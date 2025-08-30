Dịp lễ 2/9 này, Tà Xùa có gì chơi mà khiến dân xê dịch mê mẩn?

Hà Nội

Du lịch

Kỳ nghỉ 2/9, nhiều du khách chọn Tà Xùa để săn mây huyền ảo, check-in sống lưng khủng long, dạo rừng rêu và trải nghiệm văn hóa bản Mông.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nằm ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, Tà Xùa từ lâu được mệnh danh là “thiên đường mây” của miền Bắc. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Vào dịp đầu thu, khi tiết trời se lạnh, những biển mây trắng bồng bềnh ôm trọn núi rừng tạo nên khung cảnh huyền ảo, khiến du khách có cảm giác như đang bước giữa chốn tiên cảnh. Ảnh Đi trốn không
Cung đường đến Tà Xùa dịp lễ 2/9 cũng mang đến nhiều trải nghiệm thú vị. Từ Hà Nội, du khách mất khoảng 6 – 7 tiếng di chuyển bằng xe khách hoặc xe máy. Ảnh Đi trốn không
Dọc đường đi, những cung đèo quanh co, thửa ruộng bậc thang vàng óng vào mùa lúa chín, bản làng thấp thoáng trong sương sớm… tất cả tạo thành hành trình đầy cảm xúc. Ảnh Đi trốn không
Đến Tà Xùa, du khách nhất định phải thử trải nghiệm săn mây tại sống lưng khủng long – điểm check-in nổi tiếng nằm trên dãy núi Tà Xùa. Ảnh Đi trốn không
Đường mòn uốn lượn trên sườn núi, một bên là vực sâu, một bên là dãy núi nối dài, phía trên là biển mây cuồn cuộn. Khoảnh khắc bình minh ló rạng, cả bầu trời như được dát vàng, mây lượn sóng bồng bềnh, mang đến trải nghiệm khó quên. Ảnh Đi trốn không
Ngoài ra, cây táo mèo cô đơn cũng là tọa độ sống ảo quen thuộc. Giữa không gian rộng lớn của núi rừng, một cây táo mèo cổ thụ đứng vững, xung quanh là thảm cỏ xanh, xa xa là dãy núi trùng điệp, tạo nên bức tranh thiên nhiên ấn tượng. Ảnh Linh Xinh
Du khách cũng có thể ghé thăm bản Tà Xùa, bản Xím Vàng, nơi còn lưu giữ nếp nhà gỗ truyền thống và văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông.
Hòa mình vào cuộc sống bản làng, thưởng thức men rượu táo mèo cay nồng, nghe tiếng khèn Mông vang vọng trong sương sẽ khiến hành trình thêm trọn vẹn. Ảnh Mai Hương
Tà Xùa không chỉ có cảnh đẹp mà còn hấp dẫn du khách bằng những món ăn dân dã nhưng đậm đà hồn núi rừng. Một bữa tối ấm áp với lợn bản nướng, gà đồi, cá suối nướng than hồng, rau rừng xào tỏi sẽ giúp xua tan mệt mỏi sau ngày dài di chuyển. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Dịp lễ 2/9, lượng khách đổ về Tà Xùa khá đông nên du khách nên đặt phòng homestay sớm để tránh tình trạng hết chỗ. Nhiều homestay ở Tà Xùa nằm trên sườn núi, có tầm nhìn hướng mây, rất thích hợp cho chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày. Ảnh lyn.dorisss
Một chuyến đi Tà Xùa dịp Quốc khánh không chỉ mang lại trải nghiệm săn mây kỳ diệu, mà còn cho du khách cơ hội hòa mình vào văn hóa bản làng, thưởng thức ẩm thực đặc sản vùng cao. Với vẻ đẹp hoang sơ, bình yên và đầy chất thơ, Tà Xùa hứa hẹn là điểm dừng chân lý tưởng cho kỳ nghỉ 2/9 năm nay. Ảnh Diệup Hữu Đạt
#du lịch Tà Xùa #săn mây Tà Xùa #check-in sống lưng khủng long #văn hóa bản Mông #du lịch lễ 2/9 #địa điểm du lịch miền Bắc

