vietnam - Vạn dặm yêu em. Cả hai nữ diễn viên đều xinh đẹp, gợi cảm. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Vạn dặm yêu em - Love in Vietnam là dự án điện ảnh hợp tác đầu tiên giữa Việt Nam - Ấn Độ. Phim dự kiến ra rạp vào đầu năm 2026. Theo VTV, Vạn dặm yêu em kể về Manav - thiếu gia của một gia đình tỷ phú Ấn Độ đến Việt Nam theo học ngành nông nghiệp rồi yêu Linh. Tuy nhiên, sau đó Manav trở về Ấn Độ. Nhiều năm sau, khi sang Việt Nam tổ chức đám cưới với Simi, Manav tình cờ gặp lại Linh. Ảnh: FB Khả Ngân.
Vạn dặm yêu em - Love in Vietnam là dự án điện ảnh hợp tác đầu tiên giữa Việt Nam - Ấn Độ. Phim dự kiến ra rạp vào đầu năm 2026. Theo VTV, Vạn dặm yêu em kể về Manav - thiếu gia của một gia đình tỷ phú Ấn Độ đến Việt Nam theo học ngành nông nghiệp rồi yêu Linh. Tuy nhiên, sau đó Manav trở về Ấn Độ. Nhiều năm sau, khi sang Việt Nam tổ chức đám cưới với Simi, Manav tình cờ gặp lại Linh. Ảnh: FB Khả Ngân.
Avneet Kaur đảm nhận vai Simi trong Vạn dặm yêu em. Ảnh: Instagram Avneet Kaur.
Avneet Kaur đảm nhận vai Simi trong Vạn dặm yêu em. Ảnh: Instagram Avneet Kaur.
Nữ diễn viên sinh năm 2001 sở hữu vóc dáng gợi cảm, gương mặt xinh đẹp. Ảnh: Instagram Avneet Kaur.
Nữ diễn viên sinh năm 2001 sở hữu vóc dáng gợi cảm, gương mặt xinh đẹp. Ảnh: Instagram Avneet Kaur.
Avneet Kaur chuộng váy áo cắt xẻ, lối trang điểm đậm. Ảnh: Instagram Avneet Kaur.
Avneet Kaur chuộng váy áo cắt xẻ, lối trang điểm đậm. Ảnh: Instagram Avneet Kaur.
Nữ diễn viên phim Vạn dặm yêu em là vũ công, bắt đầu đóng phim từ năm 9 tuổi. Ảnh: Instagram Avneet Kaur.
Nữ diễn viên phim Vạn dặm yêu em là vũ công, bắt đầu đóng phim từ năm 9 tuổi. Ảnh: Instagram Avneet Kaur.
Theo Znews, Avneet Kaur nổi tiếng với vai công chúa Yasmine trong loạt phim Aladdin và cây đèn thần. Ảnh: Instagram Avneet Kaur.
Theo Znews, Avneet Kaur nổi tiếng với vai công chúa Yasmine trong loạt phim Aladdin và cây đèn thần. Ảnh: Instagram Avneet Kaur.
Khả Ngân đóng vai Linh trong phim Vạn dặm yêu em. Ảnh: FB Khả Ngân.
Khả Ngân đóng vai Linh trong phim Vạn dặm yêu em. Ảnh: FB Khả Ngân.
Nữ diễn viên sinh năm 1997 sở hữu vóc dáng khỏe khoắn, quyến rũ. Ảnh: FB Khả Ngân.
Nữ diễn viên sinh năm 1997 sở hữu vóc dáng khỏe khoắn, quyến rũ. Ảnh: FB Khả Ngân.
Khả Ngân có gương mặt đẹp không góc chết. Ảnh: FB Khả Ngân.
Khả Ngân có gương mặt đẹp không góc chết. Ảnh: FB Khả Ngân.
Nữ diễn viên có trong danh sách 100 người đẹp nhất châu Á do TCCAsia công bố năm 2019. Ảnh: FB Khả Ngân.
Nữ diễn viên có trong danh sách 100 người đẹp nhất châu Á do TCCAsia công bố năm 2019. Ảnh: FB Khả Ngân.
Khả Ngân từng phủ nhận nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Cô nói: "Tôi ăn uống, chăm sóc kỹ càng, có phần mũm mĩm vì chấn thương nên tập nhẹ thôi, miệng thì ăn hơn phần tập. Đừng ai đồn tôi đi ở ẩn, đi phẫu thuật nha". Ảnh: FB Khả Ngân.
Khả Ngân từng phủ nhận nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Cô nói: "Tôi ăn uống, chăm sóc kỹ càng, có phần mũm mĩm vì chấn thương nên tập nhẹ thôi, miệng thì ăn hơn phần tập. Đừng ai đồn tôi đi ở ẩn, đi phẫu thuật nha". Ảnh: FB Khả Ngân.
Khả Ngân từng là hot girl trước khi lấn sân diễn xuất. Cô góp mặt trong các phim: Hai Phượng, Hậu duệ mặt trời bản Việt, 100 ngày bên em, 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình. Ảnh: FB Khả Ngân.
Khả Ngân từng là hot girl trước khi lấn sân diễn xuất. Cô góp mặt trong các phim: Hai Phượng, Hậu duệ mặt trời bản Việt, 100 ngày bên em, 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình. Ảnh: FB Khả Ngân.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Khả Ngân #diễn viên Khả Ngân #hot girl Khả Ngân #Vạn dặm yêu em

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT