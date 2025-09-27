Hà Nội

Xã hội

Để xuất những giải pháp đột phá trong chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn dân ngày càng tăng, Chính phủ đang đề xuất những cơ chế chính sách mang tính đột phá để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Thanh Bình

Mới đây, Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định đối với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tạo bước ngoặt trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đây là dự thảo do Bộ Y tế chủ trì xây dựng, nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị liên quan đến các giải pháp đột phá trong lĩnh vực y tế.

Theo kế hoạch, Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua dự thảo nghị quyết này tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV vào tháng 10 tới.

Một trong những nội dung nổi bật của dự thảo là giải pháp từng bước giảm chi phí y tế cho người dân. Cụ thể, sẽ triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất một lần mỗi năm theo nhóm đối tượng, thực hiện theo lộ trình ưu tiên.

Ảnh minh họa: Internet.

Trước mắt, chính sách này áp dụng cho các nhóm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, cư dân vùng miền núi, xã đảo, vùng kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Bộ Y tế dự kiến kinh phí khoảng 6.000 tỷ đồng mỗi năm, với lộ trình mở rộng dần phạm vi đối tượng thụ hưởng.

Theo tính toán, từ năm 2026 sẽ có khoảng 20 triệu người thuộc nhóm ưu tiên được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí hằng năm.

Ngoài ra, dự thảo nghị quyết cũng quy định việc miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước. Từ năm 2027, mức hưởng bảo hiểm y tế sẽ được nâng từ 95% lên 100% cho người thuộc hộ cận nghèo và người từ đủ 75 tuổi trở lên đang nhận trợ cấp hưu trí xã hội.

Bên cạnh đó, nghị quyết còn đề xuất thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế và bảo hiểm y tế bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.

Liên quan đến chế độ đãi ngộ nhân lực y tế, dự thảo đưa ra phương án từ năm 2026 xếp lương bậc 2 đối với bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ. Đặc biệt, những người thường xuyên và trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực đặc thù như tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%.

Đối với cán bộ y tế công tác tại trạm y tế xã và các cơ sở y tế dự phòng, mức phụ cấp ưu đãi nghề được xác định là 100% tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, khu vực kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới và hải đảo; còn tại khu vực khác sẽ được hưởng tối thiểu 70%. Bộ Y tế ước tính tổng kinh phí thực hiện chính sách này khoảng 4.481,1 tỷ đồng.

Một nội dung quan trọng khác là vấn đề đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe. Theo Bộ Y tế, mặc dù hình thức đào tạo và cấp văn bằng chuyên khoa đã được triển khai tại Việt Nam hơn 50 năm qua, nhưng đến nay vẫn chưa được công nhận trong hệ thống văn bằng quốc gia. Trong khi đó, đội ngũ y tế được đào tạo chuyên khoa chính là lực lượng nòng cốt tại các cơ sở y tế, góp phần giúp ngành y nước ta làm chủ nhiều kỹ thuật ngang tầm với y học tiên tiến trong khu vực và thế giới.

Vì vậy, dự thảo nghị quyết đã quy định cụ thể để thể chế hóa Nghị quyết số 72 về “thực hiện đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ sau đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong lĩnh vực sức khỏe do Bộ Y tế quản lý”, qua đó thiết lập cơ chế và chính sách đặc biệt nhằm phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

