Đi bộ trong rừng, 3 cha con tìm thấy hiện vật quý 3.500 tuổi

Kho tri thức

Đi bộ trong rừng, 3 cha con tìm thấy hiện vật quý 3.500 tuổi

Trong lúc đi bộ trong rừng gần Gudersleben, Đức, Maik Böhner và 2 con trai tình cờ tìm thấy một con dao găm 3.500 tuổi.

Khi cùng 2 con trai đi bộ qua khu rừng gần Gudersleben, Đức, Maik Böhner nhận thấy "có thứ gì đó màu xanh lục lóe lên từ mặt đất". Theo đó, ông Maik lại gần kiểm tra và phát hiện đó là một con dao găm. Nghi ngờ đây là cổ vật, ông đã báo cáo sự việc với với Văn phòng Bảo tồn Di tích và Khảo cổ học bang Thuringian tại Weimar. Ảnh: Matthias Bein/dpa.
Qua kiểm tra, các chuyên gia xác định con dao găm mà 3 cha con ông Maik tìm thấy có niên đại khoảng 3.500 năm. Điều này có nghĩa hiện vật có từ thời Đồ đồng. Đây là một phát hiện cực kỳ hiếm. Ảnh: Hauke ​​Arnold/Thuringian State Office for Monument Preservation and Archaeology.
Con dao găm mà ông Maik tìm thấy còn gần như nguyên vẹn hứa hẹn giúp ích rất nhiều cho các chuyên gia nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc sống của người dân ở Đức vào hơn 3.000 năm trước. Sau khi hoàn tất nghiên cứu, hiện vật sẽ được trưng bày cho du khách chiêm ngưỡng. Ảnh: Matthias Bein/dpa.
Theo các chuyên gia, 3 cha con ông Maik dễ dàng tìm thấy con dao găm cổ xưa này là do mưa lớn đã làm trôi lớp đất bên trên và để lộ ra hiện vật này. Trước đó, những cơn mưa lớn đã làm phát lộ nhiều hiện vật khảo cổ trong khu vực. Ảnh: Hulton Archive/Getty Images.
Địa điểm tìm thấy con dao găm 3.500 tuổi thuộc địa hình dễ bị sụt lún, chuyển động đất và là nơi có nhiều dòng suối ngầm. Những đặc điểm địa chất này cho phép các hiện vật chôn vùi sâu dưới lòng đất lộ ra sau những cơn bão hoặc mưa lớn. Ảnh: English Heritage/Heritage Images/Getty Images.
Hiện vật mới phát hiện là loại dao găm có chuôi hình vòm và đinh tán đặc trưng của thời Đồ đồng. Con dao găm có chiều dài khoảng 20 cm và có lưỡi dao rộng, phẳng. Ảnh: CC BY 2.0.
Những con dao găm như thế này được dùng như một biểu tượng hơn là vũ khí. Việc sở hữu một con dao găm là một cách để thể hiện địa vị và quyền lực như của một nhà lãnh đạo hay chiến binh. Chúng cũng được sử dụng trong các bối cảnh nghi lễ ở các xã hội châu Âu thời kỳ đầu. Ảnh: Ancient origins.
Để làm ra một con dao găm không chỉ đòi hỏi kỹ năng hoàn hảo ở công đoạn chế tác lưỡi dao mà còn ở việc tạo hình chuôi dao, Thông thường, chuôi dao được làm bằng gỗ, xương hoặc gạc. Con dao găm cần được những người có tay nghề cao chế tác để trở thành món đồ có thể sử dụng nhiều lần. Ảnh: sciencephoto.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
#hiện vật cổ 3500 tuổi #dao găm thời đồ đồng #hiện vật #cổ vật #dao găm cổ

